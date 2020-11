+++ Nach Fusion mit Outfittery: Modomoto-Gründer geht +++

Andreas Fischer, Gründer des Shopping-Dienstes Modomoto, verlässt sein Unternehmen. Dieses war voriges Jahr mit Wettbewerber Outfittery fusioniert, seitdem leitete Fischer gemeinsam mit Outfittery-Gründerin Julia Bösch die zusammengelegten Geschäfte. Fischer wechselt nun ins Management des Hamburger Startups Minubo. Seine Stelle nennt sich „Chief Growth Officer”. Minubo wurde 2013 gegründet und bietet eine Business-Intelligence-Lösung für Händler an. Zu den Kunden zählen Intersport und Tesa. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 9:13 Uhr, ps)

+++ Nussanbieter Koro mit 120 Millionen bewertet +++

Anfang des Jahres hat die Social Chain Group, die Medienfirma von DHDL-Investor Georg Kofler, die Mehrheit am Berliner Startup Koro übernommen. Koro verkauft online Nüsse und Trockenfrüchte in Großpackungen. Nun stockt die Social Chain Group ihre Anteile um weitere fünf Prozentpunkte auf und gibt dafür sechs Millionen Euro. Damit bewertet die Firma ihr Portfolio-Startup im Rahmen der Finanzierung rein rechnerisch mit 120 Millionen Euro. Das Kapital will Koro nutzen, um im Ausland zu expandieren. Für 2020 peilt das Gründerduo Piran Asci und Constantinos Calios einen Umsatz von 22 Millionen Euro an. Nächstes Jahr sollen es bis zu 35 Millionen Euro werden. Seine Kunden spricht das Startup vor allem mithilfe von Influencer-Marketing an, dem Steckenpferd der Social Media Group. (Quelle: Unternehmen, Montag, 10:25 Uhr, lks)

+++ Kartellamt durchkreuzt Delivery Heros Milliardendeal +++

Südkoreas Kartellbehörde hat dem um die milliardenschweren Woowa-Übernahme kämpfenden Essenslieferdienst die Veräußerung seiner Südkorea-Tochter Yogiyo empfohlen. Das wäre die Bedingung für die Genehmigung des Gemeinschaftsunternehmens mit Woowa, geht aus einem Prüfungsbericht der Kartellbehörde KFTC hervor. Delivery Hero hatte den gut drei Milliarden Euro schweren Kauf des südkoreanischen Marktführers Woowa vergangenen Dezember bekanntgegeben. Seither wird die Übernahme geprüft. (Quelle: Reuters, Freitag, 14:22 Uhr, lks)

+++ Berliner Recruiting-Chatbot wechselt den Besitzer +++

Die kalifornische HR-Software Smartrecruiters hat das Berliner Startup Jobpal aufgekauft. Die Summe ist nicht bekannt. Jobpal wurde 2016 gegründet und hat einen Chatbot entwickelt, der Unternehmen das Bewerbermanagement erleichtern soll. Smartrecruiters hatte das Tool bereits in seine Software integriert, stand also zuvor mit den Berlinern in Kontakt. Da der Markt mit Jobportalen in der Corona-Krise eingebrochen ist, liegt der Gedanke nahe, dass es sich um einen Notverkauft handeln könnte. Erst vor einem Jahr bekam das Startup eine Seed-Finanzierung über 2,5 Millionen Euro. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 9:34 Uhr, lks)

