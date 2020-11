Seit fünf Jahren ist Zarah Bruhn Unternehmenschefin von Social Bee, mittlerweile hat sie insgesamt 25 Angestellte. Glamourös war ihr Gründerinnen-Alltag bisher aber nicht, erzählt sie im Podcast „So geht Startup“. Für die Miete ihres WG-Zimmers reiche es zwar gerade so, doch an eine Rentenversicherung sei aktuell nicht zu denken. Das hänge auch mit dem Geschäftsmodell ihrer Firma zusammen, glaubt Bruhn. Etwas Gutes tun und damit Geld zu verdienen – das sei in Deutschland ganz schön schwierig.

Gründerszene Podcast abonnieren:

Mit ihrer Firma Social Bee betreibt sie eine Zeitarbeitsfirma für Geflüchtete. Das Startup hat sich darauf spezialisiert, gering qualifizierte Arbeitskräfte an Unternehmen zu vermitteln – zunächst über das Modell Zeitarbeit, dann hoffentlich auch langfristig. Das ist schon bei insgesamt 500 Geflüchteten gelungen. Social Bee finanziert sich vor allem über Spenden, etwa von Stiftungen oder Privatleuten, denn die Vermittlung und vor allem die intensive Begleitung der Geflüchteten kosten viel Geld.

Auch sogenannten Impact-Investoren ginge es zwar um den guten Zweck, letztendlich „muss da trotzdem zehn Prozent Rendite rauskommen“, sagt Bruhn. Bisher hat ihr Unternehmen ein Minus von 1,3 Millionen Euro gemacht. Zarah Bruhn zufolge hat es dem Staat durch die Vermittlung der Arbeitskräfte auch schon rund 5,2 Millionen Euro an Sozialausgaben gespart. Das werde jedoch häufig bei der Unternehmensbewertung übersehen, sagt sie.

Anzeige

Mehr Profitabilität, dafür aber weniger Impact?

Deshalb setzt sie sich für ein Umdenken hinsichtlich Sozialunternehmertum ein. Für Social Bee wäre es zwar möglich, eine höhere Rendite zu erwirtschaften. „Doch wenn wir jetzt unsere Profitabilität um ein Prozent steigern, wie viel soziale Rendite geht dann da verloren?“, fragt sie. Die Firma könnte zum Beispiel nur noch gut ausgebildeter Entwickler vermitteln und dafür hohe Provisionen kassieren. Aber dann verlöre Social Bee auch seinen sozialen Mehrwert, sagt Bruhn. Konkret fordert sie deshalb etwa die die Einführung von Impact-Bonds. Was das konkret ist, verrät sie im Podcast.

Irgendwann müsse man sich Fragen wie diese stellen: „Wie sieht meine Zukunft aus? Sind jetzt alle Sozialunternehmer verarmt, inklusive mir?“ Bruhn gibt gleich die Antwort hinterher: „Nein, das kann nicht sein!“ Die 29-Jährige hat sich deshalb vorgenommen, das Geldproblem vieler Sozialunternehmen in Zukunft offensiver ansprechen, auch beim Fundraising. Das sei sie sich selbst und ihren Mitarbeitern schuldig.

Gründerszene Podcast abonnieren:

Klickt hier, um den Podcast anzuhören.

Bild: Social Bee