+++ Hotel-Startup Limehome stockt Millionenrunde auf +++

Das Münchner Hotel-Startup Limehome hat sich weitere Millionen von Investoren gesichert. Die Series-A-Runde wurde nach Angaben des Unternehmens um zehn auf nunmehr 31 Millionen Euro aufgestockt. Die Bestandsinvestoren Holtzbrinck Ventures, Lakestar und Picus Capital erhöhten ihre Beteiligungen. Limehome mietet leerstehende Flächen von Immobilieneigentümern an, in denen vorher etwa Steuerberater oder Kanzleien saßen. Die Eigentümer bauen diese Flächen nach Absprache mit dem Starup und den Behörden zu Apartments um, ziehen etwa neue Wände hoch, bauen elektronische Türschlösser ein und installieren Sanitäranlagen. Im Gegenzug zahlt Limehome für den Umbau einen Aufpreis auf die Monatsmiete. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 10:15 Uhr, hue)

+++ Lieferando bekommt neue Geschäftsführerin +++

Katharina Hauke wird die neue Geschäftsführerin von Lieferando für Deutschland und Österreich. Hauke arbeitet seit 2016 beim Mutterkonzern Takeaway, zuletzt als Sales-Chefin der Tochter Yourdelivery, davor leitete sie den Vertrieb von Immobilienscout24. Lieferando-Gründer Jörg Gerbig wird sich künftig als COO um das internationale Geschäft von Takeaway kümmern, unter anderem in den USA, England und Israel. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 10:10 Uhr, tib)

+++ Femtech Carbomed sammelt Millionen ein +++

Das Grazer Startup Carbomed hat sich nach eigenen Angaben eine Anschlussfinanzierung über drei Millionen Euro gesichert. Geldgeber ist der AWS Gründerfonds. Carbomed entwickelt ein spezielles Luftfiltergerät, das den CO2-Gehalt im Atem analysiert und dadurch präzise den Eisprung vorhersagen können soll. Bekannt wurde das Unternehmen im Frühjahr nach einem Auftritt in der TV-Show „Das Ding des Jahres”. Mit dem frischen Kapital plant das Unternehmen in weitere Länder zu expandieren und Zulassungsverfahren für weitere Features zu finanzieren. Auch der Markteintritt in den USA ist geplant. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 9:40 Uhr, hue)

+++ 2,8 Millionen für Online-Schrottplatz Schrott24 +++

Das Grazer Startup Schrott24 hat eine Finanzierungsrunde über 2,8 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wurde sie von Statkraft Ventures, dem Investmentarm des gleichnamigen norwegischen Energiekonzerns. Außerdem beteiligten sich unter anderem der Frühphaseninvestor FJ Labs aus New York und Gisbert Rühl, Vorstandschef des Duisburger Stahlhändlers Klöckner. Schrott24 kauft Altmetall und Elektroschrott von Unternehmen und Privathaushalten an, um diese dann weiterzuverkaufen. Zum Partnernetzwerk gehören Schrotthändler sowie Recycling- und Logistikfirmen. Das Startup will nun sein B2B-Geschäft ausbauen und das 18-köpfige Team bis Ende kommenden Jahres verdoppeln. (Quelle: Wiwo Gründer, Donnerstag, 9:35 Uhr, tib)

+++ Auto1-CPO wechselt zu Heidelberger Fintech +++

Niv Liran hat sechs Jahre das Produktteam der Gebrauchtwagenplattform Auto1 geführt. Seit September ist er Manager beim Payment-Anbieter Unzer (ehemals Heidelpay). Als Chief Product and Technology Officer wird er die Plattform weiterentwickeln. Vor seiner Zeit bei Auto1 verantwortete Liran die Themen Online-Checkout und Bezahlung bei Rocket Internet sowie dem Rabatt-Portal Groupon. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 11:30 Uhr, lks)

+++ Siebenstellig: Marketing-Startup Samdock erhält Geld +++

Samdock aus München hat in der Serie A2 einen Millionenbetrag erhalten. Das Geld stammt unter anderem von Bayern Kapital sowie Mgo Digital Ventures, dem VC der Mediengruppe Oberfranken. Samdock digitalisiert den Vertrieb und das Marketing von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die neuen Mittel wollen die Münchner in die technische Weiterentwicklung des Produkts, die Erweiterung der Funktionspalette sowie in den Ausbau des Vertriebs stecken. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 10:46 Uhr, gr)

+++ 5 Millionen für Personio-Konkurrent +++

Das Berliner HR-Startup Kenjo hat in einer Finanzierungsrunde 5,1 Millionen Euro von Redalpine eingesammelt, einem Investor aus der Schweiz. Die Software richtet sich an die Personalabteilung, ähnelt der von Personio und digitalisiert etwa Urlaubspläne oder Personalbewertungen. Das frische Kapital soll vor allem in die Produktentwicklung fließen. (Quelle: Handelsblatt, Mittwoch, 10:30 Uhr, gr)

