+++ Finiata holt sich 7 Millionen Euro +++

Das Fintech Finiata hat sieben Millionen Euro eingesammelt. Neben allen großen Bestandsinvestoren habe der European Investment Fund investiert, teilt das Unternehmen mit. Mit dem Geld will das Unternehmen für seine Dienstleistungen neue Partner hinzugewinnen. Auch eine Rückkehr auf den deutschen Markt sei nicht mehr ausgeschlossen, heißt es. Erst im Frühjahr hatte Finiata seinen Rückzug aus Deutschland bekanntgegeben und ist nur noch auf dem polnischen Markt aktiv. Auch Gründer Sebastian Diemer ist nicht mehr in der Gesellschafterliste vermerkt. Finiata bietet sogenanntes Factoring an, mit dem Firmen ihre Rechnungen vorfinanzieren können. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 9:20 Uhr, sh)

+++ Scout24 hält trotz Teil-Lockdown an Prognosen fest +++

Der Anzeigenportal-Betreiber Scout24 erwartet trotz der erneuten Einschränkungen des öffentlichen Lebens für das laufende Jahr einen stabilen Umsatz. Die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) werde bei rund 60 Prozent liegen, teilt das Unternehmen mit. Nach neun Monaten liege der Umsatz mit 262,6 Millionen Euro um ein Prozent über dem Vorjahr, das operative Ergebnis (Ebitda) sei trotz zuletzt verstärkter Werbe-Initiativen um zwei Prozent auf 157,6 Millionen Euro gestiegen. Die Ebitda-Marge betrage damit 60,0 Prozent. Vor allem das Geschäft mit Wohnungsanzeigen zeige sich stabil, geschäftliche Vermietungen gingen dagegen zurück. (Quelle: Reuters, Mittwoch, 8:40 Uhr, sh)

+++ Diätbier-Startup Joybräu mit neuen Investoren +++

Joybräu aus Hamburg hat einen siebenstelligen Betrag eingesammelt. Mit dabei ist die Hamburgische Investitions- und Förderbank sowie Business Angels aus den USA. Mit den neuen Investoren sollen die Produkte nun auch in den Staaten verkauft werden. Die Unternehmensbewertung liegt im oberen einstelligen Millionenbereich. Joybräu entwickelt alkoholfreies Diätbier und wurde von den beiden Gründern Tristan Brümmer und Erik Dimter Anfang 2018 gestartet. Bisher sollen mehr als eine Million Flaschen abgesetzt worden sein. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 11:21 Uhr, gr)

+++ Investment-Plattform Rendity bekommt Millionen +++

In einer Seed-Finanzierung bekommt das Wiener Startup Rendity 1,8 Millionen Euro. Investiert sind jetzt der Aws Gründerfonds und mehrere Business Angel aus der Immobilien-Branche. Damit soll das internationale Wachstum des Startups beschleunigt werden. „Die wachsende Unsicherheit an den Finanz- und Kapitalmärkten verstärkt das Interesse von Anlegern in Wohnimmobilien”, sagt CEO Lukas Müller. Sein Startup ermöglicht privaten und institutionellen Anlegern Immobilien-Investments ab 500 Euro bei einer durchschnittlichen Rendite von sechs Prozent pro Jahr. Seit Gründung vor fünf Jahren seien 80 Immobilien-Projekte finanziert worden. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:44 Uhr, gr)

+++ KfW-Schnellkredit für Kleinstunternehmen +++

Seit dem 9. November können auch Soloselbständige und Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten den Schnellkredit der KfW beantragen. Abhängig vom Umsatz 2019 sind das bis zu 300.000 Euro. Voraussetzung für die Kreditbeantragung ist unter anderem ein Gewinn in der Summe der Jahre 2017 bis 2019 oder im Jahr 2019, wenn es sich um ein jüngeres Unternehmen handelt. Der Zinssatz beträgt drei Prozent bei einer Laufzeit von zehn Jahren. Die Kreditbewilligung erfolgt ohne weitere Kreditrisikoprüfung durch die Bank oder die KfW. Hierdurch könne der Kredit schnell bewilligt werden. (Quelle: KfW, Dienstag, 10:28 Uhr, gr)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash