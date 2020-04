Leben in der Corona-Krise heißt auch: Arbeiten im Ausnahmezustand. Wer kann, verlegt seinen Job ins Homeoffice, um sich selbst und andere vor einer zu schnellen Verbreitung des Virus zu schützen.

Wir wollen wissen: Wie handhabt die Startup-Szene die aktuelle Homeoffice-Situation? Wie arbeiten Gründerinnen und Gründer, die gleichzeitig ihre Kinder betreuen müssen? Wo gibt es Schwierigkeiten – und welche Tipps haben sie für andere Heimarbeitende? Darüber lest ihr in den kommenden Wochen in „Mein Homeoffice“. Das Format vertritt unsere Reihe „Mein Sonntag“, in der Gründer von ihren Plänen fürs Wochenende erzählen. Diese soll wieder erscheinen, sobald der Alltag zurückkehrt.

Diese Woche haben wir bei Arnas Bräutigam nachgefragt, dem Gründer des Analysedienstes Startupdetector. Die 2019 gegründete Firma ermittelt täglich, welche neuen Startups gegründet werden und welche Investoren sich an ihnen beteiligen. Den Service nutzen etwa Wagniskapitalgeber und Journalisten. Bräutigam teilt sich das Corona-bedingte Homeoffice mit seiner ebenfalls berufstätigen Frau und zwei Söhnen – sechs und sieben Jahre alt, ein Kindergarten- und ein Schulkind. Wie managen sie den gemeinsamen Alltag?

Arnas, wie lange bist du schon im Homeoffice?

Wir haben an dem Freitag, bevor die Schulen schlossen, auf Homeoffice umgestellt – also vor drei Wochen. Mein Mitgründer und ich arbeiten jeweils von zuhause aus, meine zwei Mitarbeiter sind in ihre Heimatorte gefahren.

Ihr seid nun als vierköpfige Familie rund um die Uhr zuhause. Wie organisiert ihr euch?

Wir stehen eine halbe Stunde später auf als sonst, weil ja der Arbeitsweg entfällt. Ich mache Frühstück, währenddessen macht meine Frau die Kinder fertig. Dann steht erst einmal circa 20 Minuten lang Kinderprogramm an. Wir spielen zum Beispiel ein Brettspiel, damit die Kinder Zeit und Aufmerksamkeit bekommen, bevor wir Eltern uns zurückziehen.

Anschließend ist Arbeitszeit für uns alle. Meine Frau hat gleich zu Anfang eine Art Stundenplan für die Kinder entworfen – mit Bildern für das Kind, das noch nicht lesen kann. Darin stehen für jeden der fünf Wochentage Aufgaben, die die Kinder erledigen sollen. Manche dauern nur eine Minute, zum Beispiel Arme kreisen und Froschsprünge, manche sind etwas länger, etwa eine Viertelstunde Klavier üben und 20 Minuten lesen. Wenn sie eine Übung gemacht haben, dürfen sie sie im Plan abhaken. Nach fünf oder sechs Punkten gibt es eine Süßigkeit oder sie dürfen sich Videos wie die Sendung mit der Maus anschauen. Wir Erwachsenen arbeiten in dieser Zeit so gut es geht. Dazu haben wir unsere Schlafzimmer zu Büros umfunktioniert, sitzen also in getrennten Zimmern.

Halten sich die Kinder an ihre Pläne?

Ja, insgesamt klappt es sehr gut. Gerade der Kleine freut sich, wenn er eine weitere Aufgabe abhaken und seine Süßigkeit essen kann. Aber klar, nicht alle Punkte funktionieren und manchmal gibt es auch schlechte Laune. Es gab noch keinen Tag, an dem der gesamte Stundenplan abgehakt war. Das ist aber letztlich auch nicht so wichtig. Der Plan soll einfach für Beschäftigung und Struktur sorgen, sodass wir Eltern arbeiten können. Wenn die Kinder friedlich miteinander spielen, ist das auch super.

Wie viele Stunden am Tag kannst du arbeiten?

Mein erster Arbeitsblock ist morgens zwischen neun und 11:30 Uhr. In dieser Zeit sollten sich die Kinder mithilfe ihres Plans selbst beschäftigen. Natürlich muss man zwischendurch immer mal Fragen beantworten oder ihnen einen Snack geben – sie sollen sich ja nicht alleine fühlen. Zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr ist Mittagszeit. Da kümmere ich mich auch um das Essen. Danach versuchen meine Frau und ich, nochmal bis circa 15:30 Uhr zu arbeiten. Den Nachmittag übernimmt ein Elternteil abwechselnd. Dann ist für die Person reine Kinderzeit und die andere kann nochmal ein paar Stunden arbeiten.

Klingt recht anstrengend. Wird es schwierig, den Plan womöglich noch wochenlang einzuhalten?

Für mich ist es okay. Klar, insgesamt ist die Homeoffice-Situation nicht optimal, weil wir die Kinder bei uns haben. Aber es ist deutlich weniger schlimm, als ich es mir vorgestellt habe. Irgendwo ist es auch ein schönes Erlebnis für die Familie, dass wir so beieinander sind und zwischendurch immer bei den Kindern sein können.

Welche Homeoffice-Tipps hast du für andere Eltern?

Empfehlen kann ich den Türen-Tipp: Wir haben die Regel eingeführt, dass die Kinder nicht lautstark ins Arbeitszimmer kommen dürfen, wenn die Tür zu ist. Wenn sie angelehnt ist, dürfen sie reinkommen. Geschlossen ist die Tür zum Beispiel, wenn ein Telefonat oder eine Videokonferenz ansteht. Das hat bei uns nicht sofort geklappt, aber inzwischen halten die Kinder sich daran. Sie lernen so, dass man als Papa oder Mama auch mal ein paar Minuten nicht verfügbar ist. Das finde ich in der aktuellen Homeoffice-Situation sehr wichtig. Natürlich muss der jeweils andere Elternteil in der Zeit weiter ansprechbar sein.

Wichtig ist auch, dass die Kinder verstehen, dass man arbeitet, weil man damit sein Geld verdient – und dass man es gut hat, wenn man weiter von zuhause aus arbeiten kann. Unsere Kinder sind in einem Alter, in dem sie das schon gut verstehen. Und als letzte Tipps: sich mit den Essenswünschen auch mal nach den Kindern richten und nicht zu aufwendig kochen. Ich mache jetzt häufiger Suppen. Die muss ich nur einmal kochen, und wir können mehrere Tage davon Mittag essen. Das spart Zeit.

Was machst du, um abzuschalten – Sport, spazieren gehen?

Ich versuche, das mehr zu etablieren. Mein Mitgründer und meine Mitarbeiter nehmen sich häufiger mal ein Stündchen Zeit, um spazieren zu gehen. Das finde ich super und möchte es auch häufiger machen.

Wie setzt ihr Homeoffice bei Startupdetector um?

Bei uns hat schon vorher jeder viel für sich gearbeitet, weil wir eine klare Aufgabentrennung haben. Insofern funktioniert es super. Wir machen morgens um neun Uhr eine kurze Videokonferenz und am Nachmittag nochmal. An Tools nutzen wir vor allem die G-Suite, zudem hat jeder einen Firmen-Laptop. Da ist es ganz egal, ob die Mitarbeiter auf ihrem Sofa oder im Büro sitzen. Eine Besonderheit ist, dass morgen eine neue Mitarbeiterin anfängt. Davor hatte ich zunächst Respekt: Jemanden anlernen, dem ich nicht über die Schulter gucken kann? Aber ich denke, dass es mit Screen-Sharing auch gut funktionieren wird.

Wirkt sich die Corona-Krise auf euer Geschäft aus?

Ja, denn unsere Hauptkunden sind Venture Capitalists. Viele von ihnen haben gesagt, dass sie sich in den nächsten Wochen erst mal mit ihren Portfolio-Startups beschäftigen wollen und tendenziell nicht nach neuen Beteiligungen suchen. Auch die Anfragen von Neukunden sind deutlich abgeflaut. Zum Glück sind unsere Bestandskunden bisher größtenteils geblieben. Insofern nutzen wir die Krise als Gelegenheit, intern aufzuräumen und Sachen anzugehen, für die wir im Tagesgeschäft nie Zeit haben.

