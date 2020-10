+++ Neuer 150-Millionen Fonds bei UVC Partners +++

Die Müncher VC-Firma UVC Partners legt ihren dritten Fonds in Höhe von 150 Millionen Euro auf. Man habe in einem ersten Closing mehr als 70 Prozent der Zielsumme einsammeln können, so der VC. Der Early-Stage-Investor will sich wie bisher auf europäische B2B-Startups konzentrieren. Der Fokus liege auf Investments in den Bereichen Industrial Tech, Enterprise Software und Mobility. UVC Partners ist eng mit dem Münchner Startup-Zentrum Unternehmertum verbunden. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 9:00 Uhr, heu)

+++ Bahn übernimmt Teil der Daimler-Mobilitätsplattform +++

Die Deutsche Bahn (DB) baut ihre Aktivitäten im Bereich der Plattformentwicklung für den Öffentlichen Personennahverkehr aus. Dazu übernimmt die DB-Tochter Mobimeo den Unternehmenszweig der Moovel Group, der Mobilitätsplattformen für Kommunen und Verkehrsverbünde entwickelt. Moovel ist eine Tochtergesellschaft von BMW und Daimler Mobility. Beide halten künftig eine Minderheitsbeteiligung an Mobimeo. 75 Mitarbeiter wechseln von Moovel zu Mobimeo. Mobimeo wird damit zu einem der größten Plattformentwickler für Mobility-as-a-Service-Anwendungen in Europa. John David von Oertzen, bisheriger Moovel-CEO, wird die Geschäfte von Mobimeo leiten. Moovel wurde 2015 von Daimler gegründet. (Quelle: Deutsche Bahn, Donnerstag, 15:31 Uhr, stü)

+++ Millionenfinanzierung für Peter Park aus München +++

Das Münchner Startup Peter Park hat nach eigenen Angaben einen mittleren siebenstelligen Betrag eingesammelt, Investor sei ein deutsches Family-Office, heißt es in einer Mitteilung. Laut Handelsregister handelt es sich dabei um die Barlian Management Consulting GmbH aus Würzburg, die sich im Besitz der Arbanova Familienstiftung befindet. Der alte Mehrheitseigener, der Mittelständler PRM Parkraum-Management aus Erlangen, ist demnach nicht mehr am Unternehmen beteiligt. Peter Park entwickelt ein digitales System zum automatisierten Parkraum-Management, etwa mithilfe von Apps und Kennzeichenerkennung. (Quelle: Unternehmen/Handelsregister, Donnerstag, 14:46 Uhr, tib)

+++ Hotel-Startup Limehome stockt Millionenrunde auf +++

Das Münchner Hotel-Startup Limehome hat sich weitere Millionen von Investoren gesichert. Die Series-A-Runde wurde nach Angaben des Unternehmens um zehn auf nunmehr 31 Millionen Euro aufgestockt. Die Bestandsinvestoren Holtzbrinck Ventures, Lakestar und Picus Capital erhöhten ihre Beteiligungen. Limehome mietet leerstehende Flächen von Immobilieneigentümern an, in denen vorher etwa Steuerberater oder Kanzleien saßen. Die Eigentümer bauen diese Flächen nach Absprache mit dem Starup und den Behörden zu Apartments um, ziehen etwa neue Wände hoch, bauen elektronische Türschlösser ein und installieren Sanitäranlagen. Im Gegenzug zahlt Limehome für den Umbau einen Aufpreis auf die Monatsmiete. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 10:15 Uhr, hue)

+++ Lieferando bekommt neue Geschäftsführerin +++

Katharina Hauke wird die neue Geschäftsführerin von Lieferando für Deutschland und Österreich. Hauke arbeitet seit 2016 beim Mutterkonzern Takeaway, zuletzt als Sales-Chefin der Tochter Yourdelivery, davor leitete sie den Vertrieb von Immobilienscout24. Lieferando-Gründer Jörg Gerbig wird sich künftig als COO um das internationale Geschäft von Takeaway kümmern, unter anderem in den USA, England und Israel. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 10:10 Uhr, tib)

Anzeige

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash