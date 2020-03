Kaum einer hätte vor ein paar Wochen gedacht, dass sich die Welt und mit ihr die Startup-Szene so schnell so sehr verändern können. Statt immer größeren Finanzierungsrunden sprechen wir nun von Kurzarbeit, von Entlassungen, staatlichen Förderprogrammen und Insolvenzen.

Klaus Hommels hat mit seiner Investmentfirma Lakestar gerade einen neuen Fonds aufgelegt. Mit einem Volumen von 680 Millionen Euro gehört er zu den größten in Europa. Wir haben mit dem Investor gesprochen, der sein Geld früh in Skype, Facebook und Spotify steckte und mit einer kleinen Fabrik in Thüringen viel Geld verdiente. Er hat uns verraten, was Gründer jetzt tun sollten, für welche Firmen die Krise sogar eine Chance sein könnte und wie sich Investoren jetzt verhalten müssen.

Klaus, wird die Corona-Pandemie die Szene langfristig verändern?

Das weiß ich noch nicht. In einer solchen Situation trennt sich bei Unternehmern die Spreu vom Weizen. Manche bekommen einen Depri-Schock. Andere wechseln in den Kampfmodus. Die Firmen, die unter diesem Druck kreativ bleiben, werden sicherlich gestärkt aus allem herauskommen.

Dennoch werden viele Unterstützung benötigen.

Wir haben in den letzten Tagen viel Zeit damit verbracht, die Fördermaßnahmen des Bundes mit abzustimmen. Erst einmal müssen Politiker ja wollen, dann müssen sie es in Gesetze umsetzen und wenn das alles geschehen ist, muss es ja auch noch im Markt verfügbar gemacht werden. Auch aus der Szene selbst sollte da Hilfe kommen, die Solarisbank zum Beispiel könnte die zur Verfügung gestellten Kredite an Jungunternehmen vermitteln.

Passiert vonseiten der Politik aber insgesamt genug, um die Szene zu stabilisieren?

Man muss da fair bleiben. Auch für Politiker ist das alles eine absolute Ausnahmesituation mit vielen Variablen und vielen, die Hilfe brauchen. Eine Kreditausfallversicherung für schon bezahle Waren aus China ist für viele Unternehmen wichtig. Aber selbst wer an Startups denkt, hat das nicht gleich auf dem Schirm.

Was müssen Gründer jetzt als erstes machen?

Mein Rat ist: Marketingkosten komplett herunterfahren und neue Produkte bauen. An Umsatz ist derzeit für viele sowieso nicht zu denken, also sollten die Unternehmen sich darauf fokussieren, ihre Technologie zu verbessern oder neue Angebote zu schaffen – mit Involvement, geringeren Kundengewinnungskosten, höherer Customer-Lifetime. Wer das schafft, steht besser da, wenn es wieder losgeht.

Aber ist das in der gegenwärtigen Situation so einfach umsetzbar?

Zunächst müssen die Firmen ausrechnen, wie sie nach drei, sechs oder zwölf Monaten ohne nennenswerte Umsätze dastehen und wie sie damit umgehen können. So eine Desaster-Analyse geht recht schnell. Wer das im Griff hat, kann dann in den Produktivmodus übergehen und neue Produkte entwickeln.

Das heißt aber auch, dass Firmen mit Tech-Hintergrund im Vorteil sind.

Ja, solche Firmen werden jetzt an die Oberfläche gespült. Je stärker ein Unternehmen offline verwoben ist, desto schwieriger wird es, weil dann meist die Fixkosten zu hoch sind. Die Krise stellt viele bestehende Strukturen wie zum Beispiel Lieferketten auf den Kopf. Eine gute technische Lösung ist da ein echter Vorteil. Es gibt auch Unternehmen, die von der Krise profitieren.

In jedem Fall wird irgendwann Kapital benötigt. Sind Finanzierungsrunden derzeit in Gefahr?

Ja und nein. Bei Lakestar schauen wir uns weiterhin Firmen an, der Fonds ist ja noch ganz frisch. Wo bereits Term Sheets ausgearbeitet wurden und wir unser Wort gegeben haben, werden wir natürlich auch investieren. Aber man kann sich nie ganz von dem Gedanken frei machen, dass in drei Monaten vielleicht alles etwas günstiger zu haben ist.

Die Bewertungen werden also insgesamt sinken?

