31 Jahre alt wird heute das, was mitunter als die größte Erfindung der Menschheit bezeichnet wird: das Internet. Das hat Miterfinder Tim Berners-Lee zum Anlass genommen, einmal Bilanz zu ziehen. Und die fällt nicht gerade positiv auf.

Das Web funktioniere nicht für Frauen und Mädchen, schreibt Berners-Lee auf der Seite der Web Foundation. Auch Nicht-Weiße, Mitglieder der LGBT+-Community und andere marginalisierte Gruppen würden im Netz benachteiligt. Der britische Physiker und Informatiker arbeitete in den Achtzigerjahren bei der Europäischen Organisation für Kernforschung (Cern) in Genf. Am 12. März 1989 stellte er seine Idee für ein System für Informationsmanagement vor. Aus dieser ging später das sogenannte „World Wide Web” (WWW) hervor, der öffentliche Teil des Internets.

Heute zeigt sich Berners-Lee „ernsthaft besorgt“ darüber, wie seine Schöpfung durch die Benachteiligung einzelner Gesellschaftsteile etwa den Fortschritt bei der Geschlechtergleichheit bedrohe. Untersuchungen der Web Foundation und der World Association of Girl Guides and Girl Scouts zufolge sei zum Beispiel Gewalt ein großes Problem: Mehr als die Hälfte der befragten jungen Frauen hätten online Gewalt erfahren – durch Drohungen, Belästigungen oder die Verbreitung von privaten Fotos ohne ihre Zustimmung.

Ungleicher Zugang

Auch den generellen Zugang zum Netz sieht er als problematisch an. So hätten Männer 21 Prozent häufiger einen Netzzugang. In den ärmsten Ländern liege dieser Wert sogar bei 52 Prozent. Damit werde die Ungleichheit gefestigt. Außerdem diskriminierten manche Anwendungen Künstlicher Intelligenz Frauen, schreibt er. Sein konkretes Beispiel: Im Jahr 2018 sorgte ein Amazon-Tool für Arbeitsplatzvermittlung für Schlagzeilen, weil die Algorithmen auf historischen Daten aus Zeiten basierten, als überwiegend Männer bestimmte Jobs innehatten – und sie deshalb bei der Auswahl Männer bevorzugten.

Gerade in den gegenwärtigen, durch den Coronavirus verursachten Umständen, werde das Web laut Berners-Lee zum „Rettungsseil, das uns erlaubt, weiter zu arbeiten, unsere Kinder zu unterrichten und lebenswichtige Informationen zu bekommen“. Deshalb müsse das Netz auch für alle Menschen gleich funktionieren. Berners-Lee richtet sich deshalb an Web-Designer, Wissenschaftlerinnen und Regierungen, im Internet für mehr Gleichstellung zu sorgen. Der gegenwärtige Zustand sei für ihn absolut „inakzeptabel“.