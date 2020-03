Gründerszene Jobbörse FAQ

Hier findest Du die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gründerszene Jobbörse.

1. Warum unsere Kunden mit uns arbeiten?

Die Gründerszene Jobbörse ist als Teil des größten deutschsprachigen Online Magazins für Digitalwirtschaft und Startup-Szene die Anlaufstelle für Digital-Jobs. Hier vernetzen wir Talente mit spannenden Unternehmen und arbeiten stets Hand in Hand mit unseren Kunden daran ihre qualitativen Ziele gemeinsam zu erreichen. Wir zeichnen uns aus durch:

Starke Zielgruppe: Jobs und Interessenten im Digital Wirtschafts- und Startup-Bereich bieten starke Zielgruppen und Talente

Hohe Reichweite: Stetig wachsende Anzahl an Lesern, Nutzern und Followern bieten eine hohe Reichweite auf unseren Kanälen. 1,6 Millionen monatliche Leser > 25.000 Newsletter-Abonnenten > 600.000 Social-Media-Fans

Individuelle Beratung: Ein erfahrenes Team hilft dabei, Mitarbeiter zu finden, die wirklich passen und beraten nach deinen individuellen Zielen

Optimales Profil: Klare Strukturen und eine quantitative Aufmachung erreichen potenzielle Bewerber mit einem optimalen Profil

Einfaches Inserieren: Schnell und einfach inserieren spart Zeit und unterstützt den täglichen Recruiting-Prozess

2. Ich bin ein Neukunde, wie stelle ich meine erste Jobanzeige ein?

Eine neue Jobanzeige kannst Du über https://recruiting.gruenderszene.de/ ganz einfach einstellen.

Wähle eines der verfügbaren Pakete durch einen Klick auf “Stellenanzeige schalten” aus.

Sämtliche Features des Paketes sind direkt inkludiert, es gibt keinen weiteren Konfigurationsaufwand für Dich!

Schritt 1: Erstelle Deine Stellenanzeige mit allen relevanten Informationen zur Stelle, dem Unternehmen und den Kontaktinformationen für Bewerber Wenn Du Neukunde bist, dann gibst Du hier Deine Account-Informationen für Deinen Arbeitgeberaccount direkt mit ein. Wenn Du bereits mit Deinem Arbeitgeberaccount angemeldet bist, so werden Informationen zu Deiner Firma (u.a. Firmenname, Logo und Kontaktadresse) bereits vorausgefüllt. Du kannst diese Werte aber noch überschreiben oder ein anderes Logo verwenden.

Schritt 2: Hier kannst Du eine Vorschau auf Deine Stellenanzeige sehen und bei Bedarf die Inhalte noch einmal ändern. Wähle dazu “Ändern” und springe zu Schritt 1 zurück. Wenn alles zu Deiner Zufriedenheit ist wirst Du zur Bezahlung weitergeleitet.

Schritt 3: Du kannst bequem via Stripe (Kreditkarte) direkt bezahlen oder über “Rechnung zuschicken” per Rechnung bezahlen. Wenn Du per Rechnung bezahlst, schicken wir Dir diese innerhalb von 14 Tagen auf dem Postweg zu. Als Neukunde, kannst Du hier noch einmal Deine künftige Login-E-Mail-Adresse kontrollieren. Hast Du bereits einen Account? Dann kannst Du Dich hier noch einloggen. Wenn Du bereits mit Deinem Arbeitgeberacccount angemeldet bist, so siehst Du Deinen Accountnamen unter “Benutzerkonto” aufgelistet. Wenn Du per Rechnung zahlst, so wirst Du im nächsten Schritt aufgefordert, Deine Rechnungsinformationen einzugeben.

Schritt 4: Du erhältst nun die Bestätigung von der Webseite, dass die Erstellung Deiner Stelle erfolgreich war. Du erhältst diese Bestätigung zusätzlich auch als E-Mail.

Unser Team prüft im Anschluss die Stelle, optimiert ggf. die Formatierung und schaltet die Stelle dann frei. Dies geschieht innerhalb von 24h, nicht jedoch am Wochenende.

Änderungen in der Anzeige kannst Du jederzeit im Login Bereich (Dashboard) durchführen. Klicke dazu auf den Ändern-Button der jeweiligen Stellenanzeige. Hier siehst Du auch den jeweiligen Status Deiner Stellenanzeigen.



3. Ich bin bereits Kunde, wie kann ich mich einloggen?

Unter dem Link: https://recruiting.gruenderszene.de/employers/sign_in kannst Du Dich in Dein Kundenkonto einloggen. Hier findest Du in Deinem Dashboard eine Übersicht über aktuelle und abgelaufene oder deaktivierte Stellen, Deine Kaufhistorie, offenes Guthaben für Stellenanzeigen. Unter “Profil verwalten” kannst Du Deine Arbeitgeber-Profildaten verwalten.

4. Wie kann ich meine Anzeige bearbeiten?

Melde Dich zuerst an (Link https://recruiting.gruenderszene.de/employers/sign_in ). Neben jeder Stelle siehst Du den Button „Ändern“.

Achtung! Bei abgelaufenen Anzeigen löst das Bearbeiten NICHT die Verlängerung der Anzeige aus!

5. Kann ich meine Anzeige selber verlängern?

Leider ist die Funktion derzeit noch nicht freigeschaltet. Wende dich daher direkt bei unserem Jobbörsen Team, damit die Laufzeit deiner bestehenden Jobanzeige verlängert werden kann.

6. Wie kann ich einen Rabattcode anwenden?

Herzlichen Glückwunsch – Du hast einen Rabattcode ergattert!

Du kannst diesen beim Schritt “Bezahlen” beim Erstellen einer Stellenanzeige einlösen. Klicke dazu auf den Link “Haben Sie einen Gutscheincode?” und gib dort den Code ein. Der Rabatt wird sofort angerechnet.

7. Welche unterschiedlichen Preisoptionen gibt es?

Wir bieten verschiedene Optionen für jedes Budget an: Von einer Stellenanzeige mit dem Refresh-Feature, bis hin zu Paketen mit mehreren Features, um schwierige Stellen zu besetzen oder um eine möglichst hohe Anzahl an Bewerbungen zu generieren. Für eine dauerhafte hohe Präsenz bietet die Gründerszene Jobbörse „GS Employer“ an (Siehe Punkt 15). Diese Pakete beinhalten umfassende Online und Offline Employer Branding-Maßnahmen. Eine Übersicht über aktuelle Optionen findest Du hier:https://recruiting.gruenderszene.de. Gerne erstellen wir Dir ein individuelles Paket, angepasst an den Bedarf und das Budget: jobs@gruenderszene.de.

8. Wie kann ich meine Stellenanzeige bezahlen?

Kunden, die in Deutschland sitzen, können bei der Buchung direkt mit Kreditkarte oder innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt zahlen. Die Rechnung geht spätestens 7 Tage nach Buchung an die bei uns hinterlegte Rechnungs-E-Mail-Adresse. Solltest du mit Kreditkarte gezahlt haben, wird das auf der Rechnung vermerkt.

Aufgrund der spezifischen Umsatzsteuer-Regelung können Kunden außerhalb Deutschlands nur per Überweisung nach Rechnungserhalt zahlen. Bitte habe Verständnis dafür, dass mit Kreditkarte bezahlte Beträge zurückgezahlt werden und die an Dich versandte Rechnung eine Zahlungsaufforderung darstellt.

9. Warum sollte ich keine Links in den Fließtext einbauen?

Damit das Tracking deiner Anzeige über unser Trackingsystem so eindeutig wie möglich abläuft, empfehlen wir dir, keine Links in den Fließtext einzubauen. So können wir zwar tracken, dass dein potenzieller Mitarbeiter auf den Link im Fließtext geklickt hat, aber nicht, was er danach auf eurer Homepage vollzogen hat. Sollte er sich dann darüber bei euch beworben haben, können wir dies nicht eindeutig in unseren Report aufnehmen, obwohl der Mitarbeiter die Anzeige auf der Gründerszene Jobbörse entdeckt hat.

10. Was ist ein Top Job?

Deine Anzeige wird 7 Tage im Top Job-Slider auf der Start- und Karriereseite von Gründerszene erscheinen und auf die entsprechende Stellenanzeige in unserer Jobbörse verlinken. Damit können die über 1,5 Million monatlichen Leser von Gründerszene angesprochen werden, die gerade nicht aktiv nach einem neuen Job suchen. Du erhöhst die Reichweite deiner Anzeige damit um 30%.

11. Was ist ein Layout Check?

Layout is King! Damit deine Anzeige für unsere Leser direkt auf den ersten Blick attraktiv ist, passen wir die Formalien der Anzeige vor dem Freischalten an. Außerdem korrigieren wir kleine Flüchtigkeitsfehler in der Rechtschreibung.

12. Was ist ein Expertencheck?

Unsere erfahrenen Job-Experten befassen sich ausgiebig mit deiner Anzeige und helfen dir dabei, diese inhaltlich so ansprechend wie möglich zu formulieren. Außerdem beraten wir dich bei Fragen zum Stellentitel sowie zu inhaltlichen Aspekten, um dich bei der Suche des perfekten Mitarbeiters zu unterstützen.

13. Was ist ein Refresh?

Durch das Refresh-Feature hast Du die Möglichkeit, die Stellenanzeige nach 14 Tagen erneut ganz nach oben auf die erste Übersichtsseite zu ziehen. So sorgst Du für eine größere Reichweite, da Du mehr Aufmerksamkeit bei potenziellen Bewerbern erreichst und Deine Anzeige wird an unsere Job Newsletter Abonnenten nach jedem Refresh versendet.

14. Wie könnte ein individuelles Paket aussehen?

Wenn Deine Firma regelmäßig neue Mitarbeiter sucht, machen wir Dir gerne ein individuelles Angebot. Dieses passen wir speziell an Euren Bedarf und an Euer Budget an.

