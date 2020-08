Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch „Code kaputt“ von Anna Wiener. Es erscheint am 20. August im Droemer Knaur Verlag. Mit Mitte 20 zog Wiener von New York nach Silicon Valley, um dort in verschiedenen Tech-Startups zu arbeiten. Wiener, eigentlich ein Büchernerd, versucht, sich im Silicon Valley einzufügen – ganz gelingt es ihr nie. Über ihre Zeit dort hat sie ein Buch geschrieben, das nun auch auf Deutsch erschienen ist. In diesem Ausschnitt berichtet sie von ihren Erlebnissen bei einer „Frauen in Tech“-Konferenz und der Frage, wie sexistisch das Valley tatsächlich ist.

Jede, die ich in der Tech-Branche kennenlernte, hatte eine Geschichte zu erzählen, sei es aus erster oder aus zweiter Hand. In dieser Woche hörte ich neue Geschichten.

Die Frau, der man eine Stelle in der Technologieentwicklung angeboten hatte, doch als sie versuchte, ein höheres Gehalt zu verhandeln, hatte man das Angebot zurückgezogen. Die Frau, der man ins Gesicht gesagt hatte, sie passe nicht zur Unternehmenskultur. Die Frau, die nach dem Mutterschutz degradiert worden war. Die Frau, die von einem dieser Starprogrammierer vergewaltigt und dann aus der Firma gedrängt worden war, nachdem sie den Vorfall der Personalabteilung gemeldet hatte. Die Frau, der ein Freund des CEOs K.O.-Tropfen untergemischt hatte.

Wir alle hatten uns irgendwann schon anhören müssen, dass Initiativen für mehr Diversität weiße Männer diskriminieren würden, dass es in der Technologieentwicklung eben mehr Männer gäbe, weil sie von Natur aus begabter dafür wären. Frauen führten private Protokolle über solche Vorfälle. Sie führten Listen. Sie waren wachsam. Manche gingen bereits einen Schritt weiter und sprachen öffentlich über ihre Erlebnisse. Es schien der Beginn einer grundlegenden Veränderung zu sein.

Nicht alle waren über diese öffentliche Diskussion erfreut. Einige prominente Gründer und Investoren, die alberne Berichterstattungen über verspielte Arbeitsplätze gewöhnt waren, und unreflektierte, idealistische CEOs schätzten diese Art medialer Aufmerksamkeit überhaupt nicht. Journalisten, die über sexuelle Belästigung berichteten, wurde vorgeworfen, die Branche in ein schlechtes Licht zu rücken; sie behaupteten, die Medien seien eifersüchtig, weil ihnen die Tech-Branche die Butter vom Brot nehme. Sie beklagten sich, die vielen Klagen über den „Männerverein“ würden Mädchen davon abhalten, MINT-Fächer zu belegen, so als wäre alles nur eine Frage des Marketings. Manche Frauen, Möchtegern-Streikbrecherinnen, meldeten sich zu Wort, um zu sagen, sie hätten männliche Mentoren gehabt und bei ihnen sei alles prima. Das Diskussionsniveau hatte noch Luft nach oben.

Während der Keynote der Konferenz rief der CEO eines äußerst prozessfreudigen Software-Konzerns mit Sitz in Seattle Frauen dazu auf, keine Gehaltserhöhungen zu fordern. „Es geht im Grunde nicht darum, eine Gehaltserhöhung zu fordern, sondern darum, zu wissen und darauf zu vertrauen, dass das System euch im Laufe der Zeit die angemessene Erhöhung zu- kommen lassen wird“, sagte er. „Das könnte, ganz offen gesagt, eine der zusätzlichen Superkräfte sein, die Frauen haben, die keine Gehaltserhöhung fordern.“ Lieber auf das Karma vertrauen, war sein Rat.

Bei einem Panel für männliche Verbündete verteilte eine Gruppe Entwicklerinnen Hunderte selbst gemachter Bingokarten im Publikum. In jedem Feld stand ein anderer Anklagepunkt: Erwähnt seine Mutter. Sagt: „In meiner Firma würde so etwas nie passieren.“ Wearables. Versichert, dass ein anderer Mann in einer Führungsposition das Herz am rechten Fleck habe. Sagt, feministischer Aktivismus vertreibe Frauen aus der IT. Im Feld in der Mitte der Karte stand nur Pipeline. Ich kannte das Pipeline-Argument, es gebe einfach nicht genug Frauen und unterrepräsentierte Minderheiten in den MINT-Gebieten, um die offenen Stellen zu besetzen. Als jemand, der Einblicke in die Einstellungsabläufe gehabt hatte, fand ich das außerordentlich zweifelhaft.

Was dieses Wearable-Dings sei, fragte ich eine Entwicklerin in meiner Sitzreihe. „Ach, du weißt schon“, sagte sie mit einem abschätzigen Wink in Richtung der regenbogenfarben ausgeleuchteten Bühne. „Intelligente BHs. Tech-Schmuck. Das ist die einzige Art von Hardware, von der sich diese Jungs vorstellen können, dass Frauen sich dafür interessieren.“ Ich tastete nach dem Saum meiner dummen Unterwäsche und fragte mich, was ein intelligenter BH überhaupt können sollte.

Die männlichen Verbündeten, allesamt gepflegte, weiße Führungskräfte, nahmen ihre Plätze ein und unterbreiteten ihre Weisheiten über den Umgang mit Diskriminierung am Arbeitsplatz. „Das Beste, was ihr tun könnt, ist zu brillieren“, sagte ein Vice President des Suchmaschinengiganten, dessen Hobby Stratosphärenspringen war, wie in der Presse verbreitet wurde. „Überwindet einfach die Schranken, die ihr vor euch seht, und seid herausragend.“

„Lasst euch nicht entmutigen“, insistierte ein anderer. „Ihr müsst einfach weiter hart arbeiten.“ Überall im Saal kratzten Bleistifte. „Macht den Mund auf und seid selbstbewusst“, sagte ein Dritter. „Macht den Mund auf und verschafft euch Gehör.“

Entwicklerinnen würden dazu neigen, Dinge zu verkomplizieren, sagte der Stratosphärenspringer – wie am Beispiel Pipelines zu erkennen sei. Eine Frau im Publikum knallte ihren Bleistift auf die Karte und rief: „Bingo!“

