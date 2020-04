Der staatliche Rettungsschirm für Selbstständige und Kleinunternehmer ist aufgespannt. So oder so ähnlich war es in den vergangenen Tagen zu lesen. Doch was das genau bedeutet, und wie eine solche an sich solidarische Geste auch zu völlig entgegengesetzten Reaktionen führen kann, durfte ich kürzlich am eigenen Leib erfahren.

Während eines Gruppen-Videocalls jubelte ein Freund plötzlich über seine gerade von der IBB überwiesenen 5.000 Euro Soforthilfe. Er ist freiberuflicher Berater. Seine Erleichterung war groß, ich hingegen spürte Neid und bekam nur ein gequältes Lächeln über die Lippen. Ich fühlte mich ungerecht behandelt, weil ich nicht einmal so viel Erspartes auf dem Konto vorweisen kann. Am nächsten Tag ärgerte ich mich immer noch – mittlerweile jedoch über mich selbst und meine Reaktion.

Als Angestellter genieße ich das ganze Jahr lang Sicherheiten, von denen ein Selbstständiger nur träumen kann: Versicherung gegen Krankheit und Arbeitslosigkeit, Urlaub, planbares Einkommen, keinerlei unternehmerisches Risiko. Warum fällt es mir trotzdem so schwer, gerade jetzt in der Krise meinem Freund diese kurze Umkehrung des Glücks zu gönnen? Woher kommt die Missgunst, meine Übersensibilität für Gerechtigkeit und Gleichheit?

Was wir schon vorher wussten, springt uns durch die Krise an

Wir erleben gerade eine völlig neuartige Verschränkung von Notmaßnahmen, sozioökonomischen Veränderungen und persönlichen Gewohnheiten. Eine gereizte Stimmung hängt auf engsten Räumen in der Luft. Es herrscht Verwirrung und Ungewissheit über das, was ist und noch kommt. Das befeuert schnell das Gefühl, im Vergleich zu anderen ungerecht behandelt oder in seiner Freiheit stärker eingeschränkt zu werden – eine Überreaktion.

Nehmen wir Ärztinnen, die weiterhin als „systemrelevante Arbeitnehmer“ bei gleichem Gehalt nicht nur Einsatz zeigen müssen und keinen Urlaub mehr machen können, sondern sich zusätzlich einer größeren Gefahr aussetzen, sich anzustecken. Mediziner werden sich wohl kaum über den Zuschuss von 5.000 Euro eines Bekannten aufregen. Sie verfügen wahrscheinlich selbst über ausreichende finanzielle Mittel. Aber wie ist es mit den Alten- und Krankenpflegerinnen, was ist mit den Kindergärtnern und Menschen an der Supermarktkasse?

Wie ungerecht ist es, zu einem vergleichsweise sehr viel kleinerem Gehalt der gleichen Gefahr ausgesetzt zu sein und Freiheitseinschränkung hinnehmen zu müssen, während andere noch immer sehr viel mehr verdienen oder bequem von zuhause aus arbeiten? Was derzeit wie eine systemerhaltende und lebensnotwendige Ungerechtigkeit zur Versorgung und Aufrechterhaltung der Infrastruktur ausgelegt wird, ist tatsächlich schon immer eine ungleiche Verteilung von Wertschätzung und Gehältern gewesen. Was wir schon vorher wussten, springt uns nun durch die Krise regelrecht an.

Wohlstandsmosern und der Motor ungerechter Verteilung

Ich schaue auf meine Jogginghose und gerate ins Zweifen. Ich bin ein Journalist und studierter Philosoph, der ins Homeoffice verbannt wurde und sich jetzt ungerecht behandelt fühlt. Das ist ganz schön bequemes Jammern, Wohlstandsmosern sozusagen. Denn mir scheint, die persönlich empfundene Ungerechtigkeit spielt sich nur in meiner Nische ab, vor einem sehr viel größeren sozialen Hintergrund, der gerade in Bewegung geraten ist. Wenn ich mich schon wegen Nichtigkeiten benachteiligt fühle, was spielt sich dann in den Köpfen und Herzen derjenigen ab, die um ihren Job bangen oder den eigenen Laden schließen müssen? Wenn wir jetzt nicht einlenken und an einigen Stellschrauben der staatlichen, unternehmerischen und privaten Verantwortung drehen, wird das Wörtchen Ungerechtigkeit in den kommenden Monaten für viele noch eine ganz andere Dimension bekommen.

Denn Corona bricht unsere Handlungs- und Konsumgewohnheiten auf. Die Krise könnte zum Katalysator für ungerechte Strukturen werden – aber auch eine positive Transformation unserer Gesellschaft einleiten.

Angenommen, wir bringen den Wirtschaftsmotor in einigen Monaten wieder auf normale Betriebstemperatur, wir vertrauen weiter auf Adam Smiths unsichtbare Hand des Marktes, auf eigennützige Unternehmer und algorithmisch gesteuerte Finanzmärkte. Ungezügelter Wettbewerb und alljährliche Steigerung – seit den 70er Jahren sind das die unausweichlichen Stoßrichtungen für Wohlstandszuwachs und gesellschaftlichen Fortschritt. Doch das könnte sich in sehr naher Zukunft als heißgelaufener Motor systematisch ungerechter Verteilung herausstellen – und zwar noch deutlicher als es schon vor Corona der Fall war.



Bild: Getty Images / charlie schuck