Dieser Artikel erschien zuerst am 3. September 2019. Da gerade bekannt wurde, dass Charles Bahr zu Tiktok ins Brand Partnerships Team wechselt, veröffentlichen wir ihn erneut.

Ab sofort liefert euch der Gründerszene-Podcast die spannendsten Geschichten aus der Tech- und Startup-Welt. Regelmäßig holen wir erfahrene Gründer, Unternehmerinnen, Branchenexperten und Investorinnen vors Redaktionsmikro. Sie sprechen mit uns ganz offen über ihre Erfolge und übers Scheitern, über Zahlen und Ziele, und sie geben Tipps zu Management und New Work. Ein Deep Dive in die Szene.

Der erste Gast in unserem neuen Gründerszene-Podcast ist erst 17, doch in der Startup-Welt ist Charles Bahr schon seit ein paar Jahren aktiv. Mit 14 gründete er die Agentur Tubeconnect, die er mittlerweile an eine Hamburger Influencer-Agentur verkaufte. Doch Bahr arbeitet schon am nächsten Ding namens Project Z. In kleinen, jungen Teams berät er Unternehmen bei allem, was das Thema Generation Z angeht. Über die haben wir ihm auch in dieser Podcast-Folge gesprochen.

Warum Influencer oft Selbstzweifel plagen und wann er sich selbst eine Pause von den sozialen Medien verordnet – darüber spricht Charles Bahr mit Gründerszene-Redakteur Georg Räth. Und er verrät auch, weshalb er die Anrufe seiner Mutter selbst dann annimmt, wenn er auf der Bühne steht.





Gründerszene Podcast abonnieren:

Foto: Charles Bahr