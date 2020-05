Urlaub trotz Corona? Wer die vergangenen Wochen in der Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon verbracht hat, wünscht sich umso mehr eine kleine Auszeit herbei. Kreuzfahrten und Überseereisen sind zwar auf absehbare Zeit gestrichen, aber Sommerurlaub in Europa scheint grundsätzlich möglich zu sein. Die Bundesregierung will ab Mitte Juni die Reisewarnung für 31 europäische Staaten aufheben.

Anzeige

Weil sich Urlaub in Pandemiezeiten nach wie vor schlecht planen lässt, setzen viele auf kurzfristige Trips zu heimischen Reisezielen. Die Anfragen für Reisen innerhalb Deutschlands nehmen schon seit Anfang Mai stark zu, bestätigt der Unterkunftsvermittler Airbnb, der die Buchungs- und Suchanfragen seiner Nutzer in den vergangenen 90 Tagen auswertete.

Spontane Buchungen für kommende Feiertage

Auch bei der Camper-Sharing-Plattform Paulcamper ist die Nachfrage in den vergangenen Tagen extrem angestiegen. Doppelt so viele Buchungen verzeichne die Firma aktuell im Vergleich zum Vorjahr, so eine Sprecherin des Startups gegenüber Gründerszene.

Wie viele andere Reiseanbieter sei Paulcamper zuletzt vor allem damit beschäftigt gewesen, Buchungen wegen Corona zu stornieren. Mit Beginn der schrittweisen Lockerungen sei dann auf einmal wieder alles ganz schnell gegangen: Die Plattform verzeichne besonders viele Spontanbuchungen für die Feiertage im Mai und Juni.

Urlaube gestrichen: So heftig trifft die Corona-Krise die Reise-Startups Zu den Hoffnungsträgern der deutschen Tech-Szene zählen Firmen wie Getyourguide, Tourlane oder Flixbus. Ihr Geschäft ist aktuell nicht existent.

Urlaub mit dem Campervan scheint vielen Menschen ein guter Kompromiss zwischen Zuhausebleiben und Menschenmassen am Buffet im Pauschalurlaub. Für die Sommerferien 2020 sei bereits circa ein Viertel der Flotte ausgebucht, so die Sprecherin.

Großer Andrang auf Urlaubsorte in Deutschland

Wer sich ein Fahrzeug über Paulcamper mietet, der bespricht seine geplante Reiseroute laut Startup meist direkt mit den Vermietern. Deshalb habe die Firma selbst wenig Einblick in die Urlaubsziele ihrer Nutzer. Doch in einer Umfrage, die Paulcamper noch vor der Pandemie durchführte, zählte Deutschland zu den Top Drei der Reiseziele der Kunden.

Urlaub im eigenen Land ist also nicht allein ein Corona-bedingter Trend. Dennoch fürchten viele wegen der Pandemie einen Ansturm auf deutsche Reiseziele, gerade in der anstehenden Ferienzeit. Nicht ganz unberechtigt: Wer in den Sommerferien eine Ferienwohnung im Harz buchen möchte, muss schon jetzt durchschnittlich 33 Prozent mehr bezahlen als noch im Jahr zuvor. Das zeigt eine Auswertung des Ferienhausvermittlers Hometogo.

Bei Airbnb suchten die Nutzer neben Unterkünften in Hamburg und Berlin vor allem nach Quartieren im Schwarzwald oder an der Ostsee in Schleswig-Holstein. Zu den Top Ten der am häufigsten gesuchten Reiseziele in den vergangenen 90 Tagen zählten außerdem München, Köln, die niedersächsische Nordseeküste, Rügen, die Mecklenburgische Seenplatte, Oberbayern und die Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern.



Bild: Getty Images/ Holger Leue