Mit etwa einhundert Digitalunternehmern ist Leaders for Climate Action gestartet, darunter Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg und Ferry Heilemann, Partner des Berliner VCs Earlybird und Mitgründer des Logistik-Startups Forto, ehemals Freighthub. Heute, gut ein Jahr später, sammeln sich mehr als 700 Personen unter dem Dach der Berliner Organisation, verteilt auf etwa 500 VC-Firmen und Startups.

Gründerszene wollte von Leaders-for-Climate-Action-Frontmann Heilemann und Mitinitiator Philippe Singer wissen, was der Verein im ersten Jahr erreicht hat.

Jedes Mitglied soll innerhalb von zwölf Monaten 20 Prozent Treibhausgas einsparen. Wie ist das Resümee nach dem ersten Jahr?

Philippe: Bei den Startups, bei denen wir die Sachen im Detail verstanden haben, sieht es so aus, dass sie es erreicht haben. In Corona-Zeiten ist das natürlich ein Ticken einfacher.

Was müssen Startups dafür tun?

Philippe: Jede Firma muss sich dazu verpflichten, aktiv an der Reduzierung zu arbeiten. Zum Beispiel weniger zu fliegen oder zu grünen Stromanbietern wechseln. Außerdem müssen sie ihren CO2-Ausstoß aus dem letzten Kalenderjahr messen und diese Masse zu 100 Prozent kompensieren.

Und wer kümmert sich darum?

Philippe: Eine Person aus dem Unternehmen wird dann Climate Officer. Bei großen Unternehmen ist das häufig der Head of Sustainability. Bei kleinen Startups kann das jeder sein, der für das Thema brennt. Diese Person erhält Zugriff auf unseren eigenen Klimarechner oder kann den von Partnern wie Planetly oder Plan A nutzen. Sobald die CO2-Zertifikate eingetragen sind, prüfen wir diese und erst dann sind die Startups ein verifiziertes Mitglied unserer Gemeinschaft.

Sind Portale wie Planetly und Plan A für Mitglieder dann kostenlos?

Philippe: Nein. Alle, die langfristig noch tiefer gehen wollen, denen sagen wir, dass sie mit Planetly und Co. arbeiten können. Einige entscheiden sich auch dafür. Bei der Kompensation halten wir uns raus. Zu uns fließt kein Geld.

Wie oft kontrolliert ihr, wie sehr die Startups auch tatsächlich auf den Klimaschutz achten?

Philippe: Wenn man Mitglied wird, muss man sein CO2 für ein Jahr im Voraus kalkulieren und danach prüfen, wie hoch der Ausschuss wirklich war. Diese Daten holen wir uns ein.

Nicht jedes junge Startup kann es sich leisten, teureren Ökostrom zu beziehen und seinen CO2-Ausstoß zu kompensieren. Versammelt Leaders For Climate Action nur privilegierte Firmen?

Ferry: Aus meiner Sicht nicht. Der Fußabdruck skaliert mit der Größe. Das heißt, dass ein kleines Startup nur einen geringen Fußabdruck und dadurch weniger Kosten verursacht. Eine normale digitale Firma hat einen jährlichen Ausstoß von bis zu drei Tonnen pro Mitarbeiter. Eine Tonne CO2 zu kompensieren, kostet im Schnitt 15 Euro. Großzügig gerechnet, ergibt das jährlich 50 Euro pro Mitarbeiter. Das ist also wirklich nicht teuer. Und es ist ein Irrglaube, dass grüner Strom mehr kostet als Kohlestrom. Natürlich ist das alles aufwendig. Aber nicht in dem Maße, dass sich die Gründer entscheiden müssen, ob sie lieber ein erfolgreiches Startup aufbauen oder Klimaschutz machen wollen. Außerdem wird es immer öfter vorausgesetzt, um in der Zukunft wettbewerbsfähig zu sein – selbst wenn die Gründer nicht so wirklich an Klimaschutz glauben.

Wie sind die Startups auf die Initiative aufmerksam geworden?

Ferry: Die Akquise ist komplett über unser Netzwerk und Mundpropaganda gelaufen. Die Teilnahme ist ja komplett freiwillig, wir sind nicht mal ein offizieller Zertifizierer. Außerhalb Deutschlands arbeiten wir mit Szeneköpfen, die wiederum ihr nationales Netzwerk ansprechen.

Habt ihr auch schon Interessenten abgewiesen?

Philippe: Sobald sich Firmen mit schlechten Technologien wie Gas und Öl beschäftigen, ist das bei uns ein rotes Tuch. Auch, wenn wir in Interviews merken, dass es die Unternehmen nicht ernst meinen. Zwar bekommen wir Bewerbungen von Unternehmen, die noch nicht mit Klimaschutzmaßnahmen angefangen haben. Wollen die aber daran arbeiten, heißen wir die trotzdem willkommen.

Leaders For Climate Action ist mittlerweile europaweit aktiv. Euer nächstes Ziel ist der US-Markt, der nicht gerade ein Hotspot der Klimaaktivisten ist. Wie wollt ihr dort die Startups überzeugen?

Ferry: In den USA wird das sicherlich kein leichtes Spiel, vor allem unter Trump und seinen Klimagegnern. In der Kohorte, in der wir uns allerdings bewegen, also der Tech-Welt, gibt es immer mehr Klimabewegungen. Und wir nehmen sogar in Europa ein Nord-Süd-Gefälle wahr: Das Bewusstsein und die Handlungsbereitschaft sind in Skandinavien grundsätzlich höher als beispielsweise in Spanien. Was im Grunde absurd ist, weil Spanien langfristig viel härter von der Klimakrise getroffen sein wird als wir.

Ferry, Earlybird hat sich als einer von mehreren VCs dazu verpflichtet, nur in Startups zu investieren, die Klimaschutz betreiben. Habt ihr bereits Finanzierungen abgelehnt, wo es nicht der Fall war?

Ferry: Seit der Einführung der Klausel im Januar gab es nur zwei neue Investments. Mit denen war es überhaupt kein Thema. Das heißt, die Bereitschaft ist da. Es mangelt nur häufig an der Umsetzung. Klimaschutz ist bei Startups nie Prio eins, weil es dann doch ein bisschen kompliziert und aktuell nicht überlebenswichtig ist. Der Abschluss der nächsten Finanzierungsrunde hängt als Startup noch nicht davon ab, wie krass man gerade Klimaschutz betreibt. Zumindest bei den allermeisten Firmen. Aber je enger dieses Netz an VCs wird, die dieser Klausel zugesagt haben, desto relevanter wird das.



Bilder: Peter Dazeley / Getty Images, Leaders for Climate Action, Ferry Heilemann