PRO: Christian Henschel, Gründer und CEO des Berliner App-Analyse-Startups Adjust, ist Fan von Büros. Seine knapp 600 Angestellten arbeiten an 16 Standorten auf der ganzen Welt, das neueste Büro befindet sich in Tokio und hat fast eine Million Euro gekostet. Auch wenn Remote Work für Adjust in den vergangenen Monaten gut geklappt hat: Henschel sieht weiterhin mehr Vorteile darin, dass sein Team in Büros arbeitet, wie er für Gründerszene aufgeschrieben hat:

KONTRA: Cédric Waldburger ist Investor und hat diverse Startups mitgegründet. Der Schweizer hatte mehrere Jahre keinen festen Wohnsitz, stattdessen reiste er durch die Welt. Täglich in ein Büro zu fahren, kam für ihn daher nicht in Frage. Noch heute verzichtet Waldburger – erklärter Minimalist – auf einen festen Arbeitsplatz und bevorzugt Angestellte, die dauerhaft remote arbeiten. Er ist in seinem Artikel der Meinung, dass Startups ohne Büro erfolgreicher sein können:

Bild: Adjust; Cédric Waldburger