Die Tüte Chips rechts, den Drink links, die Füße hochgelegt: Am besten lässt sich der Feierabend mit einer Stunde Netflix einläuten – aus der, Hand aufs Herz, schnell drei, vier werden. Denn wer hat nach 18 Uhr noch Lust, sich fortzubilden? Sprich die späten Stunden des Tages mit etwas Sinnvollerem zu verbringen als dem hemmungslosen Glotzen der 38. Serie? Ich selten, leider.

Meine Rettung: Masterclass. Auf der E-Learning-Website geben mehr als 70 bekannte Persönlichkeiten aus den USA und England ihr Expertenwissen weiter. Aufbereitet ist das Ganze in einzelnen, hochwertig produzierten Kursen. Eingeteilt in verschiedene Lektionen mit einer Dauer von fünf bis 25 Minuten, dauert jeder Kurs in voller Länge zwischen zwei und vier Stunden.

Prominente, die Kurse geben (Auswahl): Natalie Portman unterrichtet Schauspiel, Martin Scorcese lehrt Filmemachen, Annie Leibovitz erklärt Fotografie und Serena Williams coacht im Tennis. Die Promis erhalten jeweils 100.000 Dollar Gage und werden mit 30 Prozent Umsatz an den Verkäufen ihres Kurses beteiligt.

Zwar gibt es Masterclass bereits seit 2015. Erst seit wenigen Monaten aber bietet die Plattform auch den Unterricht in Entrepreneurship & Business an. Wer möchte, lernt auf diesem Weg vom gerade zurückgetretenen Disney-CEO Bob Iger, was einen guten Manager ausmacht. Oder von Jeff Goodby und Rich Silverstein, zwei Koryphäen der US-Werbebranche, wie Ideenfindung funktioniert. Howard Schultz erzählt, wie er Starbucks groß gemacht hat.

200 Euro, 24 Kurse

200 Euro zahlen Interessierte, um die aktuell 24 Onlinekurse ein Jahr lang schauen zu können; Kursbücher zum Download und der Austausch mit anderen Kursteilnehmern inbegriffen. Für 100 Euro lässt sich auch nur ein Kurs auswählen, der dann zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Viel Geld – zumal es beispielsweise auf Youtube genug Videos von Konferenzen gibt, auf denen etwa Vogue-Chefin Anna Wintour spricht. Und dennoch: So ins Detail gehen die Prominenten in der Öffentlichkeit sonst selten. Dafür braucht es Masterclass.

Die Idee für das Portal stammt von David Rogier, 35. Er baut noch als Schüler eine Suchmaschine auf, die er kurz darauf verkauft. Nach einem MBA in Stanford und einer Tätigkeit als Investor bei einem VC will er ein eigenes Unternehmen starten – und weil seine Oma ihm den Wert von Bildung nahegebracht hätte, erfindet der US-Amerikaner die E-Learning-Website. Mit Erfolg: In drei Finanzierungsrunden hat Rogier 56 Millionen US-Dollar eingesammelt – heute wird sein Unternehmen auf eine halbe Milliarde Dollar geschätzt.

Zwei deutsche Ableger haben übrigens nicht lange auf sich warten lassen: In „Meet Your Master“ plaudern Heiner Lauterbach, Til Schweiger und Koch Alfons Schuhbeck aus ihrem Berufsleben. Ein weiteres ähnliches Modell bietet Masterplan. In den Kursen der Plattform verraten Persönlichkeiten aus der deutschen Wirtschaft ihre Tipps, etwa Frank Thelen und Florian Heinemann.

Gründerszene hat sich drei Onlinekurse des englischen Originals angeschaut. Alle stammen aus 2019 oder 2020.

Wie leite ich ein Unternehmen? Howard Schultz, Ex-Starbucks-Chef

Howard Schultz gilt als lebender Beweis dafür, dass erfolgreiche Gründer keinen MBA oder den Abschluss einer Elite-Uni brauchen – sondern nur eine gute Idee. 1982 fing der Kommunikationswissenschaftler bei Starbucks an. Gegründet hatten die Cafés elf Jahre zuvor Gerald Baldwin, Gordon Bowker und Zev Siegl. Nach einem Besuch in Italien war Schultz so begeistert von Cappuccinos, dass er die Kaffeespezialität unbedingt auch bei Starbucks anbieten wollte; seine Chefs gaben grünes Licht für eine Testphase. Wegen des großen Erfolgs zog Schultz schnell seine eigene Kaffeekette auf: Il Giornale. Mit dem erwirtschafteten Geld kaufte der New Yorker schnell sämtliche Filialen seiner früheren Starbucks-Chefs auf und baute die Firma aus. Heute ist der Konzern mit rund 31.000 Filialen in mehr als 70 Ländern vertreten und beschäftigt 350.000 Menschen. 2018 stieg Schultz aus.

Inhalt der Masterclass: Keine Zeit sei so spannend wie die heutige, ein Unternehmen aufzuziehen – die Menschheit sei offen wie nie für Ideen, findet Schultz. Und die fortgeschrittene Technologie mache es möglich, Produkte in der ganzen Welt anzubieten. Dafür brauche es allerdings vor allem eine Führungskraft mit entsprechenden Fähigkeiten. Wie jemand eben diese erlangt, darüber spricht der 66-Jährige in 13 Masterclass-Lektionen.

Drei Erkenntnisse

1. Wie auch Iger setzt Schultz auf Prioritäten. „Wenn ein Unternehmen zu viele Ziele auf einmal verfolgt, wird es schnell dysfunktional.“ Drei bis fünf reichten vollkommen aus. Wichtig findet Schultz den Mut zur Selbstreflexion. „Nimm deinen Kalender in die Hand und geh‘ die Termine durch. Was hast du in welchen Meetings erreicht?“ Ein super Tipp, den ich künftig auch umsetzen möchte.

2. Sei vorbereitet. „Achte auf deine Zahlen, immer!“, rät der Ex-Starbucks-Chef. „Wenn dich der monatliche oder vierteljährliche Report überrascht, geht das auf deine Kappe!“ Manager sollten ihr Unternehmen nicht aus der 20. Etage aus beobachten, sondern sich an der Basis befinden: „Mach deine Hände schmutzig! Wühle im Schlamm!“

3. Bei jedem Meeting hatte Schultz gedanklich zwei leere Plätze vor Augen: für einen Starbucks-Mitarbeiter und für einen Kunden. „Und so frage ich mich bei Meetings mit dem Vorstand stets: Würden wir unsere Kolleginnen und Kollegen und die Kunden stolz machen? Wenn nicht, schwenke ich ich rote Flagge!“

Aha-Moment Zieh dein Vorhaben durch, rät Schultz. Denn „du willst nicht mit 40, 50, 60 ständig zurückblicken und denken: Ich hatte dieses phänomenale Idee, ich wünschte, ich hätte sie umgesetzt!“ Kein ganz neuer Ratschlag, aber einer, den wir nicht oft genug hören können, finde ich.