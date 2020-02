Wie können Gründung, Aufbruch und Innovation mit guten Arbeitsbedingungen in Einklang gebracht werden?

Business Insider lädt Euch ein, direkt mit der Initiatorin Ina Czyborra (SPD) und Vertretern von Startups darüber zu diskutieren.

Am 28. Februar in der Redaktion von Business Insider. Anmeldung hier über den Verein Berliner Wirtschaftsgespräche

Soll der Staat Startups und junge Unternehmen nur fördern, wenn diese Betriebsräte haben und Tarifverträge einhalten? Mit diesem Vorstoß hat die SPD für heftige Diskussionen gesorgt. Solche Vorgaben seien der Tod von Gründergeist und Innovation, kritisierten die einen. Startups stünden ohnehin in hartem Wettbewerb um die besten Talente und müssten daher gute Arbeitsbedingungen bieten. Es gehe aber nicht nur um Softwareentwickler und Sales-Manager, sondern auch um die Rechte der Arbeitnehmer, die nachts E-Scooter aufladen, Essen an die Haustür liefern oder in Lagern schuften, entgegnen andere.

In einer Umfrage von Gründerszene äußerte sich eine Mehrheit positiv dazu, ob es Betriebsräte in Startups und bei jungen Firmen geben sollte. Eine Pflicht dazu lehnte die Mehrheit aber ab. Die Befragten lenkten die Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema, die Beteiligung von Mitarbeitern an den jungen Firmen.

Wie lassen sich Gründung, Aufbruch, Innovation am besten mit den Interessen der Beschäftigten vereinbaren. Gemeinsam mit dem Verein „Berliner Wirtschaftsgespräche“ laden wir dazu zu einer Live-Diskussion ein. Hannah Schwär, Redakteurin bei Business Insider, diskutiert mit der Initiatorin des Vorstoßes, Dr. Ina Czyborra, Stellvertrende SPD-Landeschefin in Berlin, dem Startup-Experten Mirco Dragowski und weiteren Gästen. Die Diskussion ist am 28. Februar ab 16 Uhr in den Räumen von Business Insider in Berlin. Informationen und Anmeldung hier auf der Webseite der Berliner Wirtschaftsgespräche e.V.