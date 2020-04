Seit wir durch Corona ins Homeoffice verbannt oder zur Kurzarbeit gezwungen sind, geistert ein verführerischer Begriff durch die Medienwelt: Entschleunigung. Endlich mal rauskommen aus dem Hamsterrad und es langsamer angehen! So das Motto, das gerade als Heilmittel für die Psyche und unsere Wirtschaft angepriesen wird. Ein Konzept, das seit den 2000er Jahren in der Debatte kursiert, feiert in der Corona-Krisenzeit sein Comeback in der breiten Öffentlichkeit. Allerdings ist der Begriff gefährlich mehrdeutig und entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Privileg. Wer profitiert davon?

Was Entschleunigung in politischer Hinsicht bedeuten soll, deckt sich teilweise kaum mit den unmittelbaren Bedürfnissen von Arbeitnehmerinnen und Selbstständigen, die nach wie vor mit ihren eigenen Erwartungen und denen ihrer Familien und Freunde konfrontiert sind.

Der Soziologe Hartmut Rosa hat der Entschleunigung als Gegenkonzept zu einem auf Wachstum getrimmten Kapitalismus zu erster größerer Bekanntheit verholfen. Im Bezug auf die Corona-Krise wird er jetzt vor allem so interpretiert, dass uns durch den Lockdown mehr Zeit und Möglichkeiten zur Verfügung stünden, um zur Besinnung zu kommen, in Resonanz mit unserer Umwelt zu treten und zu bemerken, was wirklich wichtig ist im Leben: etwa Beziehungen zu anderen Menschen und sinnvolle Tätigkeiten.

Bislang stand Beschleunigung auf der Tagesordnung

Denn bislang halten wir trotz ökologischer Bedenken unbeirrt an der Steigerung fest: Wir arbeiten freiwillig zu viel, sind immer per Smartphone erreichbar, ständig mit irgendetwas beschäftigt und meinen, von heute auf morgen unsere Online-Bestellungen quer über den Globus bis an die Haustür geliefert bekommen zu müssen. Herrschte bisher nur das Mehr und Weiter der Beschleunigung, so will uns Entschleunigung nun dazu anhalten, es ruhiger anzugehen, unser Konsumverhalten zu überdenken und andere Lebensqualitäten wie soziale Kontakte und ein alternatives Wirtschaften zu verfolgen. Die Krise sei dazu der perfekte Weichensteller, schlussfolgert Hartmut Rosa. Wenn es doch so einfach wäre.

Neuerdings finden auch Rechtskonservative Gefallen an der neuen Langsamkeit, wie kürzlich erst der Volksmusiker Andreas Gabalier mit seinem neuen Song unter Beweis stellte. Darin beschwört er die „Einsamkeit“ verwunschener Waldspaziergänge und schwört auf die „entschleunigte Zeit“. Während Linke in der Krise auf den ökonomischen Wandel und mehr Solidarität setzen, betonen Rechte die Heimatverbundenheit und Einigelung innerhalb der eigenen Landesgrenzen.

Abseits dieser überwiegend politisch geführten Auseinandersetzung um den Begriff stellen sich andere dringliche Fragen. Wir sollten uns damit befassen, was Entschleunigung für Arbeitnehmerinnen, Selbstständige und Unternehmerinnen bedeutet – denn das betrifft die Mehrheit der Gesellschaft und nicht nur einen Teil davon.

Wo Entschleunigung nicht ankommt

Missverständnisse und kuriose Auslegungen entkräften und verwässern das eigentlich positiv angelegte Konzept der Entschleunigung, so dass man sich eher fragt: Was kümmert mich das überhaupt, wenn ich um meinen Job, meine Beziehung oder mein Unternehmen bangen muss? Viele Menschen, vor allem in systemrelevanten Jobs, aber auch Unternehmer, die gerade ihre Lieferketten, Auftragsausfälle und sonstige Probleme in den Griff bekommen müssen, werden weder von der allseits beschworenen Entschleunigung zu spüren bekommen – noch haben sie die Zeit und Ruhe, sich intensiv irgendwelchen Achtsamkeitspraktiken zu widmen.

Das Hamsterrad dreht sich auch im Homeoffice weiter. Durch Kinder im Haushalt – vor allem für Alleinerziehende – oder Konflikte zwischen Partnern, die auf engstem Raum entstehen, dreht es sich in einigen Fällen sogar noch ein bisschen schneller. Entschleunigung ist für diese Menschen ein schier unerreichbares Privileg, das ihnen aufgrund der Lebensumstände vorenthalten bleibt. Aber das ist nur eines der Probleme – für die es durchaus Lösungen gibt.



Bild: Getty Images/Oliver Rossi