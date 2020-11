+++ Große Koalition einigt sich auf Homeoffice-Pauschale +++

Finanzpolitiker der großen Koalition haben sich laut FAZ auf eine neue Homeoffice-Steuerpauschale verständigt. Sie solle fünf Euro pro Tag und höchstens 600 Euro pro Jahr betragen, schreibt die Zeitung unter Berufung auf ihr vorliegende Informationen. Das Bundesfinanzministerium beziffere die damit verbundene Entlastung der Bürger auf eine Milliarde Euro. Die Pauschale sei die flexible Antwort auf die verkrustete Rechtsprechung zum häuslichen Arbeitszimmer, sagt der CSU-Finanzpolitiker Sebastian Brehm dem Blatt. (Quelle: Reuters, Montag, 9:26 Uhr, tib)

+++ Bitkom fordert 10.000 neue IT-Ausbildungsplätze +++

Laut des Digitalbranchenverbands Bitkom fehlen in Deutschland mehr als 100.000 IT-Fachkräfte. In zwei Jahren könnten es laut Verband sogar mehr als 200.000 sein. Daher fordert Bitkom mehr Ausbildungsplätze im Bereich Informationstechnologie. Insgesamt sollen 10.000 neue Azubi-Stellen geschaffen werden. Größere Betriebe sollen nach Vorstellung des Verbands verpflichtet werden, auszubilden. 2019 machten in Deutschland 20.000 Personen eine IT-Ausbildung. Dazu kamen 75.000 Informatik-Studierende. Zu wenig für die digitale Wirtschaft, sagt Bitkom. (Quelle: Handelsblatt, Montag, 9:03 Uhr, ps)

+++ Neuer Fonds steckt 200 Millionen in europäische Proptechs +++

Der Berliner Apartment-Vermieter Wunderflats und die Immobiliensoftware Allmyhomes gehören schon zum Portfolio des Londoner VCs Round Hill Ventures. Nun hat das Investmentvehikel der Immobilien-Private-Equity-Firma seinen ersten Fonds geschlossen, um in weitere europäische Proptechs zu investieren. Von institutionellen Investoren habe es eine starke Nachfrage gegeben, sich an jungen Unternehmen der Branche zu beteiligen, so Round Hill Ventures. 200 Millionen Euro sind so zusammengekommen, die in Startups in der späten Seed-Phase bis hin zur Series B fließen sollen. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 10:14 Uhr, lks)

+++ Management-Wechsel bei Dating-App Lovoo +++

Die Dresdner Firma Lovoo bekommt mit Anna Maria Wanninger eine neue Geschäftsführerin. Hinzu kommen Darshan Sheth (34) als neuer COO und Claudio Di Vincenzo (35) als CFO. Alle drei waren bereits vorher in der Firma tätig. Das bisherige Manangement, die beiden Mitgründer Florian Braunschweig und Tobias Börner sowie Thomas Dumlich verlassen die Firma, „um sich neuen unternehmerischen Aufgaben zu widmen”, so das Unternehmen. Lovoo wurde 2017 an die amerikanische Firma Meet Group verkauft. Die wiederum wurde in diesem Jahr von der Parship Group übernommen, die zum Medienkonzern Prosiebensat.1 gehört. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 9:25 Uhr, heu)

+++ MIG investiert in KI-Startup aus den Niederlanden +++

Der deutsche Wagniskapitalgeber MIG hat mit seinen Fonds 8 und 16 und gemeinsam mit dem Investor Btov insgesamt fünf Millionen Euro in der Seed-Runde des KI-Startups Innatera investiert. Das Unternehmen entwickelt eine Chiparchitektur, die energieeffiziente Anwendungen im Bereich Künstlicher Intelligenz ermöglicht und in mobilen Endgeräten und Sensoren zum Einsatz kommt. Innatera ist ein Spin-off der Technischen Universität Delft und hat 20 Mitarbeiter. Eine weitere Niederlassung in Bangalore, Indien, ist derzeit geplant. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 9:10 Uhr, gr)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash