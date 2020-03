Von den geplanten Milliardenhilfen in Form von Krediten und Garantien für Unternehmen in der Corona-Krise sollen auch Startups profitieren. Union und SPD nahmen in einen gemeinsamen Änderungsantrag für den Gesetzentwurf der Bundesregierung die Forderung der FDP auf, dass der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) auch über Anträge von Startups entscheiden könne.

So könnten auch junge Unternehmen Berücksichtigung finden, die aufgrund ihrer kurzen Unternehmensgeschichte möglicherweise nicht die geforderten Bedingungen erfüllten, heißt es in dem Reuters vorliegenden Änderungsantrag für die Beratungen des Haushaltsausschusses, die am Mittwoch andauerten.

Dennoch gab es aus der FDP Kritik an dem Beschluss. „Es wird auch für Startups eine Systemrelevanz verlangt“, sagte der Finanzexperte Florian Toncar zu Reuters. „Das dürfte schwer zu erreichen sein. Die Vorschrift dürfte deshalb zu kurz greifen“, fügte er bezogen auf die entsprechende Regelung im WSF hinzu, wann Hilfen greifen können.

Regierung und Opposition hatten am Mittwoch letzte Änderungen in den Ausschüssen vorgenommen, um eine möglichst gemeinsame Verabschiedung des großen Rettungspakets gegen die Auswirkung der Corona-Krise noch am Mittwochnachmittag zu erreichen.

Im Vorfeld hatte etwa der Digitalbranchenverband Bitkom spezielle Hilfen auch für Startups gefordert. Diese hätten in aller Regel keine Rücklagen, viele hätten nicht den langen Atem, um diese Krise ohne Unterstützung durchzustehen.

