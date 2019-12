Das Startup-Jahr 2019 geht zu Ende – und wir lassen in unserem Neujahrsfragebogen noch einmal einige der spannendsten Persönlichkeiten der Gründerszene zu Wort kommen.

Der High-Tech Gründerfonds (HTGF) kombiniert öffentliche und private Gelder und gilt als Deutschlands aktivster Wagniskapitalgeber. Seit dem Start im Jahr 2005 ist der Seed-Investor in 560 Unternehmen eingestiegen, zum Beispiel beim Fitness-Startup eGym oder dem Brillenshop Mister Spex. Eine der bekanntesten Gesichter des HTGF ist die Investorin Tanja Emmerling, die das Berliner Büro des Fonds leitet und in diesem Jahr zur Partnerin aufgestiegen ist. Im Jahresrückblick erzählt sie von ihrem Hobby und von einer Reise in die ferne Zukunft.

Wenn ich einen Tag ohne Internet verbringen müsste, würde ich …

… ihn in jedem Fall mit Hochseesegeln verbringen. Ich brauche Wellen, Wetter und Wind. Die Natur sagt, wann und wohin, dafür braucht es dann auch mal kein Internet.

Wenn ich bei „Die Höhle der Löwen“ auftreten dürfte, wäre ich …

… gerne die Moderatorin und würde die Jury ihre ursprünglichen Geschäftsideen pitchen lassen.

Wenn mir mein neunjähriges Ich einen Tipp geben würde, dann …

… wäre mein Rat, so früh wie möglich selbst zu gründen, denn wenn die Fallhöhe noch gering ist, lassen sich Risiken viel leichter tragen, wenn es mal schiefgeht. In jungen Jahren sollte man deshalb so viel wie möglich wagen und ausprobieren.

Wenn ich gemacht hätte, was meine Eltern wollten, wäre ich heute…

Ich schätze mich glücklich, dass ich immer genau das tun konnte, was ich auch aus eigener Kraft auf die Beine stellen konnte. Das ein oder andere Mal ist man im Leben durch die äußeren Umstände begrenzt, aber einen anderen Maßstab als die Möglichkeiten der eigenen Tatkraft kenne ich eigentlich nicht. Ich hoffe zumindest, dass das auch die Intention meiner Eltern war.

Wenn Zeitreisen möglich wären, würde ich …

… 100 Jahre in die Zukunft gehen. Ich fände es extrem aufregend zu sehen, welche Technologie sich durchgesetzt hat. Was gibt es in 100 Jahren, was wir uns heute nur in der Science Fiction vorstellen können? Wie sehen die Städte aus, wie wird das Leben organisiert, wie bezahlen wir, wie reisen wir? Ich hoffe sehr, dass sich mehr geändert hat, als wir gerade denken. Vielleicht gibt es auch ein paar Überraschungen, was alles gleich geblieben ist.

Wenn ich morgen anfangen würde, etwas Neues zu lernen, wäre es…

Ich habe bereits stapelweise Notizbücher angesammelt mit Dingen, die noch auf meiner To-Do-Liste im Leben stehen. Da kommt ständig etwas hinzu. Ich bin Allrounder, leicht zu begeistern und schnell an allem Möglichen und Unmöglichen interessiert. Wir leben in einem so tollen Zeitalter, da ist das Angebot, was man noch alles ausprobieren und lernen kann, nahezu unerschöpflich.

Wenn ich für 2020 einen Wunsch frei hätte, wäre es …

… ein überraschend hoher Exit.

Bild: HTGF