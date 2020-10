+++ Heartbeat Medical sammelt 5 Millionen ein +++

Das Berliner Healthtech-Startup Heartbeat Medical Solutions hat ein Investment über fünf Millionen Euro erhalten. An der Runde beteiligten sich Btov Partners, HV Holtzbrinck Ventures und der High-Tech Gründerfonds. Das Unternehmen bietet eine Software an, mit der der Erfolg medizinischer Behandlungen daran gemessen werden kann, inwiefern sich die Lebensqualität des Patienten verbessert. Dazu füllt dieser einen digitalen Fragebogen aus. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 9:20 Uhr, hue)

+++ Auto1-Gründer Hakan Koç scheidet aus Vorstand aus++

Vor seinem erwarteten Börsengang stellt sich die Gebrauchtwagenplattform Auto1 personell neu auf. Führten die beiden Auto1-Gründer Hakan Koç (36) und Christian Bertermann (36) das Unternehmen bislang gemeinsam, gibt Koç seinen Chefposten nun auf. Zum Jahresende wechsle er als normales Mitglied in den Aufsichtsrat, wie er in einer Mail an die Belegschaft mitteilte. Mitgründer Christian Bertermann wird damit zum alleinigen CEO, künftig soll CFO Markus Boser (52) als zweiter Vorstand agieren. Aufsichtsratsvorsitzender bleibt Gerhard Cromme (77). Zuletzt hatte das Berliner Unicorn auch sein Geschäftsmodell um ein weiteres Standbein erweitert. Stand bislang der Ankauf von Gebrauchtwagen über die Plattform Wirkaufendeinauto.de im Mittelpunkt, rückte Auto1 das Privatkundengeschäft AutoHero in den Vordergrund. Das hatte CEO Christian Bertermann im Gespräch mit Gründerszene angekündigt. (Quelle: Manager Magazin, Dienstag, 9:00 Uhr, ho.)

+++ Siebenstellige Summe für Industrie-Startup Grandperspective +++

Das Berliner Startup Grandperspective hat eine siebenstellige Seed-Finanzierung vom High-Tech Gründerfonds (HTGF), Brandenburg Kapital, Diamedcare sowie Business Angels bekommen. Grandperspective entwickelt sogenannte Remote Sensing Systeme für die Frühwarnung vor Gaslecks in der Chemieindustrie. Mit dem neuen Kapital wird das Startup einen Standort auf dem Gelände der PCK Raffinerie im brandenburgischen Schwedt eröffnen. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 14:30 Uhr, tib)

+++ Fintech-Service Quin bekommt erste Million +++

Die digitale Anlagevermittlung Quin erhält eine Finanzierung in Höhe von einer Million Euro. Hauptinvestor ist Ingo Hillen, Vorstandsvorsitzender des Broker-Portals Sino AG. Quin wurde von Christian Rokitta zunächst in Köln gegründet, mittlerweile ist das Startup nach Berlin umgezogen. Der Service richtet sich an jüngere Leute, die in börsengehandelte Fonds (ETFs) investieren wollen. Die Quin-App soll ihnen geeignete Investmentmöglichkeiten und eventuell auch passende Broker vorschlagen. Rokitta will sein Startup zunächst über die Provisionen für die Depotvermittlung finanzieren. 2021 sollen gebührenpflichtige Varianten der App folgen. (Quelle: Handelsblatt, Freitag, 10:05 Uhr, heu)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash