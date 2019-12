Der Bundesverband Deutsche Startups bekommt eine neue Spitze. Bei einer Mitgliederversammlung lässt sich Investor Christian Miele heute zum neuen Vorstandsvorsitzenden wählen. Gegenkandidaten gibt es bisher keine. In der aktuellen Folge des Gründerszene-Podcasts spricht Miele über sein prominent besetztes Team und seine Pläne als zukünftiger Interessenvertreter der Startup-Branche.

Gründerszene Podcast abonnieren:

Auf Miele wartet kein einfaches Amt. Der Bundesverband hat turbulente Monate hinter sich. Wie Gründerszene berichtete, musste die Organisation zuletzt ordentlich sparen und mehrere Mitarbeiter entlassen. „Der Startup-Verband hat sich an der ein oder anderen Stelle übernommen“, sagt Miele dazu im Podcast. Der 32-Jährige zeigt sich aber zuversichtlich, dass die Probleme gelöst werden können. Sonst hätte er gar nicht erst kandidiert, so der Investor. Aktuell laufe eine Betriebsprüfung, deren Ergebnisse auf der Mitgliederversammlung bekanntgegeben werden sollten.

Anders als sein Vorgänger Florian Nöll, der den Verband zuletzt in Personalunion sowohl als Geschäftsführer als auch als Vorstandsvorsitzender leitete, will Miele den Vorsitz nur im Ehrenamt ausüben. Beim Risikokapitalgeber Eventures bleibt er weiter als Investor und Partner tätig. Die Geschäftsführung des Verbandes teilen sich seit diesem Jahr Franziska Teubert und Christoph Stresing.

Miele ist es schon vor der Wahl gelungen, ein namhaftes Team hinter sich zu versammeln. Vergangene Woche gab er die Besetzung seines gewünschten Vorstands, Beirats und Kuratoriums bekannt. Die meisten der rund 50 Namen auf dieser Liste sind bekannte Größen aus dem Startup-Ökosystem – Gründer wie Finn Hänsel, Hakan Koc oder Lea-Sophie Cramer sind dabei, aber auch die Investorenseite ist vertreten etwa durch Filip Dames von Cherry Ventures oder Uwe Horstmann von Project A.

Christian Miele, Spross der Familie hinter dem gleichnamigen Haushaltsgerätehersteller, will mit Namen wie René Obermann oder Max Viessmann auch Vertreter des Mittelstands und der Corporate-Seite mit an den Verbandstisch holen.

Exklusiv: Dieses hochkarätige Team will den Startup-Verband umkrempeln Der E-Ventures-Partner Christian Miele soll neuer Vorsitzender des Startup-Verbandes werden. Ins Gremium will er das Who’s who der Szene holen.

All diese Köpfe tatsächlich jemals physisch an einem Tisch zu vereinen, wird vermutlich schwierig, glaubt auch Christian Miele. Für die interne Koordination will er stattdessen auf Chatgruppen bei Whatsapp oder Slack setzen.

Anzeige

Den Zeitpunkt für ein politisches Engagement der Startup-Szene schätzt Miele als sehr günstig ein: „Mittlerweile hat auch der allerletzte in der Branche erkannt, wie wichtig es ist, dass wir uns organisieren, um gemeinsam der Regierung gegenüber aufzutreten.“ Auch die Politik habe durchaus verstanden, wie wichtig das Thema Startups geworden sei, sagt er.

„Die Frage ist doch: Möchten wir eine Vision entwickeln für Deutschland, in der wir digitaler Vorreiter weltweit sind – ja oder nein?“, so der 32-Jährige im Podcast. Wer das wolle, der müsse auch dazu bereit sein, „dicke Bretter zu bohren“.

Damit meint er die beiden Kernthemen, auf die er sich in der Verbandsarbeit fokussieren will: zum einen das Thema Zukunftsfonds, zum anderen Programme zur Mitarbeiterbeteiligung. Durch sogenannte Employee Stock Ownership Plans (ESOP) können Angestellte am Erfolg ihres Unternehmens teilhaben. Doch die Umsetzung gestaltet sich in Deutschland schwierig. Es sei ihm wichtig, über das Thema aufzuklären und bürokratische Hürden abzubauen, so Miele, auch wenn man nicht mal eben das deutsche Steuerrecht ändern könne.

Medienbericht: Bundesregierung soll Milliardenfonds für Startups aufsetzen Der Staat will verhindern, dass deutsche Technologien ins Ausland verkauft werden. Dazu soll er gemeinsam mit privaten Anlegern einen Geldtopf für Startups planen.

Beim Zukunftsfonds wiederum gehe es ihm nicht automatisch um Geld, sondern um eine gezieltere Förderung von Bereichen wie Blockchain, Deeptech oder Künstliche Intelligenz, die Miele hierzulande für unterfinanziert hält. Ein Zukunftsfonds könne die Finanzierungskette ergänzen und deutsche Startups weniger abhängig von US-amerikanischen oder chinesischen Geldgebern machen, hofft er.

Der Inhalt des Podcasts:

Ab 01:30 – Warum er sich entschieden hat, für den Vorsitz zu kandidieren

03:20 – Zur Umstrukturierung des Verbands in den letzten Monaten

06:10 – Was Christian Miele als Vorsitzender anders machen will

10:05 – Wie sein prominentes Team zustande gekommen ist

14:20 – Zur Lobbyarbeit via Whatsapp

17:50 – Seine Kernthemen: Mitarbeiterbeteiligung und Zukunftsfonds

27:00 – Ist die Startup-Branche politischer geworden?

29:50 – Wie es nach der Wahl weitergeht



Bild: Eventures