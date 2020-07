Arbeiten im Startup – damit verbinden viele Menschen kostenlosen Kaffee und volle Obstkörbe bei niedrigem Gehalt und mindestens ausbaufähigen Arbeitsbedingungen. Was ist dran an diesem Bild? Nina Djordjevic ist Head of Sales Development bei dem Münchner Proptech Building Radar und professionelle Beachtennisspielerin. Für Gründerszene hat sie aufgeschrieben, wie sich der Hochleistungssport mit der Karriere im Startup vereinen lässt. Mehr vom Startup-Alltag im Realitätscheck gibt es hier.

In der Regel mache ich mich mit meiner Sporttasche im Gepäck auf den Weg ins Büro. Denn in meinen Pausen oder nach Feierabend nutze ich die Zeit für mein Training. Hochleistungssport zu betreiben und parallel als Führungskraft in einem Startup zu arbeiten, ist eine Herausforderung. Für mich sind diese beiden Komponenten aber zu den entscheidenden Säulen meines Lebens geworden.

Ich komme ursprünglich aus Belgrad und habe mit sechs Jahren angefangen, Tennis zu spielen. Dieser Sport hat in Serbien eine große Bedeutung. Mein Ehrgeiz war schon damals stark ausgeprägt und bald gehörten Turniere zu meinem Alltag. Eines davon brachte mich als Teenager in die USA und zum Schrecken meiner ganzen Familie beschloss ich, im Alter von 17 Jahren dorthin zu ziehen. Ich bekam ein Sportstipendium an der Florida International University, wo ich Eventmanagement studierte. Im Fokus stand aber immer meine große Leidenschaft: Ich spielte in der ersten Liga für College-Tennis. Wieder zurück in Deutschland entdeckte ich Beachtennis, eine Sportart, die mich sogar noch mehr begeisterte.

Früher trainierte ich fünf Stunden am Tag

Früher gab es für mich nur den Profisport, mittlerweile ist mir meine Karriere genauso wichtig. Im vergangenen Jahr nahm das Startup Building Radar über Linkedin Kontakt zu mir auf. Aufgrund meiner Sales-Erfahrung bot mir das Proptech die Stelle als Head of Sales Development an. Mein Papa ist Bauingenieur, deshalb habe ich das Verständnis über diese Branche sozusagen schon in die Wiege gelegt bekommen. Die Kombination aus KI-Technologie, Baubranche und Sales war also wie für mich gemacht. Zudem reizten mich der Aufbau und die Führung eines großen Teams.

Neben einem Vollzeitjob auf hohem Niveau mit Beachtennis weiter zu machen, ist schwierig. Früher trainierte ich jeden Tag bis zu fünf Stunden. Heute kann ich dieses Pensum zwar nicht mehr halten, aber durch das Fitnessstudio im gleichen Gebäude des Büros kann ich trotzdem ziemlich viel trainieren, jeden zweiten Tag mindestens 1,5 Stunden. Am Wochenende sind es dann meist zwei bis vier Stunden pro Tag.

Sport und Karriere unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer einfach, doch mein aktueller Arbeitgeber zeigt dafür viel Verständnis: Seit einigen Monaten gibt es bei uns auch ein „Unlimited-Vacation-Modell“, man kann also theoretisch so viel Urlaub nehmen wie man möchte. Das macht es mir möglich, dass ich weiterhin an internationalen Turnieren teilnehmen kann und trotzdem noch Zeit habe, meine Familie in Serbien zu besuchen.

Corona hinterlässt Spuren

All das hat sich natürlich durch Corona verändert. Turniere wurden abgesagt und damit auch meine Reisen zu den Austragungsorten. Auch im Job mussten wir Rückschläge wegstecken. Zwar sind wir bei Building Radar bisher recht unbeschadet durch die Krise gekommen, doch unser vorheriger Höhenflug wurde ausgebremst. Wir mussten Pläne und Strategien innerhalb von kurzer Zeit anpassen.

Diese Entscheidungen werden bei uns nicht nur von der Geschäftsleitung getroffen, sondern auch ich muss Tag für Tag überlegen, wie wir am besten vorgehen und die richtigen Maßnahmen für mein Team finden. Hinzu kommt natürlich, dass in einem Startup nicht die finanziellen Ressourcen wie in einem Konzern vorhanden sind, um alle Mitarbeiter bei Laune zu halten. Bisher finde ich aber, dass wir einen guten Umgang mit der Situation gefunden haben. Mittlerweile sind wir auch nicht mehr komplett im Homeoffice, was der Stimmung im Team guttut.

Mehr Zeit für anderen Sport

Und wenn ich dieser Krise etwas Positives abgewinnen will, dann ist es sicherlich die Tatsache, dass plötzlich Zeit für „Mehr“ ist. Normalerweise lebe ich wirklich für meine zwei Säulen: Beachtennis und meinen Job. Will ich beides gut machen, bleibt in einer normalen Arbeitswoche nicht mehr wirklich viel Zeit für anderes. Dabei bin ich grundsätzlich ein Sportjunkie und habe super viel Spaß daran, auch andere Sportarten als Hobby zu betreiben. Doch bin ich in der Vorbereitung für ein Turnier, ist das nicht drin – aus zeitlichen Gründen und weil ich Regenerierungsphasen für meinen Körper brauche, um mich nicht zu verletzen.

Jetzt schaffe ich es auf einmal, in meiner Freizeit Wakeboarden oder Radfahren zu gehen. Diese Ruhephase genieße ich schon, kann es aber auch kaum erwarten, dass wieder Normalität einkehrt. Im Herbst möchte ich endlich meine Familie in Serbien besuchen, so bald wie möglich wieder auf internationalen Turnieren spielen und natürlich weiterhin im Job Vollgas geben.

Bild: Building Radar