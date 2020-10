+++ Fintech-Service Quin bekommt erste Million +++

Die digitale Anlagevermittlung Quin erhält eine Finanzierung in Höhe von einer Million Euro. Hauptinvestor ist Ingo Hillen, Vorstandsvorsitzender des Broker-Portals Sino AG. Quin wurde von Christian Rokitta zunächst in Köln gegründet, mittlerweile ist das Startup nach Berlin umgezogen. Der Service richtet sich an jüngere Leute, die in börsengehandelte Fonds (ETFs) investieren wollen. Die Quin-App soll ihnen geeignete Investmentmöglichkeiten und eventuell auch passende Broker vorschlagen. Rokitta will sein Startup zunächst über die Provisionen für die Depotvermittlung finanzieren. 2021 sollen gebührenpflichtige Varianten der App folgen. (Quelle: Handelsblatt, Freitag, 10:05 Uhr, heu)

+++ Szeneköpfe sammeln Millionen für Proptech-Fonds +++

Eine Gruppe um Project-A-Chef Florian Heinemann hat einen Fonds in Höhe von 20 Millionen Euro gestartet, um Immobilien von Senioren abzukaufen. Ziel ist, dass die Rentner an Geld kommen, aber in ihren Wohnungen und Häusern bleiben können und Miete an die neu gegründete Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft zahlen. Der Mietpreis soll sich am lokalen Durchschnitt orientieren und für fünf Jahre gesetzt sein. Heinemann und sein Team erwarten für den Fonds eine Rendite von bis zu zehn Prozent. (Quelle: Finance Forward, Freitag, 9:22 Uhr, lks)

+++ Eine Million Euro für Hardware-Startup Stabl +++

Mit neuartigen sogennanten Wechselrichtern will das Startup Stabl Energy aus München die Leistung von Batteriespeichersystemen steigerb. Dafür erhält das vierköpfige Gründungsteam nun eine Million Euro als Seed-Finanzierung von Energie360, dem Smart Energy Innovation Fund, der Initiative for Industrial Innovators und weiteren Business Angels. Die neue Technologie soll im Vergleich zu konventionellen Wechselrichterlösungen mit nur halb so großer Elektronik funktionieren. Mit ihr gelinge es, den Energieverlust um bis zu 70 Prozent zu reduzieren und die Batteriekapazität um fünf Prozent zu steigern, so Stabl. Wechselrichter wandeln Gleichspannung in Wechselspannung um. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 12:30 Uhr, stü)

+++ 10 Millionen für Drohnenjäger-Startup Dedrone +++

Das Startup für Luftraumsicherheit Dedrone hat sich rund 12,1 Millionen US-Dollar (10,3 Millionen Euro) Wachstumskapital gesichert. Die Finanzierungsrunde wurde vom Tech-Investor Tempocap angeführt. Die 2014 in Kassel gegründete Softwarefirma Dedrone wird bereits von Investoren wie Felicis Ventures, Menlo Ventures, Target Partners und John Chambers, dem ehemaligen Cisco-Systems-CEO und Gründer von JC2 Ventures, unterstützt. Das von dem Startup entwickelte Abwehrsystem detektiert heranfliegende Drohnen mithilfe von Funksensoren sowie Kamera- und Radarsystemen, deren Daten von der Dronetracker-Software ausgewertet werden. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 10:30 Uhr, stü) Anzeige

+++ Gründer des Energie-Unternehmens Sonnen steigt aus +++

Christoph Ostermann, Gründer des Solar-Unternehmens Sonnen, gibt zum 1. Oktober seinen CEO-Posten ab. Sein Nachfolger wird Oliver Koch, der bisherige COO der Firma. Er gehört bereits seit 2014 der Geschäftsführung an. Ostermann begründet seinen Ausstieg damit, dass die Zeit gekommen sei, „neue Wege zu gehen”. Er gründete Sonnen im Jahr 2010. Das Unternehmen hat sich als Anbieter von intelligenten und dezentralen Stromspeichern einen Namen gemacht. 2018 ist Shell als Investor eingestiegen, 2019 hat der Energiekonzern den Allgäuer Betrieb komplett übernommen.(Quelle: Unternehmen, Dienstag, 11:56 Uhr, fm)

+++ Uber erwägt Kauf von Taxi-App Free Now +++

Der US-Fahrdienstvermittler erwägt einem Medienbericht zufolge den Kauf des Mobilitäts-Joint-Ventures Free Now, das zu den Autobauern Daimler und BMW gehört. Mit der Übernahme könnte Uber seinen Marktanteil in Europa und Lateinamerika vergrößern, berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es gebe allerdings keine Gewissheit, dass es überhaupt zu einer Transaktion komme. Außerdem könnten noch weitere Interessenten hinzukommen. Uber und BWM wollten sich dem Bericht zufolge nicht dazu äußern. Eine Daimler-Specherin sagte laut Bericht, dass der Autobauer keine Spekulationen kommentiere. (Quelle: Reuters, Dienstag, 9:15 Uhr, lks)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash