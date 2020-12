Gründerszene Podcast abonnieren:

In der vergangenen Woche war Valerie Bures beim Notar und hat sich die aktuelle Finanzierungsrunde für ihr Fitness-Startup Vaha absegnen lassen. Bei „So geht Startup“ erzählt sie, wie es war, mitten im zweiten Lockdown zu raisen.

Neu dabei ist Porsche Ventures, außerdem beteiligt sich der Londoner Investor Unbound, der auch bei Forto investiert hat. Auch die Bestandsinvestoren wie etwa HV Capital (ehemals Holtzbrinck Ventures) oder der Rocket-Fonds GFC gehen in dieser Runde erneut mit. Wieviel Geld dabei genau geflossen ist, verrät das Unternehmen nicht. Nur so viel: Die Summe habe sich im Vergleich zu der Series A-Runde aus dem letzten Jahr verdoppelt, ebenso wie die Unternehmensbewertung. Branchenkenner schätzen die Summe, die bislang insgesamt in das Unternehmen geflossen ist, auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag.

Exklusiv: Porsche Ventures steigt bei Fitness-Startup Vaha ein Investoren stecken eine zweistellige Millionensumme in die Berliner Firma, die smarte Spiegel für Home-Workouts vertreibt. Auch der Venture-Arm des Autoherstellers beteiligt sich.

Pünktlich zur ersten Corona-Welle in Deutschland im März 2020 begann das Startup sein Produkt zu vertreiben, dann, als alle Fitnessstudios zumachten. Eigentlich der perfekte Zeitpunkt für ein Sportgerät für zuhause. Der Fitnessspiegel von Vaha funktioniert wie ein smarter Fernseher, Nutzer können auf dem Spiegel Workouts oder Coachings absolvieren. Das Gerät eigne sich aber auch als perfektes Medium für Zoom-Konferenzen, sagt die Gründerin Bures. Dennoch war der Launch mit einigen Hindernissen verbunden, wie Bures im Podcast erzählt. Das Startup wollte seine Spiegel ursprünglich wie eine bei einer Tupperparty bei den potenziellen Kundinnen und Kunden zuhause präsentieren. Die Marketingstrategie musste die Gründerin daraufhin umschmeißen.

Auch jetzt, im zweiten Lockdown, hatte die Gründerin eigentlich geplant, Pop-Up-Stores in Shoppingcentern zu organisieren. Daraus wurde wieder nichts. Ihr Learning daraus? „Man kann die Dinge noch so perfekt planen und vorbereiten – am Ende ist diese perfekte Vorbereitung dann für nichts“, sagt sie.

Vergleich mit US-Wettbewerber Mirror

Fitnessspiegel sind erklärungsbedürftige Produkte – das gibt auch Bures zu. Dass es mit der US-Firma Mirror einen Wettbewerber gibt, der ein ähnliches Sportgerät vertreibt, habe ihr deswegen vor allem bei Investorenpräsentationen geholfen, sagt sie. „Leider gehen VCs öfter einfach danach, was schon mal erfolgreich war.“ Die Endkunden interessiere das US-Produkt hingegen weniger. Dafür sei das Fitnessgerät bisher noch nicht bekannt genug. Ein Vaha-Spiegel kostet 2.200 Euro, hinzu kommt ein monatliches Abo für die Sportkurse in Höhe von 40 Euro. Ähnliche Preise ruft auch US-amerikanische Firma Mirror für ihren Spiegel ab.

Das US-Startup wurde vor Kurzem von der Yogamarke Lululemon übernommen – bis zu seinem Exit verkaufte es 10.000 seiner Geräte. Diese Zahl werde Vaha auch schaffen, verspricht Bures im Podcast. Bislang verkaufe ihre Firma etwa 1.000 Geräte pro Monat.

Für die Mirror-Übernahme soll eine stolze Summe von insgesamt 500 Millionen US-Dollar geflossen sein. Ein Exit sei für sie aktuell nicht geplant, sagt Bures zu Gründerszene-Redakteurin Sarah Heuberger. „Das ist nicht mein Ziel, weshalb ich zur Arbeit antrete und das ist auch gut so.“ Wenn es Angebote gäbe, würde sie sich die sicherlich ansehen, sagt sie. Aber das täte sie als Unternehmerin grundsätzlich bei allen Anfragen.

„Keine Kompromisse“

Die 41-Jährige hat bis dato schon verschiedene Firmen gegründet. Bekannt wurde sie vor allem als Mitgründerin der Fitnesskette Mrs. Sporty, die sie im Jahr 2004 gemeinsam mit ihrem Ex-Mann gestartet hatte. Bei dem Unternehmen schied sie 2017 aus dem operativen Geschäft aus. Die Gründe dafür verrät sie im Gespräch mit Gründerszene-Redakteurin Sarah Heuberger: Durch die verschiedenen Gesellschafter habe sie dort Kompromisse eingehen müssen – „und Kompromisse sind nie ganz optimal“, sagt sie. Im Podcast vergleicht sie die Unternehmensgründung mit Beziehungen: „Sich scheiden zu lassen ist ziemlich einfach, ein Unternehmen aufzulösen hingegen nicht. Ich habe ja beides schon gemacht, daher kann ich da aus Erfahrung sprechen.“

