+++ Auto1-CPO wechselt zu Heidelberger Fintech +++

Niv Liran hat sechs Jahre das Produktteam der Gebrauchtwagenplattform Auto1 geführt. Seit September ist er Manager beim Payment-Anbieter Unzer (ehemals Heidelpay). Als Chief Product and Technology Officer wird er die Plattform weiterentwickeln. Vor seiner Zeit bei Auto1 verantwortete Liran die Themen Online-Checkout und Bezahlung bei Rocket Internet sowie dem Rabatt-Portal Groupon. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 11:30 Uhr, lks)

+++ Siebenstellig: Marketing-Startup Samdock erhält Geld +++

Samdock aus München hat in der Serie A2 einen Millionenbetrag erhalten. Das Geld stammt unter anderem von Bayern Kapital sowie Mgo Digital Ventures, dem VC der Mediengruppe Oberfranken. Samdock digitalisiert den Vertrieb und das Marketing von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die neuen Mittel wollen die Münchner in die technische Weiterentwicklung des Produkts, die Erweiterung der Funktionspalette sowie in den Ausbau des Vertriebs stecken. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 10:46 Uhr, gr)

+++ 5 Millionen für Personio-Konkurrent +++

Das Berliner HR-Startup Kenjo hat in einer Finanzierungsrunde 5,1 Millionen Euro von Redalpine eingesammelt, einem Investor aus der Schweiz. Die Software richtet sich an die Personalabteilung, ähnelt der von Personio und digitalisiert etwa Urlaubspläne oder Personalbewertungen. Das frische Kapital soll vor allem in die Produktentwicklung fließen. (Quelle: Handelsblatt, Mittwoch, 10:30 Uhr, gr)

+++ Rocket-Ausgründung bekommt Millionen +++

Rocket Internet hat zuletzt wieder vermehrt Ventures ausgegründet, darunter Everstox. Das Logistik-Startup wurde jetzt mit drei Millionen Euro finanziert. Neben dem Rocket-VC Global Founders Capital sind Capnamic Ventures und der neue samwersche Seed-VC Flash Ventures an der Runde beteiligt. Das Startup aus München richtet sich an Kleinunternehmen ohne eigene Logistik und bietet ihnen Lagerung und Lieferung an. (Quelle: Tech.eu, Mittwoch, 10:17 Uhr, gr)

+++ Project A investiert in Gartenhaus-Onlineshop +++

Der Berliner Investor Project A tätigt ein ungewöhnliches Investment: Der Wagniskapitalgeber beteiligt sich gemeinsam mit der Private-Equity-Gesellschaft 3i an der 18 Jahre alten Firma Gartenhaus GmbH. Das Unternehmen sitzt in Hamburg und verkauft Gartenhäuser, Saunen und Carports, seit 2009 auch über einen eigenen Onlineshop. Die Investmentsumme ist nicht bekannt, doch Project A investiert generell nicht weniger als eine Million Euro pro Runde. Dass der VC aus der Hauptstadt bei der Gartenhaus GmbH einsteigt, ist insofern überraschend, als dass er sich eigentlich an Seed- und Early-Stage-Runden klassischer Startups beteiligt. In seinem Portfolio befinden sich etwa Trade Republic, Voi und Laserhub. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 11:20 Uhr, ps)

+++ Heidelberger Fintech kauft Wirecards Kartenterminals +++

Ein Teil des Geschäfts von Wirecard, dem skandalgebeutelten und insolventen Fintech, bestand im Verkauf von Kartenlesegeräten an Einzelhändler. Diesen Zweig hat rückwirkend zum 1. Oktober das Payment-Startup Unzer (ehemals Heidelpay) gekauft. Man habe „rund 2.500 Händler und 4.000 Kartenterminals” übernommen, sagte Unzer-Chef Mirko Hüllemann dem Handelsblatt. Auch insgesamt 100 ehemalige Wirecard-Angestellte sind zu Unzer gewechselt. (Quelle: Handelsblatt, Dienstag, 09:14 Uhr, ps)

+++ Westwing hebt Jahresziele an +++

Der Trend, in der Corona-Krise das eigene Zuhause aufzuhübschen, hilft auch dem Online-Möbelhändler Westwing. Nach kräftigen Zuwächsen im dritten Quartal und einem „sehr starken Start“ ins Jahresendgeschäft hob der Vorstand seine Jahresziele an. Er peilt nun ein Umsatzplus von 55 bis 65 Prozent auf 415 bis 440 Millionen Euro an statt einem Zuwachs von 40 bis 50 Prozent. Die bereinigte Ebitda-Marge soll neun bis elf Prozent erreichen statt sechs bis acht Prozent. Im dritten Quartal verbuchte die Firma nach ersten Berechnungen ein Umsatzplus von 66 Prozent und eine bereinigte Ebitda-Marge von zehn bis elf Prozent (Vorjahr: minus 7,1). (Quelle: Reuters, Dienstag, 8:52 Uhr, lks)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash