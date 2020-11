Lukasz Gadowski sprach Anfang des Jahres noch davon, Circ an die Börse zu bringen. Farmako-Gründer Sebastian Diemer war sich schon wenige Monate nach dem Start sicher, dass er die Glocke für sein Cannabis-Startup läuten wird. Und auch das Schokoriegel-Startup The Nu Company liebäugelt nach der ersten Finanzierungsrunde mit einer Aktienemission.

Alles nur Show.

Doch was ist daraus geworden? Circ wurde nach massiven Problemen vom Wettbewerber Bird übernommen. Nach heftigen Turbulenzen und Betrugsvorwürfen musste auch Farmako sein Geschäft verkaufen. Und die Leipziger von The Nu Company sind mit ihrem siebenstelligen Umsatz noch lange nicht so weit.

Die Voraussetzungen sind ohnehin nur selten gegeben

Einen Börsengang anzukündigen, wann auch immer er stattfinden soll, gehört mittlerweile offenbar zum Marketing-Mix dazu. IPOs sind ein Trendthema, wie es einst Blockchain, Einhorn-Schokolade und soziale Netzwerke waren. Jeder will mitreden, im besten Fall das Subjekt der Gespräche werden. Gründer wollen Aufmerksamkeit, ihre Firma präsentieren und Erfolg ausstrahlen. All das bekommen sie, wenn sie ihre vermeintlichen Börsenpläne offenbaren. In Pressemitteilungen, auf Konferenzen oder in Interviews mit Journalisten.

Ein baldiger IPO signalisiert, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, die Finanzen stimmen und die Wachstumskurve nur eine Richtung kennt: steil nach oben. Damit sollen nicht unbedingt Investoren angelockt werden. Die sehen die echten und oft enttäuschenden Zahlen ja spätestens im Term-Sheet. Nein, Gründer wollen die Startup-Szene und vor allem ihre Kunden im Glauben lassen, dass es richtig gut läuft.

Und mit dieser Beobachtung bin ich nicht allein. Das ist schon vielen Börsenexperten aufgefallen. Die wissen zum Beispiel, dass es Quatsch ist, nach einem halben Jahr von einem IPO zu sprechen. Denn in Deutschland müssen Startups mindestens drei Jahre alt sein, bevor sie überhaupt ihren Prospekt einreichen können. Obendrein sollte die Bewertung wenigstens 400 Millionen Euro betragen.

Ob die selbst ernannten Börsenkandidaten das überhaupt wissen? Ich glaube nicht. Aber ihre Strategie funktioniert trotzdem. Wir reden darüber und ihr redet darüber. Ziel erreicht.