Ob für 15, 50 oder 500 Mitarbeiter – wir freuen uns, wenn Ihr tatkräftig rekrutiert und unterstützen Euch gerne bei Eurem Wachstum! Von Vorteil: Euer Kontingent könnt ihr flexibel 12 Monate lang nutzen. Wende Dich dafür gerne direkt an uns: jobs@gruenderszene.de oder telefonisch unter: 030 921 025 493.

15. Was ist GS Employer?

GS Employer ist ideal für intensives Employer Branding. Als Top Arbeitgeber genießt Deine Firma höchste Sichtbarkeit auf unseren Online-, Social-Media- und Offline-Kanälen.

Neben einer eigenen, individuellen Landingpage mit Darstellung der Benefits Eurer Firma, finden Bewerber hier alle Eure Stellen gebündelt. Euer Firmenlogo ist zudem in der Sidebar auf der Gründerszene-Startseite sowie auf den meisten Unterseiten eingebunden und generiert durch die Verlinkung auf Euer Profil so eine wesentlich höhere Reichweite. Top Arbeitgeber werden zudem über verschiedene Artikel im Gründerszene Karrierebereich beworben. Bei Interesse an einem Top Arbeitgeber Profil kannst Du Dich gerne direkt an uns wenden: jobs@gruenderszene.de oder telefonisch unter: 030 921 025 493.

16. Was ist ein Job Slot?

In unseren GS Employer Paketen befinden sich statt normaler Jobanzeigen unsere Job Slots. Je nach Dauer eures Employer Brandings variieren diese zwischen 25 bis 50 Slots pro Laufzeit. Job Slots können im Gegensatz zu den normalen Anzeigen individuell und zu jedem Zeitpunkt geändert werden, das heißt sollte eine Stelle schon nach 3 Wochen besetzt sein, kann die entsprechende Anzeige durch eine andere Stelle ausgetauscht werden.

17. Was ist der Unterschied zwischen GS Employer und dem Premium-Paket?

Unser Premium-Paket beinhaltet ein abgespecktes Arbeitgeberprofil, das ihr für die Laufzeit von 60 Tagen eures Jobs buchen könnt. Ihr erhaltet somit eine Landingpage, auf der eure Jobs gebündelt dargestellt werden. Somit erhaltet ihr speziell für diese Anzeige ein gezieltes Employer Branding, das für schwierig zu besetzende Stellen von Vorteil sein wird.

Der Unterschied zum GS Employer ist, dass ihr nicht als Top Arbeitgeber auf der Startseite im Banner erscheinen werdet und auch keine Job Slots erhaltet, sondern die einzelnen Stellen dazu buchen müsst. Ansonsten sind alle Features identisch.

18. Wann wird meine Stellenanzeige veröffentlicht?

Nach einem kurzen Check auf Rechtschreibung, Grammatik und Formatierung durch das Gründerszene Jobbörse-Team wird die Stellenanzeige innerhalb von 24 Stunden freigeschaltet. Am Wochenende werden die Stellen nicht freigeschaltet. Den Status der Freischaltung kannst Du in Deinem Dashboard im Login-Bereich jederzeit verfolgen.

19. Wie lange ist meine Stellenanzeige sichtbar?

Stellenanzeigen in der Gründerszene Jobbörse sind standardmäßig 30 Tage lang sichtbar.. Du hast im Kunden-Login Bereich die Möglichkeit Deine Anzeige um 30 weitere Tage zu verlängern. Auf individuelle Anfrage, kann die Stellenanzeige bis zu 12 Monaten am Stück sichtbar sein, was sich für langfristige Gesuche oder schwer besetzbare Stellen anbietet.

20. Was kann ich noch tun, um meine Anzeige zu promoten?

Noch mehr Viralität erzeugst Du, indem Du die bei uns geschaltete Stelle danach über Deine oder die sozialen Netzwerke Deiner Firma teilst. Die Gründerszene Jobbörse verfügt über einen eigenen Facebook, LinkedIn, Xing und Twitter Kanal, auch darüber kannst du Deine Anzeige teilen.

21. Wie können Stellenanzeigen deaktiviert oder pausiert werden?

Wir hoffen natürlich, dass Du über die Gründerszene Jobbörse bereits einen passenden neuen Mitarbeiter rekrutieren konntest! Deine Anzeige kannst Du über den Kunden-Login Bereich ganz einfach “unpublishen”. Dadurch rutscht sie dann in den Status “Unpublished“ oder “Awaiting Approval” und erscheint auf gelben oder hellblauen Hintergrund.

22. Ich habe eine Frage, an wen kann ich mich wenden?

Das Gründerszene Jobbörsen-Team hilft Dir gerne jederzeit weiter, egal ob bei Problemen, Verständnisfragen, individuellen Angeboten oder Beratung zur optimalen Gestaltung Deiner Anzeige. Wende Dich einfach per E-Mail an jobs@gruenderszene.de oder telefonisch unter 030 921 025 493.

Happy Recruiting!

Hier findest Du die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gründerszene Jobbörse.