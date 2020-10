+++ Exporo heuert zweiten CEO an +++

Im September gab es bereits Gerüchte, dass der Crowdfinanzierer Exporo seinen Vorstand erweitern wolle. Nun hat das Hamburger Startup Herman Tange als Co-CEO eingestellt. Er soll künftig mit Gründer Simon Brunke das Portal für Immobilien-Investments führen. Tange arbeitete mehr als 20 Jahre bei der Bank Ing Diba und verantwortete zuvor das Marketing im Business Banking. Exporo hatte seit dem vergangenen Jahr mit mehreren Totalausfällen von Immobilienprojekten zu kämpfen und stand wegen verzögerten Kundenzahlungen in der Kritik. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 9:05 Uhr, lks)

+++ Flixbus stellt Betrieb vorübergehend ein +++

Der Fernbus- und Zugbetreiber Flixmobility stellt seinen Betrieb wegen der neuen Corona-Regelungen vorübergehend ein. Flixbus wie auch Flixtrain würden ab 3. November zunächst nicht mehr fahren, kündigte der Konkurrent der Deutschen Bahn an. Dies gelte für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Man hoffe, den Betrieb bis Weihnachten wiederaufnehmen zu können. „Es ist entscheidend, dass wir jetzt alle an einem Strang ziehen, damit sich die Lage bis zu den Festtagen entspannt”, sagte Geschäftsführer André Schwämmlein. Für Flixmobility ist es bereits die zweite Corona-Zwangspause. (Quelle: Reuters, Freitag, 09:09 Uhr, mw)

+++ Silicon-Valley-VC Bessemer eröffnet Büro in Europa +++

Nach Sequoia kommt auch Bessemer Venture Partners nach London, um verstärkt in europäische Startups zu investieren. Gerüchte über ein geplantes Europa-Büro gab es bereits, nun wurde der Standort offiziell eröffnet. Alex Ferrara und Dhruv Jain arbeiten künftig aus Großbritannien für den US-Wagniskapitalgeber. Die über hundert Jahre alte Beteiligungsgesellschaft ist frühzeitig bei Pinterest eingestiegen und hat Shopify groß gemacht. In Deutschland ist Bessemer etwa am Foodtech-Startup Choco beteiligt. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 15:14 Uhr, lks)

+++ Berliner Proptech sammelt Millionen ein +++

Einen siebenstelligen Betrag hat das vier Jahre alte Startup Metr in einer Seed-Runde erhalten. Mit dem Gebäudemanagement-Tool der Berliner können Immobilienbesitzer Trinkwasseranlage, Heizsystem, Aufzug und andere Geräte gleichzeitig überwachen. An der Runde haben sich Altgesellschafter wie die Servicehaus GmbH sowie neue Eigner wie der Münchner Kommunikationsdienstleister Netcom und diverse Business Angels beteiligt. Das Kapital will Metr nutzen, um sein Team zu vergrößern und das Produkt weiterzuentwickeln. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 11:54 Uhr, lks)

+++ Millionenrunde für Salzburger Startup Authentic Vision +++

Das österreichische Startup Authentic Vision hat umgerechnet 4,3 Millionen Euro (fünf Millionen US-Dollar) eingesammelt. An der Series-B-Runde beteiligten sich unter anderem der US-amerikanische VC Dolby Family Ventures, das Stuttgarter Unternehmen Takkt und Business Angels. Authentic Vision wurde 2012 gegründet und bietet eine Technologie an, mit der Unternehmen ihren Produkten ein Echtheitszertifikat geben können. Dazu wird ein Mini-QR-Code auf die Ware gedruckt, den Kunden scannen und sich so über die Echtheit informieren können. Die Technologie wird etwa von Herstellern von HDMI-Kabeln und Maschinenteilen genutzt. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 12:16 Uhr, ps)

