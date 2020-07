Dorothee Bär hält die Schaffung eines Digitalministeriums in der kommenden Wahlperiode für möglich. Das sagte die Digitalisierungsbeauftragte der Bundesregierung und Staatsministerin im Bundeskanzleramt in einem Interview mit dem Handelsblatt. „Es werde definitiv ein Digitalministerium geben“, so Bär. Allerdings müsse vorher definiert werden, welche Inhalte es abdecken soll.

Außerdem müsse „das Digitalministerium bei allen digitalpolitischen Vorhaben ein Vetorecht, ähnlich wie das Finanzministerium bei finanzpolitischen Vorhaben, haben“, sagte die Politikerin. Die Behörde nur des Namens wegen einzuführen, werde nicht funktionieren.

Auch Zusprüche von anderen Politikern

Dass die vor zwei Wochen veröffentlichte Corona-Warn-App mit einer solchen Einrichtung schneller hätte entwickelt werden können, sei „Quatsch“, sagte Bär. Den Zugang zu den Schnittstellen der mobilen Betriebssysteme von Google und Apple hätten die Programmierer mit einem Digitalministerium nicht schneller bekommen.

Zuvor hatten Vertreter von Digitalverbänden die Notwendigkeit für ein Digitalministerium deutlich gemacht. Die Entwicklung der App hätte damit beschleunigt werden können, hieß es im Handelsblatt. Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte sich für ein Digitalministerium in der nächsten Legislaturperiode ausgesprochen.

