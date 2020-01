Viel Zeit hat Christian Angermayer nicht, als wir uns am Flughafen treffen. Ich bin gerade in Heathrow gelandet, er fliegt gleich nach Berlin. In wenigen Minuten schließt sein Gate. Angermayer ist Investor, Gründer der Apeiron Investment Group und wohnt seit 2012 in London. Am Anfang sei er kein großer Fan des Brexit gewesen, erzählt er. Für ihn sei Großbritannien innerhalb der EU immer ein wichtiges Gegengewicht zum tendenziell sozialistischen Frankreich gewesen. „Aber ich bin froh, wenn das Thema jetzt endlich durch ist – just get it done!“

Mit diesem Spruch gewann Premier Boris Johnson die Wahlen im vergangenen Dezember. Dass nun nach drei Jahren des Hin und Hers endlich ein Schlussstrich gezogen wird, schreibt Angermayer dem Premier zu. „Ich glaube, viele Leute unterschätzen Johnson. Aber er hat das jetzt einfach durchgezogen, das bewundere ich“, sagt der Investor über den umstrittenen Politiker.

Johnson steht am Freitagabend – um 23 Uhr britischer und Mitternacht deutscher Zeit – der wohl wichtigste Moment seiner Karriere bevor: Dann wird Großbritannien offiziell die EU verlassen. Ein symbolischer Einschnitt. Aber der schwierigste Teil der Verhandlungen kommt erst noch: Bis Ende des Jahres haben die Europäische Union und ihr Ex-Mitglied Zeit, sich auf ihre zukünftige Beziehung zu einigen.

„Froh, wenn das Thema endlich durch ist“

Die anfängliche Skepsis von Investor Angermayer gegenüber dem Brexit ist mittlerweile verflogen. Großbritannien habe die Chance, als unabhängiger Finanzplatz zu einer Art „Singapur Europas“ zu werden,sagt er. Auch an Londons Status als wichtigsten Startup-Standort in Europa werde sich nichts ändern, im Gegenteil. Die Zahlen geben ihm recht. Laut einer Studie des britischen Netzwerks Tech Nation und der Plattform Dealroom.co flossen im Jahr 2019 rund 9,7 Milliarden US-Dollar an Londoner Startups. Berliner Wachstumsunternehmen kamen mit 4,5 Milliarden auf weniger als die Hälfte.

Angermayer macht dafür auch die strengen Regulierungen in der Bundesrepublik verantwortlich. „Deutschland hängt im Vergleich zu England total hinterher“, sagt er. „Die vielen erfolgreichen Startups, die es zum Beispiel in Berlin gibt, sind es nicht wegen, sondern trotz der politischen Rahmenbedingungen.“ Angermayer hofft, dass der Brexit auch positive Auswirkungen auf Europa und Deutschland hat: Es könnte anspornen, ab jetzt einen agilen Wettbewerber vor der Haustür zu haben, der zeige was möglich sei, sagt er.

Dann sprintet er los, um noch seinen Flieger nach Berlin zu erwischen. Von Heathrow aus bringt mich die Piccadilly Line in die City of London. Es ist Donnerstag, der Abend vor dem Brexit-Tag. Für die Engländer, die um mich herum zum Feierabendbier oder nach Hause hetzen, beginnt die letzte Nacht in der EU. Dass nicht alle diesem Moment so positiv entgegen blicken, wie es Christian Angermayer tut, zeigt mein nächstes Treffen, mit dem deutschen Gründer Markus Urban.

Der Pub, in dem wir uns verabredet haben, soll laut Google-Bewertungen eher ruhig sein. Doch schon um 17 Uhr drängen sich die Leute – die meisten Anzugträger – um die Theke. Wir erwischen die letzten beiden Hocker. „Donnerstag ist Haupt-Pub-Tag“, sagt Urban.

Er ist vor zweieinhalb Jahren für seine Promotion nach London gezogen. Im vergangenen Jahr hat er sein eigenes Startup gegründet. Mit Hey Monday will er eine Plattform entwickeln, mit der Unternehmen die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter besser verstehen und darauf reagieren sollen – auf neudeutsch ein „Employee-Experience-Management-System“. Einen ersten Investor hat Urban schon an Bord, ab Februar nimmt er mit seinem Startup an einem Inkubatorprogramm in London teil.

Brexit bringt den Junggründer zum Nachdenken

Der geringe Bürokratieaufwand, der Zugang zu Investorenkapital und zu Talenten – wäre der Brexit nicht, stünde für ihn außer Frage, dass London der perfekte Standort zum Gründen wäre, sagt Urban. Beim Bier erzählt der Nachwuchsgründer, weshalb der bevorstehende EU-Austritt ihn zum Zweifeln bringt: „Die Frage ist nicht so sehr, ob man hier bleiben kann, sondern ob man es will. Es ist ein komisches Gefühl, auf einmal in einem Drittstaat aufzuwachen“, sagt er.

Urbans Lebensgefährte ist auch Deutscher, er folgte ihm damals für seine Promotionsstelle nach England. Mittlerweile ist sein Partner bei der Londoner Stadtverwaltung angestellt. Ob die beiden aber tatsächlich hierbleiben werden, wollen sie von der Entwicklung in den kommenden Monaten abhängig machen. Urban sieht sich im Pub um. Der ist mittlerweile noch voller geworden, ein Gast stolpert nach den ersten paar Bier ungelenk die enge Wendeltreppe hinunter. „Wenn es unattraktiver wird, dann sind wir weg. Aber die andere Frage ist: Wie attraktiv ist Deutschland?“

Deutschland für Startups zu bürokratisch, finden beide

Wie schon Christian Angermayer vor ihm kritisiert Urban die vielen Regularien in Deutschland. Wegen der rechtlichen Unsicherheit und weil sein Investor, ein Berliner Architekturbüro, in Deutschland sitzt, war sich Urban lange unsicher, welche Rechtsform er für sein Startup wählen soll – eine Limited in Großbritannien oder eine GmbH in Deutschland? Mittlerweile hat er sich dazu entschieden, für Hey Monday erst mal nur eine Limited anzumelden. Auch, weil die viel weniger Bürokratie nach sich zieht als eine GmbH: „Hier muss ich ein Onlineformular ausfüllen, das kostet mich 12 Pfund und dauert exakt 24 Stunden.“

Wie auch Investor Angermayer findet Gründer Urban, es sei nach dem jahrelangen Brexit-Drama endlich an der Zeit, eine klare Faktenlage zu schaffen. Nur kommt er damit zu anderen Schlüssen, was die Zukunft Großbritanniens betrifft. „Die Briten können dann in zehn Jahren wieder beitreten“, sagt er. Man wird ja noch träumen dürfen.



