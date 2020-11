+++ Nachfrage-Boom bei Hellofresh hält an +++

In der Corona-Krise rasant gestiegene Bestellungen haben dem Kochboxen-Anbieter ein Rekordquartal beschert. Der Umsatz kletterte um 120 Prozent auf rund 970 Millionen Euro, wie das Berliner Unternehmen mitteilte, das damit vorläufige Zahlen von Mitte Oktober bestätigte. Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) stieg wegen niedrigerer Marketingkosten um rund zwölf Prozent auf 114,7 Millionen Euro. Hellofresh bestätigte die erst Mitte Oktober angehobene Prognose. Vor allem das vermehrte Arbeiten im Homeoffice schiebt das Geschäft an. Mitgründer und Firmenchef Dominik Richter sagte: „Wir gehen davon aus, dass die genannten Faktoren dafür sorgen, dass der Trend langfristig erhalten bleibt.“ (Quelle: Reuters, Dienstag, 8:44 Uhr, ps)

+++ 1,4 Millionen für Öko-Fintech von Ex-Rocket +++

Für seinen Fonds für Nachhaltigkeitsprojekte hat das deutsch-finnische Startup Cooler Future 1,4 Millionen Euro eingesammelt. Das vom ehemaligen Rocket-Internet-Manager Matti Rönkkö gegründete Unternehmen will aus dem Topf nur in Firmen investieren, die aktiv etwas für die Reduzierung von Emissionen tun. Anleger sollen den CO2-Fußabdruck ihrer Investments mit einer App verfolgen können, die im kommenden Jahr an den Start geht. (Quelle: Finance Forward, Montag, 10:25 Uhr, tib)

+++ Deutschland soll Digitalen Führerschein bekommen +++

Deutsche Autofahrer sollen ihren Führerschein künftig auch digital auf dem Smartphone vorzeigen können. Das sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nach einer Videoschalte mit seinen europäischen Amtskollegen. In Norwegen gibt es den Digitalen Führerschein bereits in Form einer App, die einen QR-Code generiert, den die Polizei bei einer Verkehrskontrolle scannen kann. Ab wann das auch hierzulande möglich sein soll, sagte Scheuer jedoch nicht. (Quelle: T3n, Montag, 10:20 Uhr, tib) Anzeige

+++ 5-Millionen-Runde für Speexx aus Bayern +++

Das Münchner Sprachlern-Portal Speexx hat den Abschluss einer Finanzierungsrunde über fünf Millionen Euro bekanntgegeben. Das Geld kommt von der Bayerischen Beteiligungsgesellschaft BayBG und dem europäischen Technologie-Investor Ventech. Über die Online-Plattform von Speexx können Unternehmen ihren Beschäftigten Fremdsprachenkurse anbieten und die Lernerfolge in der Cloud speichern und messen. Konzerne wie Lufthansa und Merck sollen den Service nutzen. Gegründet wurde Speexx 2011. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 10:30 Uhr, hue)

+++ Exporo heuert zweiten CEO an +++

Im September gab es bereits Gerüchte, dass der Crowdfinanzierer Exporo seinen Vorstand erweitern wolle. Nun hat das Hamburger Startup Herman Tange als Co-CEO eingestellt. Er soll künftig mit Gründer Simon Brunke das Portal für Immobilien-Investments führen. Tange arbeitete mehr als 20 Jahre bei der Bank Ing und verantwortete zuvor das Marketing im Business Banking. Exporo hatte seit dem vergangenen Jahr mit mehreren Totalausfällen von Immobilienprojekten zu kämpfen und stand wegen verzögerten Kundenzahlungen in der Kritik. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 9:05 Uhr, lks)

+++ Flixbus stellt Betrieb vorübergehend ein +++

Der Fernbus- und Zugbetreiber Flixmobility stellt seinen Betrieb wegen der neuen Corona-Regelungen vorübergehend ein. Flixbus wie auch Flixtrain würden ab 3. November zunächst nicht mehr fahren, kündigte der Konkurrent der Deutschen Bahn an. Dies gelte für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Man hoffe, den Betrieb bis Weihnachten wiederaufnehmen zu können. „Es ist entscheidend, dass wir jetzt alle an einem Strang ziehen, damit sich die Lage bis zu den Festtagen entspannt”, sagte Geschäftsführer André Schwämmlein. Für Flixmobility ist es bereits die zweite Corona-Zwangspause. (Quelle: Reuters, Freitag, 9:09 Uhr, mw)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash