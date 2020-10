+++ 1,3 Millionen Euro für neues Dresdner Industrie-Startup +++

Additives Drives hat eine Seed-Runde über umgerechnet 1,3 Millionen Euro (1,5 Millionen Dollar) abgeschlossen. Das Dresdner Startup wurde vor drei Monaten gegründet und stellt Einzelteile für Elektromotoren her, die aus dem 3D-Drucker stammen. Das Kapital hat der Münchener Investor AM Ventures bereitgestellt, der sich auf Firmen aus dem Bereich industrieller 3D-Druck fokussiert. Die Finanzierung soll Additives Drives dabei helfen, die Produktion der 3D-gedruckten Komponenten auszubauen. (Quelle: Unternehmen, Montag, 14:10 Uhr, lks)

+++ Ikea steigt bei Berliner Deeptech ein +++

Der weltweit größte Möbelhändler Ikea hat in das Berliner Startup Nyris investiert. Die Summe nannte der Konzern auf Nachfrage nicht. Nyris wurde bereits 2015 von Anna Lukasson-Herzig gegründet und entwickelt eine visuelle Produktsuchmaschine. Nutzer sollen damit etwa das gewünschte Sofa im Möbelgeschäft leichter finden können, wenn sie ihr Smartphone über eine Ausstellungsfläche halten. „Wir gehen davon aus, dass wir durch die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren viele spannende und innovative Lösungen zur weiteren Verbesserung des Kundenerlebnisses realisieren werden”, teilte Ikea mit. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 17:00 Uhr, hue)

+++ Millionen-Deal für Sportplatz-Startup Fun With Balls +++

Das Münchner Startup Fun with Balls hat 1,4 Millionen Euro eingesammelt. Zu den Investoren zählen Asics Venture Fund, die Professional Squash Association sowie VC-Fonds aus Deutschland und Israel. Das Startup verwandelt Sportstätten in sogenannte „Sportscourts,” in denen interaktiver Spiele gespielt werden können. Markos Kern hat das Münchener Startup 2016 gegründet und betreibt damit heute Sportplätze in Deutschland, USA, England, Polen, Neuseeland und Dänemark. Eine Series-A-Finanzierung sei aufgrund von Corona im Mai diesen Jahres geplatzt. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 14:50 Uhr, fm)

+++ Zwei Millionen für Podcast-Plattform Julep +++

Das Münchner Startup Julep hat zwei Millionen Euro eingesammelt. Es investierten unter anderem die Rheinische Post Mediengruppe, Müller Medien und Business Angels. Erst im März dieses Jahres hatte Julep eine siebenstellige Summe eingesammelt. Das junge Unternehmen hilft bei der Vermarktung von Podcasts. Zu den Kunden gehören Sport1 und Burda. Insgesamt vermarktet Julep, das vom ehemaligen Prosieben-Digitalchef Marcus Englert gegründet wurde, schon die Shows von mehr als 180 Podcastern. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 11:56 Uhr, ps)

+++ Millionenrunde bei Workpath aus München +++

Die Münchner Software-Plattform Workpath hat eine Finanzierungsrunde in Millionenhöhe erhalten, die genaue Summe nannte das Unternehmen nicht. Geldgeber ist der Berliner VC Signals Venture Capital. Workpath entwickelt eine Software, die Firmen dabei unterstützt, Strategien umzusetzen und Ziele zu erreichen. Dabei setzt Workpath auf die sogenannte OKR-Methode (Objectives und Key Results), die durch Google bekannt wurde. Mit dem Tool der Münchner können Mitarbeiter über Ziele abstimmen und sie verfolgen. Gegründet wurde das Startup von CEO Johannes Müller. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 11:50 Uhr, hue)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash