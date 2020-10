Ein Linkedin-Beitrag von Therese Köhler, Gründerin des Catering-Vermittlers Heycater. Das Startup gründete sie im Herbst 2015 mit Sophie Radtke, sammelte Millionen von Investoren wie Atlantic Food Labs ein. 2017 verließen Radtke und Produktchefin Miriam Neubauer überraschend Heycater. Henrik Piroth wurde ihr neuer Co-CEO.

Warst du schon einmal von deiner Karriere besessen, wurdest für einen Job abgelehnt, den du unbedingt haben wolltest, oder hast bis zur Erschöpfung oder zum Burn-out gearbeitet? Warst du schon einmal in einer Lebenskrise, wurdest belogen oder betrogen von jemanden, von dem du dachtest, dass du ihm vertrauen kannst? Hast du schon einmal starke physische Schmerzen erlitten, hattest eine unerwartete Notoperation oder dir eine sehr seltene Krankheit eingefangen, die innerhalb weniger Tage zum Tod führen kann? Hattest du schon einmal Angst, zu versagen, dich dafür geschämt, weil du etwas falsch gemacht hast oder dich einfach nur hilflos gefühlt? Das Unglück kennt keine Grenzen. Wir teilen alle den gleichen Schmerz. Wer am Leben ist, muss harte Zeiten durchmachen. Ich will euch von meinen harten Zeiten in meiner beruflichen Laufbahn erzählen und was ich daraus gelernt habe.

Ich habe vor etwas mehr als zehn Jahren BWL studiert, an einer der damals fünf besten Wirtschaftshochschulen Europas – laut einer Financial-Times-Rangliste. Es war eine aufregende Zeit. Nachdem Steve Ballmer unseren Campus besucht und über die frühen Tage bei Microsoft und Bill Gates gesprochen hatte, wollte ich auch etwas Unternehmerisches machen. Also fing ich nach meiner mir selbst auferlegten „Orientierungszeit”, die aus vielen Partys bestand, und einem fast gescheiterten ersten Studienjahr damit an, das zu tun, was richtige Wirtschaftsstudenten nun einmal tun: meinen Lebenslauf mit großen globalen Marken, Beratungsfirmen und Banken aufzufüllen und mir viele Gedanken über mein Selbstwertgefühl, meine Leistung und das nächste große Ding zu zu machen.

Als meine Welt zusammenbrach

Nach etwas mehr als vier Jahren beendete ich mein Bachelor- und Masterstudium und dazu noch sechs Praktika. Als Freiberuflerin begann ich für eine Gruppe von Unternehmern in Berlin zu arbeiten, die sich auf die Gründung neuer Unternehmen fokussierten. Ich arbeitete acht Monate lang. Bis ich im Alter von 24 Jahren beschloss, dass ich genug wusste, um meine eigene Firma zu gründen. Ich stellte fest, dass es superschwierig war, bei der Arbeit gesundes und gutes Essen zu bekommen und dachte, dass es am sinnvollsten wäre, alle Cateringfirmen auf einem kuratierten Marktplatz zu bündeln. Deshalb sammelte ich etwas VC-Geld ein, um diese Lösung schnell auf die Beine zu bringen. Dann dachte ich, dass ich mich nur noch um die Umsetzung kümmern müsste, um das nächste Einhorn zu bauen. Leider habe ich mich geirrt.

Meine eigene Geschichte ereignete sich 2017, wenige Tage nach meinem 27. Geburtstag. Ich wurde morgens spontan gebeten, für eine wichtige Sitzung in einen externen Meetingraum zu kommen. Vier meiner engsten Mitarbeiter warteten dort auf mich und konfrontierten mich zudem mit einem Ultimatum: Sie baten mich, meine eigene Firma innerhalb der nächsten 24 Stunden zu verlassen, ansonsten würden sie dafür sorgen, dass das gesamte Team die Firma verlässt. So stand ich nun da, zwei Jahre nachdem ich mir für die Sache, die ich liebe, den Arsch aufgerissen hatte, meine Freunde, meine Familie und meine Gesundheit geopfert hatte – um nun in meinen eigenen Reihen erpresst zu werden.

Während ich in diesem Raum saß, brach innerhalb weniger Minuten brach meine Welt vor meinen Augen völlig zusammen. Ich hatte das Gefühl, dass mir alles, was ich liebe und wofür ich kämpfe, entrissen worden ist. Statt die kämpferisch auftretende Frau zu sein, war ich nun verletzlich und wurde abgelehnt. In der darauffolgenden Woche verbrachte ich unzählige schlaflose Nächte, ängstlich und mit einem Gefühl der Erniedrigung. Ich begann, meine Identität infrage zu stellen. Ich kann euch nur sagen: Das war eine Höllenwoche für mich.

Während der Tage nach diesem „Meetingraum-Tag“ wurde mir klar, dass unsere geplante Finanzierungsrunde unter diesen Umständen nicht zustande kommen würde, vor allem nicht, wenn jemand die Anspannungen innerhalb der Firma mitbekommt. Und als ob einmal Untreue noch nicht genug wäre, machte ich eine weitere demütigende Begegnung – mit einem Mann, von dem ich dachte, er würde mich durch schwere Zeiten begleiten und mich auffangen. Er behandelte mich stattdessen respektlos und belog mich außerdem.

Verzweifelt und erschöpft kam ich eines Abends nach Hause, meine Haustür stand offen und meine Wohnung war von Dieben auseinandergenommen worden. Überall lagen persönliche Dinge und Unterwäsche auf dem Boden, Schränke waren offen, Schubladen und Kisten auf dem Boden. Außerdem wurden einige sehr persönliche Erinnerungen von verstorbenen Familienmitgliedern gestohlen.

Wow, dachte ich. Willkommen in der Scheiß-Show.

Aufstehen und weitermachen

Hugo, mein Mentor und Coach, spiegelte mir meinen Zustand wider. Ich konnte morgens nicht aus dem Bett steigen. Ich fühlte mich ständig müde, mein Körper fühlte sich schwer an, mein Kopf schmerzte, und wann immer ich versuchte zu arbeiten, konnte ich nur auf mein E-Mail Postfach starren. Ich hatte gerade einen achtwöchigen Albtraum erlebt, in dem ich versuchte, den Streit zu lösen, meinen Platz in der Firma neu zu verhandeln, um am Ende 75 Prozent des Teams innerhalb von 48 Stunden entlassen zu müssen, um nicht pleite zu gehen.

Nicht nur das: Ich habe versucht, die wenigen verbliebenen Teammitglieder zu motivieren, unsere Zukunft neu zu gestalten, um ihnen eine Perspektive geben zu können, nur um dann festzustellen, dass unsere Finanzen falsch aufgestellt waren und wir statt sechs nur noch zwei weitere Monate zum Überlegen hatten. Hugo sagte, das wären alles Anzeichen einer Depression. Und wenn ich will, dass das aufhört, muss ich jetzt etwas ändern.

Um das alles durchzustehen, halfen mir ein fantastischer neuer Mitgründer, ein Investorenvorstand, der an uns glaubte, ein paar persönliche Coaches und das beste Team, Freunde und Familie, die ich mir vorstellen kann. Außerdem beschloss ich, mein ängstliches, verletztes und gedemütigtes Ich einmal in den Arm zu nehmen und weiterzumachen. Ich las irgendwo, dass „nur die Paranoiden überleben“, und dachte: „Wenn die das können, kann ich das auch“. Und glaubt mir, zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass alles gut gehen würde. Aber ich wusste, dass der Schlüssel zu allem in mir lag.

Drei Strategien zur Bewältigung schwieriger Zeiten

Ich habe zahlreiche „Can’t hurt me“- und „Wenn es hart auf hart kommt“-Bücher gelesen und könnte stundenlang über dieses Thema sprechen. Heute möchte ich allerdings nur drei Strategien mit euch teilen. Das sind meine wichtigsten Tools, die mir helfen, wenn die Kacke am Dampfen ist. Es gibt enorm viel Literatur darüber, wie man harte Zeiten durchsteht, und zu Beginn schrieb ich, dass der Schmerz in uns allen steckt – und wir alle können diese Strategien lernen und anwenden, genau hier und jetzt.

Ich lasse mich nie wieder von Angst leiten. Wenn die Kacke am Dampfen ist, ist die Kacke am Dampfen. Und so wie es beim Gründen gute Zeiten gibt – Leute einstellen, Kapital einsammeln, erste Kunden gewinnen –, so gibt es auch schlechte Zeiten – Kosten einsparen, Kunden verlieren, zu lange brauchen, um zu wachsen. Anstatt mich zu fragen „Warum hat mir das Leben eine so große Hürde in den Weg gelegt?“, sage ich mir „Das Leben muss an meine Stärke glauben und gibt mir eine riesige Hürde – ich muss diejenige sein, die sie nehmen kann“. Harte Zeiten widerfahren euch so, wie sie mir widerfahren sind, sie widerfahren uns allen. Es liegt an uns, es ist an der Zeit, in die Offensive zu gehen. Lasst die glänzenden Instagram-Posts und die Techcrunch-Schlagzeilen sein und nehmt eines der schönsten Geschenke des Lebens an: die Fähigkeit zu lernen und zu wachsen, die Fähigkeit, Verletzlichkeit zu teilen. Wählt eure Kämpfe mit Bedacht. Konzentriert euch auf die Dinge, die ihr tatsächlich beeinflussen könnt. Fangt an, die Dinge zu akzeptieren, die ihr jetzt nicht ändern könnt und beginnt, das umzusetzen, was in euren Händen liegt. Für uns bedeutete das, dass wir akzeptieren mussten, dass die Einnahmen aufgrund des Lockdown nicht ausreichten. Für uns bedeutete das auch, dass wir viel größere Kundenbeziehungen aufbauen mussten für die Zeit danach. Anstatt sich von den Dingen, die wir nicht beeinflussen können, leiten zu lassen, solltest du alles aggressiv angehen, was womöglich eine viel größere Delle hinterlassen könnte. Es hat mir gut getan, immer dem Positiven zugewandt zu sein. Unser freitägliches Meeting, bei dem wir über Erfolge sprechen, hat während der Krise angefangen, als Erfolge so selten waren, dass man auch private Erfolge nennen konnte. Seitdem ist es eins der energischsten und charismatischsten Treffen, das und uns durch gute und schlechte Zeiten getragen hat. Jedes Mal, wenn ich anfing zu zweifeln oder jemand von unseren, mittlerweile verschwundenen, Wettbewerbern uns als „kleineren, schlecht finanzierten Akteur“ missbilligte, dachte ich mir: „Geld kauft keinen Marktführer und es muss einen guten Grund geben, warum wir hier sind.“ Als Gründerin tat es mir gut, mich mit optimistischeren Gedanken zu beschäftigen. Ich bemalte unsere Bürowand mit dem Slogan „Sei so gut, dass sie dich nicht ignorieren können“, und langsam aber stetig eroberten wir unseren Platz als Nummer eins zurück. Findet euren eigenen Wandspruch, euer Tattoo oder einen Klebezettel und es wird einen Unterschied machen. Wenn ihr eine schwierige Phase überstehen wollt, fragt euch: „Bringt das, was ich tue, mehr oder weniger Wert?“ Das ist eine sehr einfache, aber gleichzeitig sehr mächtige Frage. Ich habe mich in verschiedensten Situationen gefragt: „Soll ich diese Person verklagen, soll ich diese Person wegen einer Erniedrigung anschreien?“ Und dann habe ich überlegt, ob das wirklich zu meinem Glück beitragen würde. Ob es sich richtig anfühlen oder nur Energie kosten würde. Legt die Wut beiseite, legt den Hass ab, übt Freundlichkeit gegenüber den Dingen, die ihr liebt. Diese eine Frage ist in allen möglichen Situationen für Gründer wertvoll: Ist das, was ich denke, fühle und tue, hilfreich oder schädlich für mich?

Drei Strategien. Ziemlich einfach. Um zum Gründer zu werden und sich seinen Traum zu erfüllen, braucht man keine Praktika oder einen Wirtschaftsabschluss. Es erfordert weder Geld, noch haben andere Leute mehr Erfahrung als ihr. Es erfordert nur die Bereitschaft, sich darauf einzulassen.

Übersetzt von Fiona Mathewson

