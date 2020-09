Christian Henschel, Gründer und CEO des Berliner App-Analyse-Startups Adjust, ist Fan von Büros. Seine knapp 600 Angestellten arbeiten an 16 Standorten auf der ganzen Welt, das neueste Büro befindet sich in Tokio und hat fast eine Million Euro gekostet. Auch wenn Remote Work für Adjust in den vergangenen Monaten gut geklappt hat: Henschel sieht weiterhin mehr Vorteile darin, dass sein Team in Büros arbeitet, wie er für Gründerszene aufgeschrieben hat:

Zu Beginn der Pandemie haben wir allen Angestellten 500 Euro überwiesen, damit diese sich auf eine länger anhaltende Mobile-Office-Phase vorbereiten konnten. Unser Ziel war es, das Arbeiten von zuhause aus zu erleichtern – und die Mitarbeiter wissen selbst am besten, was sie dafür brauchen.

In dieser Phase zeigte sich, dass die Konzepte Homeoffice oder Mobile Office viele Vorteile haben: zum Beispiel mehr Flexibilität und weniger Pendeln. Aber es gibt auch einige Aspekte, die dagegen sprechen. Etwa die Einsamkeit und das schleichende Gefühl, nicht komplett über alles, was im Unternehmen geschieht, im Bilde zu sein. Das sind nur zwei Nachteile, die ich öfter höre.

Mobile Office und Homeoffice sind nicht dasselbe: Homeoffice oder auch Telearbeit ist ein gesetzlich verankerter Begriff. Er bedeutet, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen Arbeitsplatz in dessen Zuhause einrichtet. Es wird vertraglich festgelegt, wie viele Stunden pro Woche der Angestellte an genau diesem Platz arbeiten muss. Das Unternehmen ist dann auch für die Sicherheit des Arbeitsplatzes verantwortlich. Bei Remote Work oder auch Mobile Office kann der Mitarbeiter selbst entscheiden, wo er arbeitet – etwa zu Hause, im Café oder Coworking Space. Der Arbeitgeber muss in diesem Fall nicht die Sicherheit des Arbeitsplatzes gewährleisten.

Selbst wenn Teams über Video-Chats, Online-Teamaktivitäten und Slack ständig in Kontakt sind, fehlt die menschliche Dimension, also das Wissen und das Netzwerk, das man durch (ungeplante) Begegnungen mit Kollegen aufbaut. Wir betreiben eine Software-Plattform, die ständig erweitert und optimiert wird. Das erfordert Austausch und Teamwork über die Standorte hinweg, aber auch konzentrierte Zusammenarbeit unserer Teams vor Ort.

Das Onboarding von mehr als dreißig neuen Mitarbeitern pro Monat macht unsere Personalabteilung in Zeiten von Covid-19 sehr gut online weiter, aber natürlich ist es grundsätzlich einfacher, wenn die Chance besteht, Bewerberinnen und Bewerber persönlich kennenzulernen. Dadurch bekommen diese auch gleich die Kultur von Adjust mit.

Eine flexiblere Büropolitik ist machbar und wurde bei uns auch schon vor Corona gelebt. Das heißt, dass die Mitarbeiter auf Wunsch nur noch ein paar Tage in der Woche ins Büro kommen. Die Entscheidung darüber fällt aber jedes Team selbst. Ich glaube, dass ein größerer Mehrwert entstehen kann, wenn Menschen sich Neues in einem Raum gemeinsam ausdenken und entscheiden. Alles andere können Maschinen sowieso besser. Das Ergebnis ist dann viel größer als nur die Summe aller Einzelteile.

Die zentrale Frage, die mich umtreibt, ist: Was müssen wir als Firma im Büro anbieten, was die Mitarbeiter zuhause nicht haben können? Ein Unternehmen, das ausschließlich auf Mobile Office setzt, kann langfristig interne Netzwerke und das Gemeinschaftsgefühl schwächen. Die Kultur und Werte sind aus meiner Sicht remote deutlich schlechter zu transportieren und aufrechtzuerhalten. Aber genau diese sind langfristig ausschlaggebend für den Erfolg.

Ich glaube, wir werden in den kommenden Jahren wieder eine Rückbesinnung hin zum Büro sehen. Spätestens dann, wenn wir feststellen, dass Unternehmen mit Büros schneller und effizienter sind als komplette Remote-Teams.

