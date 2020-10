+++ Berliner Proptech sammelt Millionen ein +++

Einen siebenstelligen Betrag hat das vier Jahre alte Startup Metr in einer Seed-Runde erhalten. Mit dem Gebäudemanagement-Tool der Berliner können Immobilienbesitzer Trinkwasseranlage, Heizsystem, Aufzug und andere Geräte gleichzeitig überwachen. An der Runde haben sich Altgesellschafter wie die Servicehaus GmbH sowie neue Eigner wie der Münchner Kommunikationsdienstleister Netcom und diverse Business Angels beteiligt. Das Kapital will Metr nutzen, um sein Team zu vergrößern und das Produkt weiterzuentwickeln. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 11:54 Uhr, lks)

+++ Millionenrunde für Salzburger Startup Authentic Vision +++

Das österreichische Startup Authentic Vision hat umgerechnet 4,3 Millionen Euro (fünf Millionen US-Dollar) eingesammelt. An der Series-B-Runde beteiligten sich unter anderem der US-amerikanische VC Dolby Family Ventures, das Stuttgarter Unternehmen Takkt und Business Angels. Authentic Vision wurde 2012 gegründet und bietet eine Technologie an, mit der Unternehmen ihren Produkten ein Echtheitszertifikat geben können. Dazu wird ein Mini-QR-Code auf die Ware gedruckt, den Kunden scannen und sich so über die Echtheit informieren können. Die Technologie wird etwa von Herstellern von HDMI-Kabeln und Maschinenteilen genutzt. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 12:16 Uhr, ps)

+++ 29-jähriger Franzose wird neuer Partner bei Eventures +++

Die Berliner VC-Firma Eventures ernennt Jonathan Userovici zum neuen Partner. Userovici war bisher Investor beim französischen Fonds IDinvest, wo er Seed- und Series-A-Runden betreute. Der 29-Jährige wird auch nach seinem Wechsel zu Eventures von Paris aus arbeiten und dort die Präsenz des VCs in Frankreich ausbauen. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 11:25 Uhr, heu)

+++ Private-Equity-Firma EMH legt 650-Millionen-Fonds auf +++

Das Münchner Private-Equity-Unternehmen EMH Partners hat einen zweiten Fonds abgeschlossen. Der EMH Growth Fund II umfasst 650 Millionen Euro. Damit verwaltet die Firma nach eigenen Angaben ein Kapital von mehr als einer Milliarde Euro. Mit dem ersten Geldtopf von 2017 hat EMH bereits in Firmen wie das Medizintechnikunternehmen Brainlab oder den Nürnberger Coworking-Anbieter Design Offices investiert. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 10:25 Uhr, heu)

+++ Delivery Hero verdoppelt Umsatz +++

Die Corona-Krise hat für einen Boom der Essensbestellungen gesorgt, von dem auch Delivery Hero profitiert. Der Lieferdienst konnte seinen Umsatz im dritten Quartal um 99 Prozent auf 776 Millionen Euro steigern und damit fast verdoppeln. Firmenchef Niklas Östberg sprach von einem „weiteren Rekord“. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde auf 2,7 bis 2,8 Milliarden Euro angehoben, gleichzeitig will der Dax-Aufsteiger 2020 aber 120 Millionen Euro weniger investieren als geplant. (Quelle: Reuters, Mittwoch, 9:14 Uhr, tib)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash