+++ Xing mit Einsparungen wegen Corona +++

Das ehemals als Xing firmierende Karriere-Netzwerk hat in der Coronakrise neue Mitglieder gewonnen. Die Zahl sei in den ersten neun Monaten um rund 1,7 Millionen auf aktuell 18,5 Millionen gestiegen, teilte das Hamburger Unternehmen mit. Der Umsatz des deutschen LinkedIn-Konkurrenten legte von Januar bis September trotz coronabedingter Rückgänge im Veranstaltungsbereich um vier Prozent auf 204,5 Millionen Euro zu. Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) stieg um sieben Prozent auf 67,5 Millionen Euro. New Work bestätigte die Jahresprognose. Allerdings sagte Firmenchefin Petra von Strombeck, das Geschäft sei von Corona „spürbar beeinträchtigt“ und kündigte Einsparungen an. (Quelle: Reuters, Donnerstag, 09:01 Uhr, gr)

+++ Shop Apotheke wächst um 40 Prozent +++

Die Internet-Apotheke hat im dritten Quartal einen Wachstumssprung verbucht und daher ihre Jahresprognose angehoben. Der Umsatz schnellte um knapp 40 Prozent auf 238,7 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) erreichte 4,2 Millionen Euro nach einem Minus von 2,1 Millionen Euro vor Jahresfrist. Für das Gesamtjahr kündigte der Vorstand nun ein Umsatzwachstum von 35 Prozent an statt der bisher prognostizierten 30 Prozent und eine bereinigte Ebitda-Marge von rund zwei Prozent statt ein bis zwei Prozent. (Quelle: Reuters, Donnerstag, 09:00 Uhr, gr)

+++ Myra Security bekommt achtstellige Summe +++

Das Münchner IT-Sicherheits-Startup Myra Security hat sich vom Wiener Investment-Fond Round2 Capital eine Finanzierung in „zweistelliger Millionenhöhe” geholt. Mit dem Geld will das Unternehmen seine Dienstleistungen und Standorte ausbauen. Zu den Kunden des Security-as-a-Service-Providers gehören unter anderem die Bundesregierung und die Europäische Zentralbank. Myra Security wurde 2012 in München gegründet und kann IT-Attacken auf Unternehmen, Webseiten und Apps in Echtzeit erkennen und abwehren. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 09:30 Uhr, sh)

+++ Atlantic Labs investiert in Hamburger Wohnraum-Leasing-Startup +++

Das Wohnraum-Leasing-Startup Ownr hat in einer Finanzierungsrunde 12,5 Millionen Euro erhalten. Kapitalgeber ist unter anderem der Berliner VC Atlantic Labs, der zuvor schon Geld in das Unternehmen gesteckt hatte. Die neue Finanzierung soll sowohl das Unternehmenswachstum als auch den Immobilienerwerb weiter vorantreiben, heißt es. Außerdem will das Startup nach Hamburg in weitere deutsche Großstädte, darunter Berlin und Frankfurt, expandieren. Kunden können Wohnungen von Ownr mieten und dem Startup später abkaufen. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 09:10 Uhr, sh)

+++ Zalando-Umsatz steigt um 22 Prozent +++

Der Online-Modehändler Zalando ist dank steigender Bestellungen im Internet mitten in der Corona-Krise deutlich gewachsen. Der Umsatz kletterte im dritten Quartal um mehr als ein Fünftel auf 1,85 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis legte auf 118,2 Millionen Euro zu nach lediglich 6,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Nach einem kurzen Dämpfer zum Ausbruch der Pandemie gewann das Unternehmen neue Kunden, die auch weniger Ware wieder zurückschickten, wodurch sich die hohen Retourenkosten reduzierten. Die Zalando-Aktie hat in diesem Jahr bereits mehr als 70 Prozent zugelegt. (Quelle: Reuters, Mittwoch, 08:59 Uhr, gr)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash