„Digitalisierung darf nicht mit Ausbeutung verwechselt werden“, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil vor dem Digitalgipfel der Bundesregierung. „Allein auf die Selbstregulierung der Unternehmen zu setzen, wird nicht reichen.“ Am Montag und Dienstag lädt das Wirtschaftsministerium weitere Minister, Experten und Unternehmer ein, um online über zahlreiche Digitalthemen zu diskutieren. Eines davon ist die Plattformökonomie.

Der Termin ist für Dienstagvormittag angesetzt – mit Heil, einer Freelancerin, dem Marktplatz für Texter Content.de und zwei Vertretern von Arbeitgeberverbänden. Vorab veröffentliche das Ministerium für Arbeit und Soziales bereits ein Positionspapier, in dem es konkrete Vorschläge macht.

Plattform-Modelle seien eine Bereicherung für die Marktwirtschaft, heißt es darin. Die Dienstleister können als Freelancer arbeiten, ihre Zeit flexibel gestalten und mithilfe der Portale ihren Kundenstamm vergrößern. Da das Arbeitsministerium davon ausgeht, dass mehr Deutsche in die Gig Economy gehen, müssen vor allem die Solo-Selbstständigen durch den Staat geschützt werden. Als Solo-Selbstständige versteht die Behörde Menschen, die selbstständig gemeldet sind, aber keine eigenen Mitarbeiter haben.

Rentenversicherung und Urlaubstage

Das Putz-Startup Helpling beschäftigt beispielsweise nur freiberufliche Reinigungskräfte. Und auch die Zalando-Marke Zalon arbeitet mit selbstständigen Stylisten, die Outfits für ihre Kunden zusammenstellen. Lieferando hat zumindest den Großteil seiner Kuriere fest angestellt. Andere Lieferdienste wie Gorillas und Flaschenpost beschäftigen nach eigenen Angaben nur festangestellte Kuriere und sollten von den Eckpunkten ausgeschlossen sein. Ebenso Portale wie Fiverr, die nicht selbst aktiv Aufträge vermitteln und vom Ministerium als Marktplatz definiert werden.

Für einen Gesetzentwurf schlägt Heil daher die folgenden Änderungen vor:

Indem Freiberufler den AGBs ihres Auftraggebers zustimmen, unterzeichnen sie eine Art Arbeitsvertrag. Verhandeln können sie die Punkte nicht. Ihre Arbeitsprozesse werden maßgeblich von der Plattform geregelt. Daher ähneln die Solo-Selbstständigen rechtlich einem Arbeitnehmer, weswegen sie in die Rentenversicherung miteinbezogen werden sollten. Das Arbeitsministerium überprüft zudem, ob eine Krankenversicherung möglich ist und für Kurierfahrer die Unfallversicherung angepasst werden kann. Von den Auftraggebern wird daher verlangt, sich an den jeweiligen Versicherungen zu beteiligen.

Sollten die Freelancer krank sein und nicht arbeiten können, soll die Plattform für den Ausfall haften und weiterhin Lohn zahlen. Das gleiche gilt für Mutterschutz und Urlaub.

Freelancer sollen sich zu Organisationen zusammenschließen können, um gemeinsam ihre Rechte durchzubringen und zu verhandeln. Der Begriff Betriebsrat fällt in dem Zusammenhang nicht.

Aktuell sind viele Verträge ohne jegliche Kündigungsfrist aufgesetzt. Heil fordert verbindliche Mindestkündigungsfristen, die von der Beschäftigungsdauer abhängen.

Für Solo-Selbstständige soll es einfacher werden, ihren Beschäftigungsstatus zu erfragen, sollten Indizien gegen einen Freelancer-Status sprechen. Die Plattformen sollen dazu verpflichtet sein, direkt Auskunft zu geben. Damit sollen Freiberufler im Zweifel ihre Rechte vor Gericht durchbringen.

Selbstständige, die eine Plattform verlassen, sollen ihre Kundenbewertungen zu einem anderen Auftraggeber mitnehmen können, da sie wie Arbeitszeugnisse wirken.

Die Regierung will eine Datenlage erschaffen, um zu wissen, wie viele Solo-Selbständige in Deutschland angemeldet sind. Daher bittet sie die EU-Kommission Transparenz- und Meldepflichten gegenüber Behörden zu ermöglichen.

Noch vor dem Termin beim Digitalgipfel wird morgen am Bundesarbeitsgericht in Erfurt ein Fall verhandelt, bei dem ein Crowdworker geklagt hatte. Nach einer Auseinandersetzung mit der Plattform, bei der er seine Dienste anbot, hatte diese sein Profil gesperrt. Der Kläger will vom Richter feststellen lassen, dass er kein Selbstständiger, sondern Angestellter war und daher weiterhin für das Portal arbeiten darf. Die Instanzen zuvor hatten dem Plattformbetreiber recht gegeben.