+++ Delivery Hero verdoppelt Umsatz +++

Die Corona-Krise hat für einen Boom der Essensbestellungen gesorgt, von dem auch Delivery Hero profitiert. Der Lieferdienst konnte seinen Umsatz im dritten Quartal um 99 Prozent auf 776 Millionen Euro steigern und damit fast verdoppeln. Firmenchef Niklas Östberg sprach von einem „weiteren Rekord“. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde auf 2,7 bis 2,8 Milliarden Euro angehoben, gleichzeitig will der Dax-Aufsteiger 2020 aber 120 Millionen Euro weniger investieren als geplant. (Quelle: Reuters, Mittwoch, 9:14 Uhr, tib) Anzeige

+++ Finanzierung für Check24-Angreifer Joonko geplatzt +++

Noch im August hatte das Startup Joonko sein neues Kreditangebot gestartet, doch nun ist Schluss für die Vergleichsplattform aus dem Hause des Company Builders Finleap. Eine im Frühjahr eingeleitete Series-A-Finanzierungsrunde sei geplatzt, heißt es in einer Mitteilung, „da einer der Lead-Investoren kurzfristig ausgestiegen ist“. Zuvor habe es aufgrund der Corona-Krise einen „drastischen Rückgang des Kfz-Versicherungsgeschäfts“ gegeben. Der Betrieb soll demnach zum Monatsende eingestellt werden, alle 43 Mitarbeiter würden neue Jobs bei Finleap bekommen. Mit Joonko sollte eine Konkurrenz zum Vergleichsportal Check24 entstehen, unter anderem hatte die chinesische Versicherung Ping An investiert. (Quellen: Finanz-Szene.de / Finance Forward, Dienstag, 15:20 Uhr, tib)

+++ Fintech für Öko-Projekte bekommt Millionen +++

Das ein Jahr alte Startup Bullfinch hat eine Finanzierung im mittleren zweistelligen Millionenbereich abgeschlossen. Die Frankfurter bieten Finanzierungsmöglichkeiten für Cleantech-Unternehmen und Immobilienprojekte an, die auf erneuerbare Energien setzen. Das Kapital kam von Elevat3 Capital, dem neuen VC von Christian Angermayer, dem Stromkonzern EWE und dem Hamburger Immobilienfonds Momeni Digital Ventures. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 9:44 Uhr, lks)

+++ Millionensumme für Online-Schwangerschaftskurse +++

Das Startup Vimum hat eine siebenstellige Finanzierungsrunde abgeschlossen. Es investierten die Bayerische Beteiligungsgesellschaft und drei Business Angels. Die Firma mit Sitz in Herrsching bei München bietet Onlinekurse für werdende Eltern an, etwa zu den Themen Geburtsvorbereitung und Stillen. Die Kosten dafür – 15 bis 139 Euro – werden teilweise oder vollständig von Krankenkassen übernommen. Gegründet wurde Vimum im Frühjahr 2019 von Hebamme Ulrike Jäger, Videoproduzent Maximilian Laufer und Fotografin Birgit Ehret. (Quelle: Unternehmen, Montag, 9:20 Uhr, ps)

+++ Neuer 150-Millionen Fonds bei UVC Partners +++

Die Müncher VC-Firma UVC Partners legt ihren dritten Fonds in Höhe von 150 Millionen Euro auf. Man habe in einem ersten Closing mehr als 70 Prozent der Zielsumme einsammeln können, so der VC. Der Early-Stage-Investor will sich wie bisher auf europäische B2B-Startups konzentrieren. Der Fokus liege auf Investments in den Bereichen Industrial Tech, Enterprise Software und Mobility. UVC Partners ist eng mit dem Münchner Startup-Zentrum Unternehmertum verbunden. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 9:00 Uhr, heu)

