++++ Schweizer Logistik-Startup Luckabox bekommt Millioneninvestment +++

Das Jungunternehmen Luckabox aus Winterthur erhält eine siebenstellige Finanzierung. An der Runde beteiligten sich Bestandsinvestoren wie Alpana Ventures, SICTIC und DAA Capital. Neu hinzugekommen ist die Investorin Bettina Hein, auch bekannt als Jurorin bei „Die Höhle der Löwen Schweiz”. Luckabox entwickelt eine Logistik-Lösung für die sogenannte letzte Meile. Gegründet wurde die Firma 2017 von Maite Mihm und Aike Festini. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 9:30 Uhr, heu)

+++ Ex-Booking-CEO steckt Millionen in Energie-Startup +++

Das Saarbrücker Startup Kraftblock, das Geräte zur Wärmespeicherung herstellt, hat etwa drei Millionen Euro von Kees Koolen erhalten. Der Niederländer war einer der frühen Investoren und langjähriger Geschäftsführer des Hotelportals Booking.com. Kraftblock wurde 2014 vom Chemiker Martin Schichtel gegründet. Ende 2018 stieg Frank Thelen mit seinem VC Freigeist bei den Saarbrückern ein. (Quelle: Handelsblatt, Freitag, 9:20 Uhr, lks)

+++ Spotify-Gründer will eine Milliarde in Startups investieren +++

Daniel Ek, Gründer des Musikstreamingdienstes Spotify, will eine Milliarde Euro in europäische Startups investieren. Das sagte er am heutigen Donnerstag bei einem Fireside-Chat. Er greift dafür nach eigenen Angaben auf seine „persönlichen Mittel” zu. Das Kapital soll in „Moonshots” fließen – also in Startups, die revolutionäre Ideen im Deep-Tech-Bereich haben. Der Gründer hat bereits einige Investments getätigt, etwa in das schwedische Telemedizin-Startup Kry. (Quelle: Sifted, Donnerstag, 16:20 Uhr, ps)

+++ Maschinenhändler E-Farm sammelt 4,5 Millionen Euro ein +++

Das Hamburger Startup E-Farm hat 4,5 Millionen Euro erhalten. Leadinvestor ist der schwedische Kapitalgeber Wit Ventures, außerdem beteiligte sich der Traktor-Hersteller Claas. E-Farm agiert als An- und Verkäufer von landwirtschaftlichen Maschinen. Das Startup kauft Mähdrescher und Co. von Partnerhändlern und vertreibt die Maschinen über die eigene Plattform an Landwirte. Mit 600 Händlern kooperiert die Firma laut Website. E-Farm wurde 2015 vom Unternehmensberater Nicolas Lohr gegründet. (Quelle: Wiwo Gründer, Donnerstag, 15:45 Uhr, ps)

+++ Eine Million für Salestech-Startup Bao Solutions +++

Die Münchner Software-Firma Bao Solutions hat in einer Angel-Runde insgesamt eine Million Euro eingesammelt. Das Startup entwickelt Software-Lösungen, die Unternehmen dabei helfen sollen, erfolgreichere Verkaufsgespräche zu führen. Das Tool analysiert diese Gespräche systematisch, um so die Abschlussquote der Vertriebler erhöhen zu können. Zu den Kunden des Startups gehören bereits Unternehmen wie die Versicherungsgruppe Barmenia und die HR-Firma Personio. (Quelle: Munich Startup, Donnerstag, 11:15 Uhr, heu)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash