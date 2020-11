+++ Spotify-Investor legt 325-Millionen-Fonds auf +++

Der Finanzinvestor Astanor Ventures legt einen neuen 325 Millionen Dollar umfassenden Fonds auf. Das Geld werde ausschließlich in Startups gesteckt, die nach einem positiven gesellschaftlichen Effekt strebten, teilte die 2017 von Eric Archambeau und George Coelho gegründete Firma am Freitag mit. Ausschau werde nach Startups gehalten, die an technologischen Lösungen in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittel und Ozeane arbeiteten. Der VC investierte in der Vergangenheit bereits in Firmen wie Spotify oder Xing. In Deutschland finanzierte Astanor etwa das in Berlin ansässige Startup Infarm, das Indoor-Gewächshäuser herstellt. (Quelle: Reuters, Freitag, 10:24 Uhr, ps)

+++ Berliner Startup Scorable fusioniert mit Bondit +++

Scorable aus Berlin und Bondit aus Tel Aviv schließen sich zusammen. Das Tech-Startup aus der Bundeshauptstadt ist eine Ausgründung des Versicherers Talanx und bietet eine Software an, die das Kreditrisiko von Anleihen berechnet. Bondit indes hat eine Anwendung entwickelt, mit der sich Wertpapier-Portfolios managen lassen. Gemeinsam wollen die Firmen nun ein Tool bauen, mit dem etwa Vermögensverwalter ihre Anlageprozesse automatisieren können. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 10:16 Uhr, ps)

+++ Minimalisten-VC holt neuen Partner an Bord +++

Tomahawk.VC, der Wagniskapital-Fonds des Zürcher Gründers Cédric Waldburger, hat einen neuen Partner eingestellt. Massimo Schäppi, ebenfalls aus der Schweiz, wechselt vom Frühphasen-Investor iAngels zu Waldburgers Unternehmen. Mit dem Fonds investiert der Seriengründer und erklärte Minimalist in Tech-Startups, die größtenteils remote arbeiten – also Personal unabhängig vom Standort einstellen. Zu den bisherigen Investments zählen Buynomics aus Köln und Locatee aus der Schweiz. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 10:10 Uhr, ps)

+++ DHDL-Startup Deinestudienfinanzierung gehört jetzt zu Finleap +++

Der Berliner Company Builder Finleap hat schon erfolgreiche Fintechs wie die Solarisbank, Penta oder Elinvar hervorgebracht. Nun ist das Startup Deinestudienfinanzierung neu ins Portfolio eingezogen. Die Firma wurde 2018 von Bastian Krautwald gegründet. Der 24-Jährige bietet damit eine Plattform an, auf der Studierende ihren Anspruch auf finanzielle Fördermittel wie Studienkredite, Bafög oder Stipendien ermitteln und diese auch beantragen können. Voriges Jahr pitchte Krautwald sein Konzept bei „Die Höhle der Löwen”, erhielt jedoch keinen Deal. Welche Summe Finleap in Deinestudienfinanzierung gesteckt hat, ist nicht bekannt. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 9:55 Uhr, ps)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash