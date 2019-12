Das Startup-Jahr 2019 geht zu Ende – und wir lassen in unserem Neujahrsfragebogen noch einmal einige der spannendsten Persönlichkeiten der Gründerszene zu Wort kommen.

Daniel Sobhani hat mit seinem Startup Freeletics das erste Jahr nach dem Exit hinter sich. Nach fünf Jahren Bootstrapping hatte er seine Fitness-App 2018 an eine Gruppe von US-Investoren verkauft, blieb aber Geschäftsführer. Das Geschäft läuft: 40 Millionen Nutzerinnen und Nutzer hat Freeletics im Dezember 2019, sechs Millionen mehr als noch im März. In unserem Fragebogen wollten wir von Sobhani wissen: Was wäre, wenn?

Wenn ich gemacht hätte, was meine Eltern wollten, wäre ich heute…

… Dozent an der Universität. Ich denke, meine Eltern hätten mich gerne so gesehen. Der Beruf hat für mich auch durchaus interessante Aspekte. Aber es geht heute auch in meinem tatsächlichen Arbeitsalltag um konstante Weiterentwicklung und lebenslanges Lernen.

Wenn ich als Youtuber Karriere gemacht hätte, würde ich heute…

… Menschen dabei unterstützen, ihren Körper und Geist zu trainieren. Im Prinzip würde ich als Youtuber das gleiche Ziel wie jetzt verfolgen, nur eben mit anderen Mitteln.

Wenn ich nur noch eine App nutzen dürfte, wäre es…

… The Podcast App. Ich versuche, meine Zeit möglichst effizient zu nutzen. Das heißt, wenn ich eine Pause einlege und trainiere, höre ich gleichzeitig einen Podcast oder ein Audiobook. So kann ich mich in Ruhephasen aktiv weiterbilden und auch meinem Gehirn neue Impulse geben.

Wenn ich morgen anfangen würde, etwas Neues zu lernen, wäre es…

… Psychologie. Das hat mich schon immer interessiert. Ich finde es spannend, Menschen und Verhaltensmuster zu verstehen. Das ist die Basis für so vieles im Leben.

Wenn ich einen Tag ohne Internet verbringen müsste, würde ich…

… das wahrscheinlich eher befreiend finden. Ich freue mich darauf, diese Erfahrung bald intensiv zu erleben. Ich plane einen Hiking-Trip durch das nördliche Finnland und werde dort eine Woche lang nicht nur ohne Internet, sondern auch ohne die meisten anderen Annehmlichkeiten der Zivilisation auskommen müssen. Ein digitaler Detox von Zeit zu Zeit hilft mir, mich zu fokussieren und meinen Blickwinkel neu zu justieren.

Wenn mir mein neunjähriges Ich einen Tipp geben würde, wäre es…

…, dass es einfacher ist, von anderen zu lernen als alles selber auf die harte Tour zu lernen.

Wenn ich eine Sache aus 2019 ungeschehen machen könnte, wäre es…

Im letzten Jahr sind in meinem Umfeld Menschen gestorben, die mir wichtig waren. Ich hätte mehr Zeit mit ihnen verbringen sollen.

Bild: Freeletics