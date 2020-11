+++ Biotech-Firma Rejuveron sammelt 21 Millionen Euro ein +++

Rejuveron mit Sitz in Zürich hat in einer Series A umgerechnet 21 Millionen Euro (22,5 Millionen Schweizer Franken) erhalten. Das Unternehmen wurde 2019 von dem ehemaligen Roche-Manager Matthias Steger und dem Investor Christian Angermayer gegründet. Rejuveron will Arzneimittel entwickeln, um den menschlichen Alterungsprozess zu verlangsamen. An der aktuellen Finanzierungsrunde haben sich die norwegische Biotech-Holding P53, der Schweizer Investor Daniel Gutenberg und der österreichische Unternehmer Klemens Hallmann beteiligt. Geld kam auch von Mitgründer Angermayer selbst, der mit seinem Investmentfonds Apeiron bereits in einigen Biotech-Unternehmen investiert ist. (Quelle: FAZ, Freitag, 09:25 Uhr, heu)

+++ Bafin-Beschwerden nach Lastschrift-Chaos bei N26 +++

2019 kam es bei N26 zu Unregelmäßigkeiten bei Lastschriftbuchungen. Überweisungen wurden zunächst nicht ausgeführt, danach teilweise doppelt. Die Neobank sprach damals von „einigen Fällen”. Doch tatsächlich gingen bei der Finanzaufsicht Bafin in diesem Zeitraum überdurchschnittlich viele Beschwerden ein. Wie Finance Forward meldete, liegt die Zahl der betroffenen Kunden mindestens im oberen dreistelligen Bereich. Auch erste Schadensersatzforderungen liegen vor. (Quelle: Finance Forward, Freitag, 09:15 Uhr, heu)

+++ Flaconi peilt 300-Millionen-Umsatz an +++

Nach einem Bericht von Excitingcommerce.de könnte die Prosiebensat.1-Tochter Flaconi in diesem Jahr rund 300 Millionen Euro umsetzen. Das Branchenportal beruft sich auf einen offiziellen Geschäftsbericht, wonach Flaconi in den vergangenen zwölf Monaten rund 251 Millionen Euro umgesetzt hat. Ein Plus von 52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Flaconi wurde 2011 von Björn Kolbmüller und Paul Schwarzenholz gegründet und vertreibt Beauty- und Parfümprodukte. 2015 übernahm ProsiebenSat1 das Unternehmen komplett. (Quelle: Excitingcommerce.de, Donnerstag, 10:50 Uhr, hue)

+++ Xing mit Einsparungen wegen Corona +++

Das ehemals als Xing firmierende Karriere-Netzwerk hat in der Coronakrise neue Mitglieder gewonnen. Die Zahl sei in den ersten neun Monaten um rund 1,7 Millionen auf aktuell 18,5 Millionen gestiegen, teilte das Hamburger Unternehmen mit. Der Umsatz des deutschen LinkedIn-Konkurrenten legte von Januar bis September trotz coronabedingter Rückgänge im Veranstaltungsbereich um vier Prozent auf 204,5 Millionen Euro zu. Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) stieg um sieben Prozent auf 67,5 Millionen Euro. New Work bestätigte die Jahresprognose. Allerdings sagte Firmenchefin Petra von Strombeck, das Geschäft sei von Corona „spürbar beeinträchtigt“ und kündigte Einsparungen an. (Quelle: Reuters, Donnerstag, 09:01 Uhr, gr)

+++ Shop Apotheke wächst um 40 Prozent +++

Die Internet-Apotheke hat im dritten Quartal einen Wachstumssprung verbucht und daher ihre Jahresprognose angehoben. Der Umsatz schnellte um knapp 40 Prozent auf 238,7 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) erreichte 4,2 Millionen Euro nach einem Minus von 2,1 Millionen Euro vor Jahresfrist. Für das Gesamtjahr kündigte der Vorstand nun ein Umsatzwachstum von 35 Prozent an statt der bisher prognostizierten 30 Prozent und eine bereinigte Ebitda-Marge von rund zwei Prozent statt ein bis zwei Prozent. (Quelle: Reuters, Donnerstag, 09:00 Uhr, gr)

