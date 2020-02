Neue Woche, neue Themen. Weil vieles einfach so an einem vorbei rauscht, verraten wir hier schon einmal, was euch in der kommenden Woche auf Gründerszene erwartet.

Eltern, zumindest die etwas wohlhabenderen, scheinen in den letzten Jahren in einen regelrechten Wahn verfallen zu sein. Teure Markenklamotten (als ob es das Baby interessieren würde, worauf es spuckt), Kinderwagen-Wettrüsten (ohne 1.000-Euro-Gefährt braucht man sich in Berlin-Prenzlauer Berg nicht blicken lassen), Ergo-Rucksack (damit die Kita-Brotdose nicht zu Haltungsschäden führt). Der clevere Startup-Gründer oder die clevere Gründerin haben sich gefreut, Firmen wie Toniebox, Lillydoo oder Woom sind entstanden und zielen ganz konkret auf Mama und Papa ab. Oma, Opa, Tante und Onkel dürfen sich dem gesellschaftlichen Druck natürlich genauso beugen.

Das Feine daran ist: An der Startup-Spitze kann man sich freuen, gleich zwei mal in der BWL-Vorlesung gut aufgepasst zu haben. Nicht nur als es um Margen ging, denn beim Verkaufspreis kommt es nicht auf den letzten Cent an. Viel wichtiger aber: Die beste Werbung ist immer die Mund-zu-Mund-Propaganda. Die fällt dem potenziellen Kunden nämlich gar nicht als Werbung auf. Und sie kostet vor allem auch nichts. Kein Wunder also, dass das Geschäft bestens funktioniert. Wir haben uns das Geschäftssegment einmal genauer angesehen. In der kommenden Woche könnt ihr bei uns in mehreren Artikeln darüber lesen.

Was euch sonst noch erwartet? In unserer Serie anonymer Erfahrungsberichte aus Startups geht es in der kommenden Woche um das Thema Nachhaltigkeit. Mit entsprechenden Schlagzeilen hat Startup-Deutschland in den letzten Wochen nur so um sich geworfen: „Wir sind jetzt klimaneutral!“. Unsere Gesprächspartnerin hat im Unternehmen, in dem sie arbeitet – eine große E-Commerce-Firma – einmal nachgehakt, was das eigentlich heißen soll. Was wurde denn überhaupt gemessen, um diese Aussage treffen zu können? Und wie genau? Weil gerade sehr viele Unternehmen die grüne Flagge hissen, findet sie Transparenz wichtig. Da können wir von Gründerszene nur zustimmen, wir wollen unseren Teil dazu beitragen und werden auch in diesem Bereich immer wieder nachhaken, ob die Schlagzeilen wirklich gerechtfertigt sind.

Übrigens: Wenn ihr bei Euch im Unternehmen Dinge habt, die ihr gerne anonym thematisieren wollt, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben.

Ach ja, am Dienstag gibt es wie immer die neue Folge unseres Gründerszene Podcasts. In dieser Episode hat unsere Redakteurin Pauline Schnor mit Kevin Johannes Wörner gesprochen, der bei einem Accelerator in Shanghai arbeitet und dort ausländischen Startups beim Markteintritt hilft. Er hat uns verraten, welche Startups den Schritt nach China wagen sollten – und für welche der Markt nichts ist. Er hat uns auch erklärt, wie man den Marktstart in China am besten plant und was genau dabei zu beachten ist, vor allem kulturell und finanziell.

Von seinen eigenen Erfahrungen als Expat in China hat uns Kevin Johannes Wörner auch erzählt – und ob er Angst vor dem Coronavirus hat (Spoiler: nein). Und natürlich haben wir mit auch über die notwendigen Gewissensfragen gesprochen: Wie ist die Aussicht auf Millionenumsätze aus China damit zu vereinbaren, dass die Führung des Landes Menschenrechte mit Füßen tritt?

So, jetzt habt aber erst einmal noch einen schönen Sonntag. Und dann kann’s losgehen mit der neuen Woche!

Wenn ihr noch einen Lesetipp braucht: Unsere Redakteurin Sarah Heuberger ist zum Brexit-Tag nach London gefahren und hat dort mit Gründern über ihre Erwartungen, Hoffnungen und Ängste gesprochen:

