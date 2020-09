+++ 12 Millionen für Uni-Startup Evum Motors +++

Das Münchner Startup Evum Motors hat zwölf Millionen Euro eingesammelt. Das Geld kommt von Bayern Kapital sowie mehreren Privatinvestoren und einem Mittelständler aus Baden-Württemberg. Evum Motors wurde 2017 als Spin-off der TU München gegründet. Das Startup entwickelt einen elektrisch betriebenen Transporter namens Acar, der laut Unternehmen einmal „für kommunale Aufgaben auf Gehwegen und in Parks” sowie für Forst- und Landwirtschaft eingesetzt werden soll. Mit dem neuen Kapital will das Startup die Serienproduktion starten. Noch 2020 soll der erste Wagen vom Band laufen. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 10:22 Uhr, ps)

+++ Millionenrunde für Batterie-Startup Accure +++

Das Aachener Startup Accure hat in einer Finanzierungsrunde 2,3 Millionen Euro eingesammelt. Dabei investierten die Wagniskapitalgeber Capnamic und 42Cap. Das Unternehmen wurde erst im August dieses Jahres gegründet, dahinter stehen drei promovierte Ingenieure der RWTH Aachen. Sie forschen seit mehreren Jahren am Produkt ihres Startups: kleine Chips, die in Batterien eingebaut werden und deren Zustand analysieren können. Nach eigenen Angaben hat das Team bereits die ersten Kunden gewonnen. (Quelle: Wiwo Gründer, Donnerstag, 10:09 Uhr, ps)

+++ Series-B-Runde für Robotik-Startup Magazino +++

Die Münchner Robotik-Firma Magazino hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von insgesamt 21 Millionen Euro abgeschlossen. Magazino entwickelt und baut autonome Roboter für Bereiche wie E-Commerce- und Produktionslogistik. Leadinvestor ist das Logistikunternehmen Jungheinrich, das auch im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit dem Startup zusammenarbeiten wird. Bestehende Investoren beteiligten sich ebenfalls an der Series-B-Runde. Außerdem erhält Magazino ein Darlehen in Höhe von bis zu 12 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank (EIB). Das eingesammelte Geld soll dem Ausbau des Vertriebs und der Softwareplattform der Firma dienen. Aktuell beschäftigt Magazino in München mehr als 110 Mitarbeiter. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 09:35 Uhr, heu)

+++ Millionen-Investment für Cybersecurity-Firma Authada +++

In einer Finanzierungsrunde hat Infocert, eine Tochtergesellschaft der italienischen Tinexta-Gruppe, 16,7 Prozent der Anteile an dem Darmstädter Startup Authada erworben. Infocert investierte einen „mittleren siebenstelligen Betrag”. Das Cybersecurity-Unternehmen Authada arbeitet an einer Lösung, mit der Personen innerhalb von Sekunden mit einem Smartphone identifiziert werden können. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 12:00 Uhr, sch)

+++ Fintech Heidelpay nennt sich um in Unzer +++

Der Zahlungsabwickler Heidelpay nennt sich um in Unzer. Grund sei die Vereinigung aller Firmenzukäufe der vergangenen Jahre unter einer Dachmarke, erklärte der Rivale des zusammengebrochenen Wirecard-Konzerns und des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen. Der neue Name solle bei der Expansion ins Ausland helfen. 2019 wickelte das vom Finanzinvestor KKR unterstützte Unternehmen Zahlungen im Volumen von mehr als sieben Milliarden Euro ab und beschäftigt rund 600 Mitarbeiter. Viele Mitarbeiter wurden Berichten zufolge von Wirecard abgeworben. (Quelle: Reuters, Montag, 11:20 Uhr, ps)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash