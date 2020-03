Hilflosigkeit ist schwer auszuhalten, wenn man sich als Macher versteht. Während die Zahl der Corona-Kranken und -Toten weiter rasant steigt, ist aus der Startup-Szene immer wieder zu hören, wir könnten doch vielleicht auch „gestärkt aus der Krise hervorgehen“. Firmen sollten den Shutdown dazu nutzen, heißt es, ihre Geschäftsmodelle auf den Prüfstand zu stellen, unnötigen Ballast wegzuschneiden, die Arbeit grundlegend umzuorganisieren. Die Pandemie als Selbstverbesserungsprogramm für mehr #innovation und #personalgrowth.

Aus unternehmerischer Sicht ist das völlig verständlich. Investoren und Geschäftspartner brauchen Zuversicht, damit sie nicht abspringen. Das Mindset vieler Gründerinnen und Gründer gebietet zudem, jedes Problem auch als Chance zu sehen. Daran ist grundsätzlich nichts falsch. Aber die Frage ist, wie es kommuniziert wird. Wenn man anfängt, sich in Statements fast zu freuen, gar von der „Krise, die wir gebraucht haben“ spricht, wird es geschmacklos.

Man muss schon sehr privilegiert sein, um das Coronavirus als reinigendes Gewitter zu verkaufen, als Gelegenheit, endlich mal die eigenen New-Work-Ideen so richtig zu testen, weil die ganze Firma im Homeoffice ist. Für alle, die jetzt in Kurzarbeit müssen, deren Unternehmen ohne staatliche Hilfe nicht überlebt (wie übrigens auch viele Startups), oder die nicht vom Küchentisch aus arbeiten können und sich an der Supermarktkasse, am Pflegebett, hinter dem Lenkrad eines Busses der Ansteckungsgefahr aussetzen – für sie ist das blanker Hohn.

Schön und gut, wenn Menschen in der Krise nach positiven Aspekten suchen, sie vielleicht sogar finden. Aber das sind allenfalls kleine Lichtblicke, die das große Leid, das weiterhin stattfindet, ein wenig erträglicher machen. Was wir erleben, ist kein Sozialexperiment für die Selbstoptimierung von Firmen oder Menschen. Es ist eine reale Pandemie mit realen Zehntausenden Toten.

Deswegen würde Demut der Szene in diesen Tagen guttun. Auch Startups – oft sogar gerade sie, wie die Angst vor Insolvenzen und Rufe nach Rettungsschirmen zeigen – leiden unter der Coronakrise. Wenn sie Wege finden, ein wenig unbeschadeter aus ihr herauszukommen, umso besser. Doch wir sollten auch Rücksicht nehmen auf jene, die es härter trifft als den durchschnittlichen Startup-Menschen. Außerhalb unserer Blase sind die Probleme ganz andere.

