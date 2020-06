Vergangenen Oktober verkündete Frank Thelen, bei „Die Höhle der Löwen“ auszusteigen. Die gewonnene Freizeit hat er genutzt, um ein neues Buch zu verfassen: „10xDNA: Das Mindset der Zukunft“. Darin will der Investor erklären, welche Technologien und vor allem welche Denkweisen seiner Meinung nach in den kommenden Jahrzehnten zum Erfolg führen. Oder wie es im Klappentext heißt: „Deutschland braucht eine 10xDNA – dieses Buch soll dabei helfen, sie zu finden.“

Was den Leser im Buch erwartet

Zusammen mit seinem Co-Autor Markus Schorn umreißt Thelen so ziemlich alle Buzzwörter, die man mit den Begriffen „Zukunft“ und „Technik“ assoziiert. In kurzen Erläuterungen wird Quantencomputing ebenso besprochen wie erneuerbare Energien und DNA-Synthese. Zu vielen Erklärungen präsentieren die Autoren passende Unternehmen. Am Ende jedes Kapitels zieht Thelen noch „Franks Fazit“, in welchem die gezeigte Technik eine allgemeine Einordnung erfahren soll. Eine konkrete Definition des Begriffs 10xDNA fehlt. Doch dazu gleich mehr.

Wie im Vorgänger-Buch „Startup-DNA“ ist „10xDNA“ mit oft halbseitigen Abbildungen ausstaffiert. Auf den 255 Seiten des selbst verlegten Buchs finden sich über 100 Fotos, Schemata, Zitate und Diagramme, leider häufig ohne Quellenangabe. Am Ende gibt Thelen einige konkrete Anleitungen zu dem von ihm beschriebenen Denken und präsentiert acht Startups, in die er selbst mit Freigeist Capital investiert hat, wie etwa die Geschmacks-Flasche Airup.

Das Buch soll ein Appell sein „an die Macher, Entscheider, Politiker und an alle, die ihren Teil dazu beitragen wollen, dass Europa auch in Zukunft auf Augenhöhe über globale Fragestellungen verhandeln kann.“ Es richtet sich also an eine sehr breite Masse.

Die Autoren wollen komplexe Technologien darin auch für Laien verständlich zu erklären. Und auch wenn das nicht immer gelingt, können die Lesenden bei Themen wie Crispr oder Edge Computing hinterher zumindest ansatzweise mitreden. Das Thema Quantencomputing wird von den Autoren beispielsweise so simplifiziert:

„Quantencomputer lassen sich mit einer Münze vergleichen, die hoch geworfen wurde. Die Münze (= das Qubit) befindet sich während des Flugs zwischen ‚Kopf‘ und ‚Zahl‘ und nimmt erst bei der Landung einen Wert ein. Solange verbleibt sie in der Superposition. Beim normalen Computer liegt die Münze (= der Transistor) nur auf ‚Kopf‘ oder auf ‚Zahl‘.“

Zusätzlich werden innovative Projekte wie etwa eine Wohnsiedlung aus dem 3D-Drucker präsentiert. Durch die vielen Beispiele entsteht ein ungefähres Verständnis für das, was Thelen als „neues Mindset“ bezeichnet.

Was den Leser nicht erwartet

Wünschen würde man sich von den Autoren, dass sie noch konkreter auf die Potenziale der einzelnen Technologien eingehen. Zum Beispiel bei Blockchain: Thelen und Schorn erläutern, was Distributed Ledger und Kryptowährungen sind und wie sie funktionieren. Sie deuten auch reale Einsätze wie etwa beim Handel mit Unternehmensanteilen an. Es gelingt ihnen jedoch nicht, zu demonstrieren, wie nachhaltig diese Technologie unsere Gesellschaft in Zukunft verändern könnte.

In „Franks Fazit“ hätte man sich als Leser auf mehr von Thelens tiefgreifenden, über Jahrzehnte gesammelten Erfahrungen und konkrete Handlungshinweise gefreut. Stattdessen gibt es eher vage Aufrufe, beispielsweise „die Chancen neuer Technologien mutig und konsequent umzusetzen“, um auch in Zukunft erfolgreich zu bleiben.

Was man sich ebenfalls wünschen würde, ist ein reflektierter Blick auf die Schattenseiten der Digitalisierung. Thelen listet auf: Netflix hat das „10xGeschäftsmodell“, weil es früh auf Digitalisierung setzte. Kodak nicht, weil es keine Digitalkamera baute. Facebook und Google sind mutig, weil sie etablierte Muster zerstören. China ist interessant, weil die Bürger so viele Daten produzieren. Amazon ist gut, weil es paranoid auf die Wettbewerber schielt.

Nicht erklärt wird: Netflix hat mehrere Milliarden Dollar Schulden angehäuft, während Facebook und Google Datenschutz und Persönlichkeitsrechte missachten. China kann nur durch globale Überwachung Daten sammeln und Amazon beutet Mitarbeiter und Geschäftspartner aus. Thelen und Schorn hätten hier gerade für Lesende der jüngeren Generationen Aufklärungsarbeit zu diesen Praktiken leisten und Stellung beziehen können.

Überblick und Diskussionsgrundlage

Insgesamt bietet das Buch einen guten Überblick über gängige und zukünftige Technologien. Es vermittelt eine vereinende Diskussionsgrundlage für viele Leserschichten. Häufige Neologismen wie „10xZeitalter“, „10xDenken“, „10xFortschritt“ und „Generation 10x“ stören dabei jedoch eher den Lesefluss.

Bis zuletzt wird auch nicht eingängig definiert, was die „10xDNA“ genau ist und was sie von allgemeiner Innovationsbereitschaft und ganzheitlichem Denken unterscheidet. Man erahnt: Wenn KI, 5G und Blockchain aufeinandertreffen, ergibt sich in einer Art Potenzierung die „10xDNA“. Dadurch wird „exponentielles Denken“ möglich. Das hinterlässt die Frage, ob der Titel dann nicht doch „Hoch10DNA“ sein sollte. Vielleicht bietet Thelen im nächsten Buch weitere Aufklärung.

Frank Thelens „10xDNA: Das Mindset der Zukunft“ ist am 18. Mai 2020 bei Frank Thelen Media erschienen. Hardcover, 20 Euro

Bilder: Frank Thelen Media