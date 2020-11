+++ Berliner Recruiting-Chatbot wechselt den Besitzer +++

Die kalifornische HR-Software Smartrecruiters hat das Berliner Startup Jobpal aufgekauft. Die Summe ist nicht bekannt. Jobpal wurde 2016 gegründet und hat einen Chatbot entwickelt, der Unternehmen das Bewerbermanagement erleichtern soll. Smartrecruiters hatte das Tool bereits in seine Software integriert, stand also zuvor mit den Berlinern in Kontakt. Da der Markt mit Jobportalen in der Corona-Krise eingebrochen ist, liegt der Gedanke nahe, dass es sich um einen Notverkauft handeln könnte. Erst vor einem Jahr bekam das Startup eine Seed-Finanzierung über 2,5 Millionen Euro. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 9:34 Uhr, lks)

+++ Noch ein Kreditkarten-Startup kommt auf den Markt +++

Die Berliner Kreditkarten-Startups bekommen einen weiteren Konkurrenten. Der jüngste Anbieter heißt Pliant und ist gerade in eine Testphase gestartet. Dahinter stehen die Gründer Fabian Terner und Malte Rau, die zuvor bei den Fintechs Lendico und Fincompare gearbeitet haben. Sie gründeten Pliant im Mai dieses Jahres. Mit ihrem Startup wollen sie Firmenkreditkarten anbieten. Das machen auch Vanta, Penta, Spendesk und mehrere andere Fintechs. Pliant hat mit Auxmoney-Mitgründer Raffael Johnen einen erfahrenen Business Angel an Bord. Ihm gehören 15 Prozent des Startups. (Quelle: Finance Forward, Freitag, 9:16 Uhr, ps)

+++ Gründer von Kapten and Son geben Chefposten ab +++

Führungswechsel beim Uhren-Startup Kapten & Son: Die Gründer Fabian Deventer (CMO) und Johannes Theobald (CEO) verlassen die Geschäftsführung und übergeben an ihre langjährigen Mitarbeiter Alexander Glörfeld (wird CEO) und Marian Paul (wird CMO). Damit sind alle Gründer des Kölner Startups operativ raus. Co-Founder Artjem Weissbeck hatte sich bereits 2018 zurückgezogen. Die drei seien „in einer beratenden Funktion als Chairmen” weiter für Kapten & Son da, heißt es in einer Mitteilung. Deventer, Theobald und Weissbeck gründeten die Firma 2014. Zu Beginn verkauften sie Uhren über Instagram. Inzwischen sind Sonnenbrillen, Koffer und Rucksäcke dazugekommen, der Vertrieb läuft auch über Juweliere und eigene Ladenlokale. Das Startup macht nach eigenen Angaben achtstellige Jahresumsätze. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 15:25 Uhr, ps)

+++ 2,2 Millionen Euro für Österreicher Medien-Startup +++

Die News-App Newsadoo hat ein Investment in Höhe von 2,2 Millionen Euro bekommen. Das Geld kommt von bestehenden Investoren, der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft (AWS). Das frische Kapital will Newsadoo nutzen, um weiter zu wachsen. Erst im vergangenen Jahr hatten der Hyperloop-Investor Catalysts und die Österreicher Gesellschaft CEE Consult-Beratung und Beteiligung investiert. Das Startup aus Linz entwickelt eine News-Plattform, die ihren Nutzern mithilfe von Machine Learning nur Inhalte ausspielt, den die Leser als relevant empfinden. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 12:40 Uhr, sh)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash