+++ 3 Millionen für E-Cargobikes von Ono +++

EIT Innoenergy wird über die kommenden drei Jahre drei Millionen Euro in das Startup Onomotion investieren. Das Unternehmen entwickelt unter der Marke Ono sogenannte E-Cargobikes, also überdachte elektrische Lastenfahrräder, die noch in diesem Herbst in Deutschland und anschließend auch in weiteren europäischen Ländern auf den Markt kommen sollen. Ono hat diese bereits mit dem Lieferdienst Hermes getestet. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 14:20 Uhr, tib)

+++ 2,6 Millionen für Kieler Entwickler-Plattform Gitpod +++

Typefox aus Kiel hat eine Finanzierung über rund 2,6 Millionen Euro (drei Millionen US-Dollar) erhalten. Angeführt wurde die Runde von Speedinvest, außerdem beteiligten sich Crane Venture Partners und Vertex Ventures US. Das Unternehmen wurde 2016 von Sven Efftinge, Moritz Eysholdt und Jan Koehnlein gegründet. Es betreibt die Plattform Gitpod, mit der Programmiererinnen und Programmierer mit nur einem Klick eine einsatzbereite Entwicklungsumgebung im Browser erstellen können. (Quelle: Tech.eu, Donnerstag, 15:26 Uhr, tib)

+++ Millionenbetrag für Münchner Proptech Scoperty +++

Das Münchner Proptech-Startup Scoperty erhält eine Finanzierung in siebenstelliger Höhe von der niederländischen Bank ING und dem Immobilienbewerter Sprengnetter. Dafür erhalten die Investoren 36 Prozent (ING) beziehungsweise 32 Prozent (Sprengnetter) der Unternehmensanteile. Scoperty betreibt eine Plattform, auf der Käufer und Verkäufer anhand von Big-Data-Analysen erstellte Immobilienbewertungen bekommen können. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 10:15 Uhr, tib)

+++ Navabi-Gründer kaufen ihr Startup zurück +++

Erst im Juli rutschte der Damenmoden-Shop Navabi in die Pleite. Nun haben die Gründer, Zahir Dehnadi und Bahman Nedaei, ihr Startup aus der Insolvenzmasse zurückgekauft. Neuer Betreiber ist demnach die Firma JPC United, welche den beiden Gründern jeweils zur Hälfte gehört. Navabi wurde bereits 2008 gegründet und verkauft Frauenbekleidung in Plus-Size-Größen. In den vergangenen Jahren flossen rund 35 Millionen Euro in das Unternehmen. (Quelle: Deutsche Startups, Donnerstag, 9:30 Uhr, hue)

+++ Eon startet neuen Energie-Beteiligungsarm +++

Der Stromkonzern Eon will künftig verstärkt in Startups aus dem Energiebereich investieren. Mit Future Energy Ventures startete am Donnerstag ein neues Beteiligungsvehikel, in das schon einige bestehende Investments überführt wurden, zum Beispiel die Unternehmen Bidgely, Holobuilder, Intertrust, Thermondo und T-Rex. Wie viel Geld der neue Fonds in Startups steckt, geht aus einer Mitteilung nicht hervor. Lediglich, dass in Series-A-Runden investiert werden soll. Zudem soll Future Energy Ventures Gründern mit Mentoring unterstützen. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 9:20 Uhr, hue)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash