Wir arbeiten in einer besonderen Zeit. Die allerwenigsten von uns müssten in ihrem Leben mit so deutlichen Einschränkungen rechnen wie während der aktuellen Corona-Pandemie. Wer kann, arbeitet von zu Hause aus – und greift dabei nicht selten zum Handy, um Eindrücke aus dem Homeoffice mit seinen Freunden und Followern zu teilen. Doch: Muss das sein? In der Gründerszene-Redaktion gehen die Meinungen dazu auseinander. Zwei Redakteurinnen beziehen Stellung.

Contra

Seit etwa einer Woche wird meine Linkedin-Startseite überschwemmt mit Fotos fremder Menschen aus dem Homeoffice. Gefühlt jeder dritte Beitrag handelt davon, dass eine Person oder das gesamte Unternehmen in Zeiten der Corona-Krise nun von zu Hause arbeitet. Was Ende vergangener Woche noch Verbundenheit signalisierte und mich aufmunterte, nervt mittlerweile nur noch.

Anzeige

Ständig sehe ich auf der Seite Screenshots von virtuellen Meetings, ein Selfie am heimischen Arbeitsplatz oder tägliche Blogeinträge darüber, wie die Arbeit im Homeoffice so verlief. Halb Deutschland sitzt zuhause. Es ist also nichts Besonderes mehr, wenn auch ihr es tut, liebes Linkedin-Netzwerk. Und noch weniger interessiert es mich, wie jemand, den ich vor zwei Jahren mal auf einer Konferenz getroffen habe, seinen Schreibtisch einrichtet.

Teilt stattdessen doch lieber relevante Themen. Wie geht ihr mit der Corona-Situation wirtschaftlich um? Welche positiven sowie negativen Erfahrungen erlebt ihr gerade? Von solchen Posts profitieren die Leute, nicht von Fotos. Schließlich ist Linkedin eine soziale Plattform für Geschäftskontakte. Eure Bilder vom Homeoffice könnt ihr auch auf Instagram oder Facebook teilen – dort kennen euch die Leute immerhin besser. Und interessieren sich vielleicht auch für euren Ausblick aus dem Homeoffice. Lisa Ksienrzyk

Pro

„Geht’s noch?“ ist eine Frage, die ich mir in den vergangenen Tagen so oft gestellt habe wie noch nie zuvor. Wild feiernde Abiturienten in Parks (und ja, ich verstehe, dass der letzte Schultag ein besonderer ist!). Sportler, die – wenn auch unter freiem Himmel – an den gleichen Geräten schwitzen, ohne danach wenigstens ein Mindestmaß an Hygiene einzuhalten und mal eben über benutzte Flächen zu wischen. Familien und Freunde, die sich eng an eng – auch mit Älteren – in überfüllten Cafés amüsieren.

Wegen Coronavirus: Was tun, wenn plötzlich das ganze Startup ins Homeoffice muss? Das neuartige Virus Covid-19 zwingt manche Unternehmen, ihre Teams ins Homeoffice zu schicken. Wie klappt die Umstellung – und das möglichst schnell? Gründer geben Tipps.

Es gibt in diesen Wochen sehr viel, über das ich mich aufregen oder zumindest sehr wundern kann. Fotos aus dem Homeoffice gehören nicht dazu. Die Pandemie schafft eine nie da gewesene Ausnahmesituation, in der ein Großteil von uns zwischen Sorge und Optimismus schwankt. Dazu kommt die Isolation, die die allermeisten zum ersten Mal in ihrem Leben erfahren – und die ungewohnte Situation, auf einmal vom Küchentisch aus zu arbeiten (so wie ich). Oder einen improvisierten Arbeitsplatz auf der Couch zu finden (so wie ich nach 14 Uhr). Das möchte mit der Welt geteilt werden, selbst in beruflichen Netzwerken. Nicht nur, weil das Ganze eine Ausnahmesituation darstellt. Sondern hoffentlich auch eine bleibt, da wir eher früher als später in unsere Büros zurückkehren.

Wann dem so sein wird, weiß aktuell niemand. Um die Ungewissheit auszuhalten, vielleicht auch, um sich wenigstens kurz abzulenken, tauschen Menschen dieser Tage etwa auf Linkedin Fotos von zu Hause aus. Sie senden damit das Signal: Wir haben verstanden, was abgeht – und bleiben in den eigenen vier Wänden. Um sich und andere zu schützen. Dazu kommt: Wenn es ihnen hilft, sich weniger allein zu fühlen – so what, her mit den Bildern! Zur Not auch von Videokonferenzen. Als großer Fan fremder Wohnungen (so spannend, wie sich jeder einrichtet) freue ich mich über die Einblicke. Für alle, die das nicht die Bohne interessiert: Scrollt doch einfach weiter. Oder fragt euch, wenn ihr ein scheußliches Bild an der Wohnzimmerwand des Kollegen oder drei Tage dreckiges Geschirr in der Spüle erspäht: Geht’s noch? Auch das ist ok. Und in diesen Zeiten unser geringstes Problem. Anja Francesca Richter

Bilder: Gründerszene